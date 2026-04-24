FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Ganga Expressway से विकास की उड़ान भरेगा West UP? प्रोफेसर संजय सिन्हा से जानिए हाईवे कितना लाभदायक

Ganga Expressway से विकास की उड़ान भरेगा West UP? प्रोफेसर संजय सिन्हा से जानिए हाईवे कितना लाभदायक

लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

लखनऊ अग्निकांड के बाद बदली राहत की तस्वीर: जोधपुर के युवा ने दिखाया कैसे ‘सही सोच’ सैकड़ों जिंदगियां बचा सकती है

Sita Navami 2026: इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

इस दिन मनाई जाएगी सीता नवमी, जानें सही तारीख से लेकर पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस

'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन

क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

Leja Leja Re Fame Actress: ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर सफलता की नई इबारत लिखने वाली ये एक्ट्रेस आज उन सभी के लिए इंस्पिरेशन हैं, जो बदलाव से डरते हैं. मशहूर गाने 'लेजा लेजा रे' से रातों-रात स्टार बनीं ये एक्ट्रेस कड़वे अनुभवों के कारण बॉलीवुड छोड़कर अब CEO बन गई हैं.

Pragya Bharti | Apr 24, 2026, 07:47 PM IST

1.'लेजा लेजा रे' से रातों-रात मिली पहचान

'लेजा लेजा रे' से रातों-रात मिली पहचान
1

साल 2006 में 'लेजा लेजा रे' म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही ये अभिनेत्री हर युवा के दिल की धड़कन बन गई थीं. महज 17 साल की उम्र में मिली इस अपार सफलता ने उन्हें मनोरंजन जगत का उभरता हुआ सितारा बना दिया था. उनकी मासूमियत और सादगी ने इस गाने को एक 'कल्ट क्लासिक' बना दिया, जिसे आज भी सुना जाता है.
 

Advertisement

2.बॉलीवुड को क्यों कहा अलविदा?

बॉलीवुड को क्यों कहा अलविदा?
2

सफलता के शिखर पर होने के बावजूद अभिनेत्री ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री के कुछ कड़वे अनुभवों और 'कास्टिंग काउच' जैसी सिस्टम ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था. अपनी गरिमा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने उस चकाचौंध को छोड़ने का साहसिक फैसला लिया.
 

3.कॉर्पोरेट जगत में जमाया किस्मत

कॉर्पोरेट जगत में जमाया किस्मत
3

अभिनय की दुनिया छोड़ने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी कैपेसिटी पर भरोसा किया. उन्होंने बतौर राइटर और कंटेंट कंसल्टेंट अपने नए करियर की शुरुआत की. उन्होंने 'HealthifyMe' जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के साथ काम कर अपनी पेशेवर काबिलियत को साबित किया और अच्छे मुकाम तक पहुंच गईं.
 

4.बतौर फाउंडर और CEO नई पहचान

बतौर फाउंडर और CEO नई पहचान
4

आज ये एक्ट्रेस बेंगलुरु स्थित 'Quillixir Content Solutions' नामक कंटेंट फर्म की फाउंडर और CEO हैं. वे बोर्डरूम में बैठकर बड़ी रणनीतियां बनाती हैं और एक सफल बिजनेस लीडर के रूप में पहचानी जाती हैं. 

TRENDING NOW

5.ग्लैमर छोड़ कंपनी की CEO बनने वाली ये एक्ट्रेस कौन?

ग्लैमर छोड़ कंपनी की CEO बनने वाली ये एक्ट्रेस कौन?
5

बॉलीवुड से दूरी बनाने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि नीना सरकार है. ग्लैमर की दुनिया की 'लेजा लेजा गर्ल' अब कॉर्पोरेट जगत की एक सशक्त आवाज बन चुकी हैं.

6.बेंगलुरु में सुकून और लग्जरी लाइफस्टाइल

बेंगलुरु में सुकून और लग्जरी लाइफस्टाइल
6

नीना आज बेंगलुरु में एक बेहद शानदार और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं. वे एक लेखिका होने के साथ-साथ पशु प्रेमी भी हैं. वे अपना काफी समय बेसहारा कुत्तों की सेवा और देखभाल में बिताती हैं. उनकी जीवनशैली अब सादगी और संपन्नता का एक बेहतरीन मिश्रण है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस
IPL में कमेंटेटर्स को कितनी मिलती है सैलरी? जानें कितनी है प्रति मैच फीस
'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO
'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO
क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन
क्या है दिल्ली के कॉपरनिकस मार्ग का इतिहास? जानें यूरोपियन साइंटिस्ट का भारत से कनेक्शन
AAP छोड़ने वाले 7 सांसदों में सबसे अमीर राजिंदर गुप्ता, जानिए सबसे कम पैसे वाला कौन?
AAP छोड़ने वाले 7 सांसदों में सबसे अमीर राजिंदर गुप्ता, जानिए सबसे कम पैसे वाला कौन?
राघव चड्ढा से अशोक मित्तल तक, AAP छोड़ने वाले सांसदों में कौन है सबसे पढ़ा-लिखा? कोई लॉ ग्रेजुएट तो कोई है Ph.D होल्डर
राघव चड्ढा से लेकर अशोक मित्तल तक, AAP छोड़ने वाले सांसदों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? कोई लॉ ग्रेजुएट तो कोई है Ph.D होल्डर
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
आज गंगा सप्तमी पर जरूर करें इन 5 चीजों का दान और उपाय, दूर हो जाएंगे जीवन के सभी कष्ट
Ganga Saptami Ki Katha: आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
आज गंगा सप्तमी पर जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, जीवन में आएगी सुख समृद्धि
Horoscope 23 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Numerology: मैन्युपुलेटिव और स्मार्ट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पढ़ लेते हैं सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज
Badrinath Temple: कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
कल इस समय खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट, जानें रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रेन या फ्लाइट से मंदिर पहुंचने का रास्ता
MORE
Advertisement