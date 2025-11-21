मिस यूनिवर्स जीतने पर कितनी प्राइस मनी मिलती है, पहले और अब में जानिए कितना है अंतर?

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 12:00 PM IST
1.सुष्मिता सेन ने बताया
मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन ने बताया था कि इस प्रतियोगिता में प्राइस मनी के साथ-साथ मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सैलरी भी दी जाती है, सुष्मिता सेन को $225,000 बतौर प्राइज के अलावा $50,000 की सैलरी मिली थी.
2.कितनी होती है प्राइज मनी
अगर इस बार की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2025 के लिए प्राइज मनी $250,000 (1,99,59,300 रुपए) और मंथली सैलरी $50,000 (44,35,477 रुपए) तय की गई है.
3.1 साल तक मिलता है पैसा
मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन सैलरी इसलिए देता है कि क्योंकि जो भी मिस यूनिवर्स बनती है वह 1 साल के लिए उनकी ब्रांड अंबेसडर भी रहती है, इस दौरान वो ब्रांड को रिप्रजेंट करती है, स्पॉर्न्स इवेंट में शामिल होती हैं.
4.किस बात की सैलरी
मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन की तरफ से मिस यूनिवर्स इंटरव्यू और कैंपेन में हिस्सा लेती हैं, फोटोशूट करवाती हैं. इसी के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है.
5.भारत का प्रतिनिधित्व
बता दें कि इस साल भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने भाग लिया था. वह इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी.