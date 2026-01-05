कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 11:00 AM IST
1.Bollywood Highest Paid Actress
बॉलीवुड में आज जिस मुकाम पर ये एक्ट्रेस खड़ी हैं, वहां तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था. बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड या गॉडफादर के, अभिनेत्री ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है. आइए आज उनकी लाइफ के उन पन्नों के बारे में जानते हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं.
2.कौन हैं वो एक्ट्रेस?
बैडमिंटन लीजेंड के घर जन्मी ये बच्ची कभी बैकग्राउंड डांसर थी, पर आज सबसे महंगी फीस लेने वाली हीरोइन बन गई हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जो बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं. विरासत में मिले खेल के प्रति जुनून के कारण उन्होंने बचपन से ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाई. हालांकि, 16 साल की उम्र में उन्होंने महसूस किया कि उनकी मंजिल खेल का मैदान नहीं, बल्कि ग्लैमर की दुनिया है.
3.जब बैकग्राउंड डांसर बनकर किया काम
मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में दीपिका ने काफी संघर्ष किया. कम ही लोग जानते हैं कि सुपरस्टार बनने से पहले वे म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर और मॉडल के तौर पर नजर आई थीं. उन्हें पहली बड़ी पहचान हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो 'नाम है तेरा' से मिली, जिसके बाद फराह खान की नजर उन पर पड़ी.
4.डेब्यू से ही बनीं बॉक्स ऑफिस की 'मस्तानी'
2007 में शाहरुख खान के साथ 'ओम शांति ओम' से धमाकेदार डेब्यू करने के बाद दीपिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने 'ये जवानी है दीवानी', 'पीकू' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों से साबित किया कि वे केवल एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अदाकारा भी हैं.
5.एक साल में दो 1000 करोड़ी फिल्में
दीपिका के करियर का सबसे सुनहरा दौर साल 2023 रहा. इसी एक साल में उन्होंने शाहरुख खान के साथ 'पठान' और फिर 'जवान' जैसी दो ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया. ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाली वे बॉलीवुड की इकलौती अभिनेत्री बन गईं.
6.ग्लोबल आइकन हैं दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत रखते हैं. आज वे केवल एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन और सफल उद्यमी भी हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से