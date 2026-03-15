76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन

6 . अब 'धुरंधर 2' से बड़ी उम्मीदें

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19 मार्च को रिलीज होने वाली 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) ने सबका ध्यान खींचा था, वहीं सीक्वल में रणवीर सिंह 'जसकीरत सिंह रंगी' और 'हमजा मजारी' के किरदार में नजर आएंगे. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म अपने पहले ही दिन दुनिया भर में 200 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.

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