आपको पता है 'T-Series' में 'T' का असली मतलब? जानिए सड़क किनारे जूस बेचने वाले Gulshan Kumar को कहां से मिला था ये आइडिया

3 . जूस की दुकान से 'कैसेट किंग' तक का सफर

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गुलशन कुमार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था. उनके पिता दिल्ली के दरियागंज इलाके में फलों का जूस बेचते थे. गुलशन कुमार ने अपने करियर की शुरुआत पिता के साथ हाथ बटाते हुए की, लेकिन उनका सपना बड़ा था. उन्होंने देखा कि उस समय संगीत आम लोगों की पहुंच से दूर और महंगा था. उन्होंने सस्ते दामों पर भक्ति गीतों और भजनों के कैसेट बाजार में उतारे, जिसने एक नई क्रांति ला दी.

