Badshah की पहली पत्नी कौन है? लव मैरिज के बाद भी 3 साल में ही टूट गया रिश्ता, जानें अब कहां हैं ये हसीना

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एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 25, 2026, 10:40 AM IST
1.Badshah First Wife
म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह यानी रैपर बादशाह इन दिनों अपनी दूसरी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. चर्चा है कि उन्होंने अपनी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड ईशा रिखी के साथ गुपचुप तरीके से सात फेरे ले लिए हैं. इस बीच, फैंस की दिलचस्पी उनकी पहली पत्नी जैस्मिन मसीह और उनके बीच हुए अलगाव की वजहों को जानने में बढ़ गई है.
2.कौन हैं बादशाह की पहली पत्नी?
जैस्मिन, लंदन की रहने वाली एक खूबसूरत हसीना हैं. जिनसे बादशाह ने साल 2012 में शादी की थी. उनका पालन-पोषण सब कुछ लंदन में हुआ है.दोनों ने पिता के खिलाफ जाकर शादी करने का फैसली किया.
3.पिता ने दी थी पहले ही चेतावनी
एक इंटरव्यू के दौरान बादशाह ने खुलासा किया था कि इस शादी से पहले उनके पिता ने उन्हें आगाह किया था. उनके पिता का मानना था कि अलग-अलग कल्चर होने की वजह से आगे चलकर तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. हालांकि, उस समय बादशाह ने अपने दिल की सुनी और जैस्मिन के साथ जीवन बिताने का फैसला किया.
4.बादशाह और जैस्मिन का शादी के 3 साल बाद ही क्यों हुआ तलाक?
शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए. जैस्मिन का पालन-पोषण पूरी तरह से विदेशी माहौल में हुआ था, जबकि बादशाह भारतीय संस्कारों और परिवेश से गहराई से जुड़े थे. यही 'कल्चर क्लैश' उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया. छोटे-मोटे झगड़ों ने धीरे-धीरे बड़े तनाव का रूप ले लिया.
5.बेटी के जन्म के बाद भी नहीं संभला रिश्ता
साल 2017 में बादशाह और जैस्मिन के घर बेटी जेसेमी ग्रेस मसीह सिंह का जन्म हुआ. लगा था कि नन्ही जेसेमी के आने से रिश्ते में कड़वाहट कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. काफी कोशिशों के बावजूद दोनों के बीच की दूरियां कम नहीं हुईं और आखिरकार साल 2020 में दोनों ने आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला कर लिया.
6.अब कहां और कैसी है बादशाह की फैमिली?
तलाक के बाद जैस्मिन अपनी बेटी जेसेमी के साथ वापस लंदन शिफ्ट हो गई हैं. बादशाह अपनी व्यस्तताओं और दूरी के कारण बेटी से ज्यादा नहीं मिल पाते, लेकिन वे लगातार उनके संपर्क में रहते हैं. दिलचस्प बात यह है कि बादशाह की बेटी को उनके गाने पसंद तो हैं, लेकिन वह कोरियन बैंड 'ब्लैकपिंक' की ज्यादा बड़ी फैन है.
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