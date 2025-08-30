Bigg Boss 19: कौन हैं फरहाना भट्ट? बिग बॉस में आते ही छा गईं, सलमान खान की इस फिल्म में कर चुकी हैं काम

1 . बिग बॉस ने 24 घंटे में कर दिया था एलिमिनेट

1

टीवी का सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) रोमांचक होता जा रहा है. 24 अगस्त को इस सीजन की शुरुआत हुई थी. एक हफ्ते में ही काफी ट्विस्ट देखने को मिल गए हैं. शो शुरू होने के 24 घंटे में कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farhana Bhat) एलिमिनेट हो गई थी. लेकिन अब उनकी वापस बिग बॉस के घर में री-एंट्री हो चुकी है.