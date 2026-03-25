Badshah की पहली पत्नी कौन है? लव मैरिज के बाद भी 3 साल में ही टूट गया रिश्ता, जानें अब कहां हैं ये हसीना

4 . बादशाह और जैस्मिन का शादी के 3 साल बाद ही क्यों हुआ तलाक?

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शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गए. जैस्मिन का पालन-पोषण पूरी तरह से विदेशी माहौल में हुआ था, जबकि बादशाह भारतीय संस्कारों और परिवेश से गहराई से जुड़े थे. यही 'कल्चर क्लैश' उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया. छोटे-मोटे झगड़ों ने धीरे-धीरे बड़े तनाव का रूप ले लिया.

