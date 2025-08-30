Twitter
Delhi Double Murder: डबल मर्डर से दहली द‍िल्ली, रोहिणी में दामाद ने पत्नी और सास का किया कत्ल

दुनिया का इकलौता देश, जहां रहते हैं सबसे लंबे लोग, 200 साल पहले थी सबसे कम हाइट, सब बोलते थे बौना

राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत

High BP-Sugar का रामबाण इलाज हैं ये पत्तियां, रोज इस तरह चबाएंगे, तो मिलेंगे कई फायदे

कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं.., राजनाथ सिंह ने टैरीफ वॉर के बीच स्पष्ट किया अपना रुख, युद्धपोत को लेकर भी बड़ा बयान

Pitru Paksha 2025: 8 दिन बाद से शुरू होंगे पितृपक्ष, इन राशियों पर होगी कृपा, पूर्ण हो जाएंगी अधूरी इच्छा

Test मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में दो भारतीय शामिल

Delhi: प्रसाद में चुन्नी न देने पर कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या; अरविंद केजरीवाल ने BJP पर कसा तंज

जम्मू-कश्मीर में 'ह्यूमन GPS' का खेल खत्म, सुरक्षाबलों ने एनकाउंटर में किया ढेर, जानें कौन है बागू खान उर्फ समंदर चाचा

Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

Bigg Boss 19 Farhana Bhat: बिग बॉस 19 के घर में फरहाना भट्ट की री-एंट्री हो गई है. शो के 24 घंटे के अंदर उनके एलिमिनेशन के बाद घरवालों को लग रहा था कि वो वापस नहीं आएगी.

रईश खान | Aug 30, 2025, 08:46 PM IST

1.बिग बॉस ने 24 घंटे में कर दिया था एलिमिनेट

बिग बॉस ने 24 घंटे में कर दिया था एलिमिनेट
1

टीवी का सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) रोमांचक होता जा रहा है. 24 अगस्त को इस सीजन की शुरुआत हुई थी. एक हफ्ते में ही काफी ट्विस्ट देखने को मिल गए हैं. शो शुरू होने के 24 घंटे में कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farhana Bhat) एलिमिनेट हो गई थी. लेकिन अब उनकी वापस बिग बॉस के घर में री-एंट्री हो चुकी है.

2.फरहाना भट्ट की री-एंट्री से घरवाले शॉक्ड

फरहाना भट्ट की री-एंट्री से घरवाले शॉक्ड
2

एलिमिनेशन के बाद फरहाना भट्ट को बिग बॉस के स्पेशल रूम में रखा गया था. जहां से वो सभी कंटेस्टेंट्स पर नजर रखी रही थीं. फरहाना की वापसी से सभी घर वाले शॉक्ड हो गए हैं. उन्होंने आते ही घर में कोहराम मचा दिया है. सबसे पहले उनका टकराव बसीर अली से हुआ है. जहां दोनों के बीच काफी चिल्लम-चिल्ला हुआ और बहस गाली-गलौज तक पहुंच गई.

3.सलमान खान की इस फिल्म में किया काम

सलमान खान की इस फिल्म में किया काम
3

फरहाना भट्ट् की Bigg Boss 19 में री-एंट्री के बाद लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं. बता दें कि फरहाना जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं. वह बीते 9 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं. खास बात यह कि फरहाना बॉलीवुड के भाईजान और बिग बॉस के होस्ट सलमान खान के साथ फिल्म में काम कर चुकी हैं.

4.सलमान खान ने खुद की प्रड्यूस

सलमान खान ने खुद की प्रड्यूस
4

फरहाना ने 'नोटबुक' फिल्म में काम किया था, जो साल 2019 में आई थी. सलमान खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे. उन्होंने कंपनी के बैनर तले इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था. फिल्म 'नोटबुक' में जहीर इकबाल और प्रनुतन बहल ने लीड रोल निभाया था.

5.फिल्म में निभाया ये किरदार

फिल्म में निभाया ये किरदार
5

फरहाना भट्ट भी इस फिल्म का हिस्सा थीं. उन्होंने डॉली नाम का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया. 'नोटबुक' एक रोमांटिक-ड्रामा फिल्म थी.

6.कितनी पढ़ी-लिखी हैं फरहाना भट्ट?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं फरहाना भट्ट?
6

फरहाना भट्ट एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जो ‘सनशाइन म्यूजिक टूर एंड ट्रैवेल्स’, ‘लैला मजनू’ और 'नोटबुक' समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. उनका जन्म 15 मार्च, 1997 को श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2016 फिल्म "सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रैवल्स" की. फरहाना ने मास कम्यूनिकेशन से ग्रेजुएशन किया है. अनुपम खनी की एकेडमी से एक्टिंग सीखी है.

पसंदीदा वीडियो
