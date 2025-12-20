FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, राजधानी में कौन-सी गाड़ी चलेगी और किसे नहीं मिलेगा फ्यूल? जानिए सभी डिटेल्स

IND vs PAK Final Pitch Report: गेंदबाज बोलेंगे हल्ला या बल्लेबाज मचाएंगे कहर? जानें कैसी है दुबई की पिच

आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

एक बार फेल होने के बाद दोबारा शुरू किया बिजनेस, फिर बना डाली 8000 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

इंग्लैंड, यूके और ब्रिटेन में क्या अंतर है? इनमें से किसकी राजधानी लंदन है?

कौन है भारत का सबसे पॉपुलर एक्टर? सलमान और शाहरुख भी पीछे, देखें टॉप 10 की पूरी लिस्ट

भारत में फिल्मों के दीवानों की कोई कमी नहीं है और दर्शकों की पसंद हर महीने बदलती रहती है. अब औरमेक्स मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें नवंबर महीने के सबसे पॉपुलर मेल एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई है. इस रेस में साउथ और बॉलीवुड के दिग्गज आमने-सामने नजर आए.

राजा राम | Dec 20, 2025, 09:47 PM IST

1.साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दी है

साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दी है
1

औरमेक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में दर्शकों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इस बार पॉपुलैरिटी के मामले में साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को कड़ी टक्कर दी है. 

2.प्रभास

प्रभास
2

मोस्ट पॉपुलर मेल स्टार्स की लिस्ट में पहला स्थान साउथ सुपरस्टार प्रभास ने हासिल किया है. अपने चार्म, लुक्स और पैन इंडिया अपील के चलते वह दर्शकों की पहली पसंद बने रहे. 

3.थलपति विजय

थलपति विजय
3

दूसरे नंबर पर अभिनेता से नेता बने थलपति विजय का नाम दर्ज है. उनकी फैन फॉलोइंग में लगातार इजाफा देखा जा रहा है. 

4.शाहरुख खान

शाहरुख खान
4

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहे. उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी अब भी बरकरार है. 

5.अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन
5

चौथे नंबर पर अल्लू अर्जुन हैं, जिनकी लोकप्रियता सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रही.
 

6. महेश बाबू

महेश बाबू
6

पांचवें स्थान पर महेश बाबू ने जगह बनाई है, जिन्हें साउथ में ‘प्रिंस’ कहा जाता है. 

7.अजित कुमार

अजित कुमार
7

वेटरन एक्टर अजित कुमार छठे नंबर पर हैं और आज भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. 
 

8. राम चरण

राम चरण
8

सातवें स्थान पर राम चरण रहे, जिन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई. 
 

9.जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर
9

जूनियर एनटीआर को आठवां स्थान मिला, जिनकी पैन इंडिया पहचान तेजी से बढ़ी है. 

10.सलमान खान

सलमान खान
10

बॉलीवुड से सलमान खान नौवें नंबर पर रहे और फैंस का साथ उन्हें यहां तक ले आया. 
 

11.पवन कल्याण

पवन कल्याण
11

लिस्ट में दसवें स्थान पर पवन कल्याण ने अपनी जगह बनाई है. 

