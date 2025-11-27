FacebookTwitterYoutubeInstagram
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Lukewarm Water: सुबह गुनगुना पानी पीने का ट्रेंड, क्या वाकई ये है फायदेमंद या सिर्फ मिथ?

Viral Video: शादी में चिप्स के लिए भिड़ गए बाराती, दुल्हन को छोड़ दूल्हा भी लूटने लगे पैकेट

कौन है नंदिका द्विवेदी, जिसका पलाश मुच्छल से बताया जा रहा कनेक्शन, शादी के दिन ऐसा क्या हुआ?

WPL 2026 में सबसे महंगी 5 भारतीय खिलाड़ी, देखें नीलामी में किन पर हुई पैसों की बारिश

WPL 2026 की 5 सबसे महंगी खिलाड़ी, देखें लिस्ट में कितनी भारतीयों का नाम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

कौन है नंदिका द्विवेदी, जिसका पलाश मुच्छल से बताया जा रहा कनेक्शन, शादी के दिन ऐसा क्या हुआ?

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टलने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग थ्योरी चल रही है. जिसमें पलाश का एक कोरियोग्राफर संग अफेयर का भी दावा किया जा रहा है.

रईश खान | Nov 27, 2025, 11:29 PM IST

23 नवंबर को होनी थी शादी

23 नवंबर को होनी थी शादी
1

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की पलाश मुच्छल से 23 नवंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन मंधाना के पिता की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से शादी टल गई. इस शादी के टलने के पीछे सोशल मीडिया पर कई थ्योरी चल रही हैं. इनमें एक कोरियोग्राफर संग अफेयर का दावा भी किया जा रहा है.

संगीत की रात ऐसा क्या हुआ?

संगीत की रात ऐसा क्या हुआ?
2

रेडिट पर एक गुमनाम पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि संगीत की रात स्मृति मंधाना की दोस्त श्रेयंका पाटिल ने पलाश को किसी महिला के साथ देखा था. जिसके बाद शादी को टालने का फैसला लिया गया.

दिल्ली यूनवर्सिटी से की पढ़ाई

दिल्ली यूनवर्सिटी से की पढ़ाई
3

सोशल मीडिया पर उस लड़की का नाम नंदिका द्विवेदी बताया जा रहा है. नंदिका एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी है और मुंबई में कोरियोग्राफर के तौर पर काम करती है. बताया जा रहा है कि नंदिका ने पलाश के कई म्यूजिक वीडियो के लिए कोरियोग्राफ किया था.

पलाश और नंदिका का नहीं मिला कोई कनेक्शन

पलाश और नंदिका का नहीं मिला कोई कनेक्शन
4

हालांकि, नंदिका के सोशल मीडिया पर ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला. सोशल मीडिया के दावों के अलावा पलाश और नंदिका का कोी कनेक्शन नहीं मिला है.

पलाश ने लिया शादी टालने का फैसला

पलाश ने लिया शादी टालने का फैसला
5

इस बीच सिंगर पलक मुच्छल की मां अमिता मु्च्छल का बयान आया. उन्होंने बताया कि इस शादी को टालने का फैसला क्यों लिया गया. अमिता ने कहा, 'पलाश को अंकल से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है. वह स्मृति से उनके पिता से क्लोज हैं. अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से पलाश ने फैसला लिया कि वह तब तक फेरे नहीं लेंगे, जब तक अंकल की तबीयत ठीक नहीं हो जाती.

