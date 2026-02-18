Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 10:54 AM IST
1.Salman Khan Family
बॉलीवुड के 'दबंग' सलमान खान और उनके परिवार का इंडस्ट्री में काफी सम्मान है. सलीम खान को घर का मुखिया माना जाता है, जिनके सामने उनके तीनों बेटे सलमान, अरबाज और सोहेल अपनी जुबान तक नहीं खोलते. आपको जानकर हैरानी होगी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक शख्स ऐसा भी है, जिसकी हुकूमत सलीम खान पर भी चलती है.
2.कौन है वो शख्स जिससे डरता है पूरा खान परिवार?
दरअसल, हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, वह खान परिवार में रहने वाले- गंगाराम हैं. उनका रिश्ता खान परिवार से दशकों पुराना है. आपको बता दें कि इनसे सलमान, अरबाज और सोहेल खान तीनों डरते थे.
3.सलीम खान के घर रहने वाले गंगाराम कौन हैं?
आपको बता दें कि गंगाराम सलमान खान की मां, सलमा खान के साथ उनके मायके से 'दहेज' के रूप में आए थे. तब से लेकर आज तक, वह परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं. सलमान, अरबाज और सोहेल उन्हीं की गोद में खेलकर बड़े हुए हैं, यही वजह है कि तीनों भाई उनसे आज भी उतना ही डरते और प्यार करते हैं जितना बचपन में करते थे.
4.जब सलीम खान ने लगाई थी डांट
एक बार 'द कपिल शर्मा शो' में सलीम खान ने खुद एक मजेदार किस्सा साझा किया था. उन्होंने बताया कि गंगाराम घर में इतने प्रभावशाली हैं कि एक बार जब उन्होंने किसी बात पर गंगाराम को डांट दिया, तो उनकी पत्नी सलमा खान इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने सलीम खान से 6 महीने तक बात नहीं की. इससे साफ पता चलता है कि गंगाराम का स्थान इस परिवार में किसी सदस्य से कम नहीं है.
5.सोहेल को कह दिया था-'तेरा बाप'
सोहेल खान ने शो के दौरान बताया कि गंगाराम का अंदाज आज भी बहुत बेबाक है. उन्होंने एक वाकया सुनाया जब उन्होंने घर पर फोन किया और गंगाराम ने उठाया. सोहेल ने पूछा, "डैड घर पर हैं?" तो गंगाराम ने तीन बार "कौन?" पूछने के बाद बड़े टशन में कहा, "कौन तेरा बाप? हां, बुलाता हूं." सोहेल ने हंसते हुए कहा कि ऐसा कहने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई.
6.खड़े-खड़े सोने का अनोखा टैलेंट
अरबाज खान ने गंगाराम के एक अजीबोगरीब हुनर का भी खुलासा किया. उन्होंने बताया कि गंगाराम कहीं भी और कभी भी सो सकते हैं. उन्हें बस दीवार या पेड़ का सहारा चाहिए, और वे खड़े-खड़े ही गहरी नींद में सो जाते हैं. खान परिवार का यह खास सदस्य आज भी उनके घर की धड़कन बना हुआ है.
