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76 घंटे में 'धुरंधर' ट्रेलर से बॉलीवुड हिलाने वाला ये 22 साल का लड़का कौन? जिसका आदित्य धर-यामी गौतम से सीक्रेट कनेक्शन

'धुरंधर' का ब्लॉकबस्टर ट्रेलर एक 22 वर्षीय टैलेंटेड लड़के ओजस ने एडिट किया था. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म अपनी शानदार एडिटिंग के कारण चर्चा में रही है. 'धुरंधर' का धाकड़ ट्रेलर देखने के बाद फैंस भी गदगद हो गए थे. चलिए हम आपको आज इसके एडिटर के बारे में बताते है.

Pragya Bharti | Mar 15, 2026, 09:29 AM IST

1.Who is 22 year old Ojas to Yami Gautam?

Who is 22 year old Ojas to Yami Gautam?
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आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ (धुरंधर 2) इन दिनों बॉक्स ऑफिस और सोशल मीडिया पर छाई हुई है. ईद 2026 के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है. लेकिन इस बड़ी फ्रेंचाइजी की सफलता के पीछे एक ऐसे युवा का दिमाग है, जिसकी उम्र केवल 22 साल है. हम बात कर रहे हैं ओजस गौतम की, जिन्होंने फिल्म के पहले भाग के ट्रेलर को अपनी जादुई एडिटिंग से अमर बना दिया था.

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2.कौन हैं 22 साल का टैलेंटेड ओजस?

कौन हैं 22 साल का टैलेंटेड ओजस?
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ओजस पिछले कई सालों से आदित्य धर के साथ काम कर रहे हैं. आदित्य ने खुद खुलासा किया था कि ओजस साल 2021 से उनके साथ तब से खड़े हैं, जब वे अपनी फिल्म 'अश्वत्थामा' के लिए संघर्ष कर रहे थे. इसके बाद, ओजस ने धुरंधर के ट्रेलर को ऐसा एडिट किया फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई. 

3.ट्रेलर के लिए की 76 घंटे की मेहनत

ट्रेलर के लिए की 76 घंटे की मेहनत
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‘धुरंधर’ के प्रमोशन के दौरान आदित्य धर ने ओजस के टैलेंट का लोहा मानते हुए बताया था कि फिल्म के ट्रेलर को परफेक्ट बनाने के लिए ओजस ने लगातार 72 से 76 घंटे तक काम किया था. आदित्य के अनुसार, ओजस में विजुअल्स को कहानी के साथ पिरोने की अद्भुत क्षमता है. निर्देशक ने यहां तक भविष्यवाणी की है कि ओजस अगले 10 सालों में देश के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक बनेंगे.

4.'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता

'धुरंधर' की ऐतिहासिक सफलता
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पिछले साल रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. मात्र 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 1400 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसे साल 2025 की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्म माना गया. फिल्म के ट्रेलर की एडिटिंग इतनी दमदार थी कि इसने रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच जबरदस्त हाइप पैदा कर दी थी. एडिटिंग का पूरा श्रेय ओजस को जाता है.

TRENDING NOW

5.ओजस का यामी गौतम और आदित्य धर से क्या है रिश्ता?

ओजस का यामी गौतम और आदित्य धर से क्या है रिश्ता?
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असल में, ओजस गौतम कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम के छोटे भाई हैं. उम्र में यामी से करीब 13 साल छोटे हैं. रिश्ते में वे निर्देशक आदित्य धर के साले लगते हैं. 

6.अब 'धुरंधर 2' से बड़ी उम्मीदें

अब 'धुरंधर 2' से बड़ी उम्मीदें
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19 मार्च को रिलीज होने वाली 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं. पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना (रहमान डकैत) ने सबका ध्यान खींचा था, वहीं सीक्वल में रणवीर सिंह 'जसकीरत सिंह रंगी' और 'हमजा मजारी' के किरदार में नजर आएंगे. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म अपने पहले ही दिन दुनिया भर में 200 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.
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