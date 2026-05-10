Thalapathy Vijay का असली नाम क्या है? जानें कैसा है तामिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का परिवार, क्या करते हैं उनके माता-पिता

1 . Tamil Nadu New CM Vijay

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दक्षिण भारतीय सिनेमा के 'थलपति' अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्हें दुनिया 'विजय' के नाम से जानती है. फिल्मों में नाम कमाने के बाद राजनीति में मुकाम हासिल करने के बाद ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपनी पार्टी TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) की ऐतिहासिक जीत के बाद वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार का पारिवारिक महौल कैसा रहा है, इनका असली नाम क्या है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? चलिए हम आपको आज बताते हैं.