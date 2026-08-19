कौन हैं 'आवारापन 2' के एक्टर Emraan Hashmi की पत्नी परवीन शहानी? जानें कैसे हुई थी इनकी मुलाकात

5 . हर मुश्किल घड़ी में बनीं परिवार की सबसे बड़ी ताकत

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इमरान और परवीन के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. साल 2014 में उनके बेटे अयान को शुरुआती स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया था. हालांकि, परवीन ने इस मुश्किल और संघर्ष भरे दौर में हिम्मत नहीं हारी और अपने बेटे तथा पति की सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहीं. लंबी और कड़ी मेडिकल जंग के बाद साल 2019 में उनका बेटा पूरी तरह से कैंसर से मुक्त हो गया, जिसके बाद इस परिवार ने राहत की सांस ली.