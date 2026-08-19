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कौन हैं 'आवारापन 2' के एक्टर Emraan Hashmi की पत्नी परवीन शहानी? जानें कैसे हुई थी इनकी मुलाकात

Who is Parveen Shahani: 'आवारापन 2' की सफलता का आनंद ले रहे इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. खूबसूरती और ग्लैमर में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को मात देने वाली परवीन की प्रेम कहानी और निजी जिंदगी के बारे में जानें.

Pragya Bharti | Aug 19, 2026, 11:31 AM IST

1.अवारापन 2 के एक्टर की इमरान हाशमी की पत्नी

अवारापन 2 के एक्टर की इमरान हाशमी की पत्नी
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बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'आवारापन 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्मी पर्दे पर अपनी रोमांटिक और इंटेंस छवि के लिए पहचाने जाने वाले इमरान हाशमी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा शांत और जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं. उनकी इस निजी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी खूबसूरत पत्नी परवीन शाहानी हैं, जो अक्सर लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.

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2.कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?

कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी?
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इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शाहानी (अब परवीन हाशमी) फिल्मी चकाचौंध और मीडिया की सुर्खियों से कोसों दूर रहती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शादी से पहले परवीन एक स्कूल टीचर के रूप में काम करती थीं. हालांकि, शादी के बाद उन्होंने अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी और फिलहाल वह एक गृहणी के रूप में अपने परिवार की देखभाल कर रही हैं. वे बहुत कम ही किसी फिल्मी पार्टी या रेड कार्पेट इवेंट्स में नजर आती हैं, लेकिन उनकी सादगी हर किसी का दिल जीत लेती है.
 

3.खूबसूरती में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को देती हैं मात

खूबसूरती में बॉलीवुड अभिनेत्रियों को देती हैं मात
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भले ही परवीन फिल्मों की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखतीं, लेकिन खूबसूरती और ग्लैमर के मामले में वह किसी बॉलीवुड डीवा से कम नहीं हैं. वह ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट्स से लेकर मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेसेज तक, हर लुक में बेहद स्टनिंग नजर आती हैं. उनकी खूबसूरती और ग्रेस बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों को भी कड़ी टक्कर देती है. सोशल मीडिया पर भी उनकी फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है और इंस्टाग्राम पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं, जिनके साथ वह अक्सर अपनी और अपने परिवार की खास तस्वीरें साझा करती रहती हैं.
 

4.स्कूल के दिनों की पुरानी प्रेम कहानी

स्कूल के दिनों की पुरानी प्रेम कहानी
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इमरान हाशमी और परवीन शाहानी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों एक-दूसरे को स्कूल और कॉलेज के दिनों से जानते थे. समय के साथ उनकी गहरी दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने लगभग साढ़े छह साल तक एक-दूसरे को डेट किया. लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद, इस कपल ने दिसंबर 2006 में इस्लामिक रीति-रिवाज से निकाह कर लिया. साल 2010 में उनके घर बेटे अयान हाशमी का जन्म हुआ, जो इस परिवार की दुनिया है.
 

TRENDING NOW

5.हर मुश्किल घड़ी में बनीं परिवार की सबसे बड़ी ताकत

हर मुश्किल घड़ी में बनीं परिवार की सबसे बड़ी ताकत
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इमरान और परवीन के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. साल 2014 में उनके बेटे अयान को शुरुआती स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया था. हालांकि, परवीन ने इस मुश्किल और संघर्ष भरे दौर में हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे तथा पति की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहीं. लंबी और कड़ी मेडिकल जंग के बाद साल 2019 में उनका बेटा पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गया, जिसके बाद इस परिवार ने राहत की सांस ली.

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