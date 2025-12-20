कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

एंटरटेनमेंट
राजा राम | Dec 20, 2025, 09:47 PM IST
1.साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दी है
औरमेक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में दर्शकों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इस बार पॉपुलैरिटी के मामले में साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दी है.
2.प्रभास
मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट में पहला स्थान साउथ सुपरस्टार प्रभास ने हासिल किया है. अपने चार्म, लुक्स और पैन इंडिया अपील के चलते वह दर्शकों की पहली पसंद बने रहे.
3.थलपति विजय
दूसरे नंबर पर अभिनेता से नेता बने थलपति विजय का नाम दर्ज है. उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा देखा जा रहा है.
4.शाहरुख खान
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे. उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी अब भी बरकरार है.
5.अल्लू अर्जुन
चौथे नंबर पर अल्लू अर्जुन हैं, जिनकी लोकप्रियता सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रही.
6. महेश बाबू
पांचवें स्थान पर महेश बाबू ने जगह बनाई है, जिन्हें साउथ में ‘प्रिंस’ कहा जाता है.
7.अजित कुमार
वेटरन एक्टर अजित कुमार छठे नंबर पर हैं और आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं.
8. राम चरण
सातवें स्थान पर राम चरण रहे, जिन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.
9.जूनियर एनटीआर
जूनियर एनटीआर को आठवां स्थान मिला, जिनकी पैन इंडिया पहचान तेजी से बढ़ी है.
10.सलमान खान
बॉलीवुड से सलमान खान नौवें नंबर पर रहे और फैंस का साथ उन्हें यहां तक ले आया.
11.पवन कल्याण
लिस्ट में दसवें स्थान पर पवन कल्याण ने अपनी जगह बनाई है.