Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?

4 . जब सलीम खान ने लगाई थी डांट

4

एक बार 'द कपिल शर्मा शो' में सलीम खान ने खुद एक मजेदार किस्सा साझा किया था. उन्होंने बताया कि गंगाराम घर में इतने प्रभावशाली हैं कि एक बार जब उन्होंने किसी बात पर गंगाराम को डांट दिया, तो उनकी पत्नी सलमा खान इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने सलीम खान से 6 महीने तक बात नहीं की. इससे साफ पता चलता है कि गंगाराम का स्थान इस परिवार में किसी सदस्य से कम नहीं है.