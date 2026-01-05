FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bank Strike: बैंक कर्माचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, इस तारीख से लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

तो क्या अब एक दिन 24 घंटे के बजाय 25 घंटे का होगा? क्या पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है?

SEBI Grade A Admit Card: इस तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे सेबी ग्रेड ए एग्जाम का एडमिट कार्ड, ये रहा डायरेक्ट लिंक

प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा

कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

Ikkis Box Office Collection Day 4: पहले हफ्ते में क्या 21 का आंकड़ा छू पाई Ikkis, छुट्टी का मिला फायदा, छापे इतने करोड़

एंटरटेनमेंट

कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

नेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी से बैकग्राउंड डांसर और फिर बॉलीवुड की नंबर-1 एक्ट्रेस बनने वाली ये हसीना साल 2023 में पठान और जवान जैसी 1000 करोड़ी फिल्में देकर इतिहास रच दिया था.

Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 11:00 AM IST

1.Bollywood Highest Paid Actress

Bollywood Highest Paid Actress
1

बॉलीवुड में आज जिस मुकाम पर ये एक्ट्रेस खड़ी हैं, वहां तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के, अभिनेत्री ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है. आइए आज उनकी लाइफ के उन पन्नों के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं.

2.कौन हैं वो एक्ट्रेस?

कौन हैं वो एक्ट्रेस?
2

बैडमिंटन लीजेंड के घर जन्मी ये बच्ची कभी बैकग्राउंड डांसर थी, पर आज सबसे महंगी फीस लेने वाली हीरोइन बन गई हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जो बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं. विरासत में मिले खेल के प्रति जुनून के कारण उन्होंने बचपन से ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाई. हालांकि, 16 साल की उम्र में उन्होंने महसूस किया कि उनकी मंजिल खेल का मैदान नहीं, बल्कि ग्लैमर की दुनिया है.

3.जब बैकग्राउंड डांसर बनकर किया काम

जब बैकग्राउंड डांसर बनकर किया काम
3

मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में दीपिका ने काफी संघर्ष किया. कम ही लोग जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले वे म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर और मॉडल के तौर पर नजर आई थीं. उन्हें पहली बड़ी पहचान हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो 'नाम है तेरा' से मिली, जिसके बाद फराह खान की नजर उन पर पड़ी.

4.डेब्यू से ही बनीं बॉक्स ऑफिस की 'मस्तानी'

डेब्यू से ही बनीं बॉक्स ऑफिस की 'मस्तानी'
4

2007 में शाहरुख खान के साथ 'ओम शांति ओम' से धमाकेदार डेब्यू करने के बाद दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने 'ये जवानी है दीवानी', 'पीकू' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों से साबित किया कि वे केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं.

5.एक साल में दो 1000 करोड़ी फिल्में

एक साल में दो 1000 करोड़ी फिल्में
5

दीपिका के करियर का सबसे सुनहरा दौर साल 2023 रहा. इसी एक साल में उन्होंने शाहरुख खान के साथ 'पठान' और फिर 'जवान' जैसी दो ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया. ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली वे बॉलीवुड की इकलौती अभिनेत्री बन गईं.

6.ग्लोबल आइकन हैं दीपिका पादुकोण

ग्लोबल आइकन हैं दीपिका पादुकोण
6

दीपिका पादुकोण की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखते हैं. आज वे केवल एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन और सफल उद्यमी भी हैं.

