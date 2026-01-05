कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये एक्ट्रेस, आज है बॉलीवुड की सबसे महंगी हीरोइन.. 1 ही साल में दीं बैक-टू-बैक 1000 करोड़ी मूवी

2 . कौन हैं वो एक्ट्रेस?

बैडमिंटन लीजेंड के घर जन्मी ये बच्ची कभी बैकग्राउंड डांसर थी, पर आज सबसे महंगी फीस लेने वाली हीरोइन बन गई हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की, जो बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं. विरासत में मिले खेल के प्रति जुनून के कारण उन्होंने बचपन से ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया और नेशनल लेवल तक अपनी पहचान बनाई. हालांकि, 16 साल की उम्र में उन्होंने महसूस किया कि उनकी मंजिल खेल का मैदान नहीं, बल्कि ग्लैमर की दुनिया है.