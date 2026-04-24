'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

1 . 'लेजा लेजा रे' से रातों-रात मिली पहचान

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साल 2006 में 'लेजा लेजा रे' म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही ये अभिनेत्री हर युवा के दिल की धड़कन बन गई थीं. महज 17 साल की उम्र में मिली इस अपार सफलता ने उन्हें मनोरंजन जगत का उभरता हुआ सितारा बना दिया था. उनकी मासूमियत और सादगी ने इस गाने को एक 'कल्ट क्लासिक' बना दिया, जिसे आज भी सुना जाता है.

