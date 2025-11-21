मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?

3 . 1 साल तक मिलता है पैसा

3

मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इसलिए देता है कि क्योंकि जो भी मिस यूनिवर्स बनती है वह 1 साल के लिए उनकी ब्रांड अंबेसडर भी रहती है, इस दौरान वो ब्रांड को रिप्रजेंट करती है, स्पॉर्न्स इवेंट में शामिल होती हैं.