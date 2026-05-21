पाकिस्तान में दागी गई मिसाइल पर लिखा गया था जब इस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम! वायरल वीडियो ने फिर जगा दी 90s की यादें

2 . कारगिल युद्ध से जुड़ा वीडियो क्यों हो रहा वायरल

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कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है. और अभी से सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुराना वीडियो तेजी से शेयर होने लगा है. वीडियो में एक मिसाइल दिखाई देती है, जिस पर कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम लिखा हुआ नजर आता है. इस वीडियो को कारगिल युद्ध के समय का बताया जा रहा है.

हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी है. खास बात यह है कि नई पीढ़ी, जिसने कारगिल युद्ध सिर्फ किताबों या फिल्मों में देखा है, वह भी इस कहानी को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है. (फोटो एआई)

