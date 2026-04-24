'लेजा लेजा रे' फेम वो एक्ट्रेस, जो बॉलीवुड से रातों-रात हो गई थीं गायब; ग्लैमर छोड़ आज हैं करोड़ों की कंपनी की CEO

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 24, 2026, 07:47 PM IST
1.'लेजा लेजा रे' से रातों-रात मिली पहचान
साल 2006 में 'लेजा लेजा रे' म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही ये अभिनेत्री हर युवा के दिल की धड़कन बन गई थीं. महज 17 साल की उम्र में मिली इस अपार सफलता ने उन्हें मनोरंजन जगत का उभरता हुआ सितारा बना दिया था. उनकी मासूमियत और सादगी ने इस गाने को एक 'कल्ट क्लासिक' बना दिया, जिसे आज भी सुना जाता है.
2.बॉलीवुड को क्यों कहा अलविदा?
सफलता के शिखर पर होने के बावजूद अभिनेत्री ने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री के कुछ कड़वे अनुभवों और 'कास्टिंग काउच' जैसी सिस्टम ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था. अपनी गरिमा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने उस चकाचौंध को छोड़ने का साहसिक फैसला लिया.
3.कॉर्पोरेट जगत में जमाया किस्मत
अभिनय की दुनिया छोड़ने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी कैपेसिटी पर भरोसा किया. उन्होंने बतौर राइटर और कंटेंट कंसल्टेंट अपने नए करियर की शुरुआत की. उन्होंने 'HealthifyMe' जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के साथ काम कर अपनी पेशेवर काबिलियत को साबित किया और अच्छे मुकाम तक पहुंच गईं.
4.बतौर फाउंडर और CEO नई पहचान
आज ये एक्ट्रेस बेंगलुरु स्थित 'Quillixir Content Solutions' नामक कंटेंट फर्म की फाउंडर और CEO हैं. वे बोर्डरूम में बैठकर बड़ी रणनीतियां बनाती हैं और एक सफल बिजनेस लीडर के रूप में पहचानी जाती हैं.
5.ग्लैमर छोड़ कंपनी की CEO बनने वाली ये एक्ट्रेस कौन?
बॉलीवुड से दूरी बनाने वाली ये एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि नीना सरकार है. ग्लैमर की दुनिया की 'लेजा लेजा गर्ल' अब कॉर्पोरेट जगत की एक सशक्त आवाज बन चुकी हैं.
6.बेंगलुरु में सुकून और लग्जरी लाइफस्टाइल
नीना आज बेंगलुरु में एक बेहद शानदार और सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं. वे एक लेखिका होने के साथ-साथ पशु प्रेमी भी हैं. वे अपना काफी समय बेसहारा कुत्तों की सेवा और देखभाल में बिताती हैं. उनकी जीवनशैली अब सादगी और संपन्नता का एक बेहतरीन मिश्रण है.