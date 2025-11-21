FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

संजौली में हिंदू संगठनों का 2 दिन से अनशन जारी, अवैध मस्जिद का बिजली-पानी काटने और सील करने की मांग

कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी

Zomato करने जा रहा है बड़ा खेला, अगर कामयाब हुए मंसूबे, उड़ जाएगी हमारी आपकी प्राइवेसी की चिड़िया...

भूकंप के झटकों से दहला पश्चिम बंगाल और कोलकाता, जानें कितनी रही इसकी तीव्रता

अस्थमा का संकेत देते हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 लक्षण, गलती से भी किया इग्नोर तो जीवनभर झेलनी पड़ेगी ये बीमारी

PHOTOS: तस्वीरें देखकर ही घुट जाएगा दम, देखिए कितना भयानक है दिल्ली-NCR का हाल

मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?

एंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?

21 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक में साल 2025 की मिस यूनिवर्स का फिनाले हुआ, जानकारी के मुताबिक मेक्सिको की फातिमा को Miss Universe 2025 का खिताब मिला है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खिताब जीतने के बाद कितनी प्राइज मनी मिलती है. 

सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 12:00 PM IST

1.सुष्मिता सेन ने बताया

सुष्मिता सेन ने बताया
1

मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन ने बताया था कि इस प्रतियोगिता में प्राइस मनी के साथ-साथ मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सैलरी भी दी जाती है, सुष्मिता सेन को $225,000 बतौर प्राइज के अलावा $50,000 की सैलरी मिली थी.

2.कितनी होती है प्राइज मनी

कितनी होती है प्राइज मनी
2

अगर इस बार की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2025 के लिए प्राइज मनी  $250,000 (1,99,59,300 रुपए) और मंथली सैलरी $50,000 (44,35,477 रुपए) तय की गई है.

3.1 साल तक मिलता है पैसा

1 साल तक मिलता है पैसा
3

मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इसलिए देता है कि क्योंकि जो भी मिस यूनिवर्स बनती है वह 1 साल के लिए उनकी ब्रांड अंबेसडर भी रहती है, इस दौरान वो ब्रांड को रिप्रजेंट करती है, स्पॉर्न्स इवेंट में शामिल होती हैं.

4.किस बात की सैलरी

किस बात की सैलरी
4

मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन की तरफ से मिस यूनिवर्स इंटरव्यू और कैंपेन में हिस्सा लेती हैं, फोटोशूट करवाती हैं. इसी के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है. 
 

5.भारत का प्रतिनिधित्व

भारत का प्रतिनिधित्व
5

बता दें कि इस साल भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने भाग लिया था. वह इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी.

