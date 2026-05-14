आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 14, 2026, 01:13 PM IST
1.What is the Meaning of T in Tseries
आज टी-सीरीज का नाम दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल और म्यूजिक लेबल के रूप में जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबों के इस साम्राज्य की शुरुआत दिल्ली की सड़कों पर जूस की एक छोटी सी दुकान से हुई थी? इस सफलता के पीछे संस्थापक गुलशन कुमार की कड़ी मेहनत और उनकी गहरी धार्मिक आस्था छिपी है.
2.'T' का क्या है मतलब?
अक्सर लोग सोचते हैं कि टी-सीरीज में 'T' का मतलब कोई तकनीकी शब्द होगा, लेकिन सच्चाई बहुत आध्यात्मिक है. गुलशन कुमार भगवान शिव के परम भक्त थे. जब उन्होंने अपना म्यूजिक बिजनेस शुरू किया, तो उन्होंने इसका नाम 'त्रिशूल कैसेट्स इंडस्ट्रीज' रखा था. यही 'त्रिशूल' का 'T' आगे चलकर ब्रांड की पहचान बना और दुनिया भर में 'टी-सीरीज' के नाम से मशहूर हो गया.
3.जूस की दुकान से 'कैसेट किंग' तक का सफर
गुलशन कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके पिता दिल्ली के दरियागंज इलाके में फलों का जूस बेचते थे. गुलशन कुमार ने अपने करियर की शुरुआत पिता के साथ हाथ बटाते हुए की, लेकिन उनका सपना बड़ा था. उन्होंने देखा कि उस समय संगीत आम लोगों की पहुंच से दूर और महंगा था. उन्होंने सस्ते दामों पर भक्ति गीतों और भजनों के कैसेट बाजार में उतारे, जिसने एक नई क्रांति ला दी.
4.भक्ति संगीत से मिली घर-घर पहचान
गुलशन कुमार ने माता की भेंटें और शिव भजनों को हर घर की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना दिया. उनकी आवाज और संगीत के चयन ने उन्हें 'कैसेट किंग' का खिताब दिलाया. उन्होंने न केवल संगीत को सस्ता बनाया, बल्कि कई नए गायकों को भी मौका दिया जो आज फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं.
5.विरासत को आगे ले जा रहे भूषण कुमार
1997 में एक दुखद घटना में गुलशन कुमार का निधन हो गया, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया था. उनके बाद, उनके बेटे भूषण कुमार ने बहुत कम उम्र में कंपनी की कमान संभाली. भूषण कुमार ने अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. आज टी-सीरीज फिल्म निर्माण और वैश्विक संगीत के क्षेत्र में एक निर्विवाद लीडर बन चुकी है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से