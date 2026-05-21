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पाकिस्तान में दागी गई मिसाइल पर लिखा गया था जब इस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम! वायरल वीडियो ने फिर जगा दी 90s की यादें

Which actress's name was written on the missile? क्या आप जानते हैं जब कार्गिल युद्ध हुआ था तब भारतीय मिसाइल पर उस समय की सुपरस्टार रही एक्ट्रेस का नाम लिखा था और उस मिसाइल को पाकिस्तान में छोड़ा गया था जिससे भारी तबाही हुई थी.

ऋतु सिंह | May 21, 2026, 03:11 PM IST

1.कारगिल युद्ध की भावनाओं और देशभक्ति की याद फिर हुई तेज

कारगिल युद्ध की भावनाओं और देशभक्ति की याद फिर हुई तेज
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क्या सच में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान एक मिसाइल पर बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम लिखकर पाकिस्तान की तरफ दागा था? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पुराने वीडियो ने लोगों के मन में यही सवाल फिर से जगा दिया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 90 के दशक की सुपरस्टार अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम मिसाइल पर लिखा गया था. अब यह कहानी सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि उस दौर की भावनाओं और देशभक्ति की याद बनकर फिर चर्चा में है. (फोटे एआई)
 

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2.कारगिल युद्ध से जुड़ा वीडियो क्यों हो रहा वायरल

कारगिल युद्ध से जुड़ा वीडियो क्यों हो रहा वायरल
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कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है. और अभी से सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पुराना वीडियो तेजी से शेयर होने लगा है. वीडियो में एक मिसाइल दिखाई देती है, जिस पर कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम लिखा हुआ नजर आता है. इस वीडियो को कारगिल युद्ध के समय का बताया जा रहा है.

हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी है. खास बात यह है कि नई पीढ़ी, जिसने कारगिल युद्ध सिर्फ किताबों या फिल्मों में देखा है, वह भी इस कहानी को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है. (फोटो एआई)
 

3.क्यों चर्चा में आया रवीना टंडन का नाम

क्यों चर्चा में आया रवीना टंडन का नाम
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90 के दशक में रवीना टंडन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि युवाओं के बीच एक बड़ा क्रेज थीं. उनकी फिल्मों, गानों और स्टाइल का असर पूरे देश में दिखाई देता था. उस दौर में उनका नाम लोकप्रियता का प्रतीक माना जाता था. यही वजह है कि कारगिल युद्ध से जुड़ी इस कहानी में उनका नाम लोगों को तुरंत आकर्षित करता है. उस समय सिनेमा और देशभक्ति दोनों लोगों की भावनाओं का बड़ा हिस्सा थे. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सेना के जवान भी आम लोगों की तरह फिल्मों और सितारों से जुड़े रहते थे, इसलिए ऐसी बातें लोगों के बीच तेजी से फैल जाती थीं.  (फोटो एआई) 

4.यह कहानी सिर्फ ग्लैमर नहीं, उस दौर की भावना भी दिखाती है

यह कहानी सिर्फ ग्लैमर नहीं, उस दौर की भावना भी दिखाती है
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कारगिल युद्ध भारत के लिए सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बेहद संवेदनशील समय था. टीवी चैनलों पर युद्ध की खबरें लगातार दिखाई जा रही थीं और पूरा देश सैनिकों के समर्थन में एकजुट नजर आ रहा था.

ऐसे माहौल में बॉलीवुड सितारों का प्रभाव भी काफी बड़ा था. यही कारण है कि जब किसी अभिनेत्री का नाम युद्ध से जुड़ी कहानी में सामने आता है, तो वह लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़ जाता है. यह कहानी कहीं न कहीं उस दौर के देशभक्ति वाले माहौल और पॉप कल्चर के अनोखे मेल को भी दिखाती है. (फोटो एआई) 

TRENDING NOW

5.रवीना टंडन सिर्फ ग्लैमर स्टार नहीं थीं

रवीना टंडन सिर्फ ग्लैमर स्टार नहीं थीं
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रवीना टंडन ने अपने करियर में सिर्फ मसाला फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा. उन्होंने कई गंभीर फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया. दमन और सत्ता जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था. यही वजह है कि उनका नाम आज भी लोगों की यादों में मजबूत तरीके से मौजूद है. सोशल मीडिया के दौर में जब भी 90s की कोई पुरानी कहानी सामने आती है, रवीना टंडन जैसे सितारों की लोकप्रियता फिर चर्चा में आ जाती है. (फोटो एआई) 
 

6.क्यों बार-बार वायरल होती हैं ऐसी पुरानी कहानियां

क्यों बार-बार वायरल होती हैं ऐसी पुरानी कहानियां
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डिजिटल दौर में पुरानी यादें सिर्फ इतिहास नहीं रहीं, बल्कि कंटेंट बन चुकी हैं. कारगिल युद्ध, 90s का बॉलीवुड और देशभक्ति - ये तीनों चीजें लोगों के भीतर भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं. यही कारण है कि ऐसी कहानियां इंटरनेट पर बार-बार वायरल होती हैं.

मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लोग उन कहानियों से जल्दी जुड़ते हैं, जिनमें नॉस्टेलजिया (Nostalgia) यानी पुरानी यादों का भाव हो. खासकर 90 के दशक से जुड़ी चीजें आज की सोशल मीडिया ऑडियंस के बीच तेजी से ट्रेंड करती हैं. (फोटो एआई) 

7.वीडियो ने उस दौर की यादें जरूर ताजा कर दी हैं

वीडियो ने उस दौर की यादें जरूर ताजा कर दी हैं
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कारगिल युद्ध से जुड़ा यह वायरल वीडियो पूरी तरह प्रमाणित हो या न हो, लेकिन उसने एक बार फिर उस दौर की यादें जरूर ताजा कर दी हैं. यह कहानी दिखाती है कि कैसे सिनेमा, देशभक्ति और लोकप्रिय संस्कृति कभी-कभी एक ऐसी भावना बना देते हैं, जो दशकों बाद भी लोगों को आकर्षित करती रहती है. (फोटो एआई) 

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