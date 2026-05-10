Thalapathy Vijay का असली नाम क्या है? जानें कैसा है तामिलनाडु के नए मुख्यमंत्री का परिवार, क्या करते हैं उनके माता-पिता

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Pragya Bharti | May 10, 2026, 10:55 AM IST
1.Tamil Nadu New CM Vijay
दक्षिण भारतीय सिनेमा के 'थलपति' अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिन्हें दुनिया 'विजय' के नाम से जानती है. फिल्मों में नाम कमाने के बाद राजनीति में मुकाम हासिल करने के बाद ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अपनी पार्टी TVK (Tamilaga Vettri Kazhagam) की ऐतिहासिक जीत के बाद वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार का पारिवारिक महौल कैसा रहा है, इनका असली नाम क्या है और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की थी? चलिए हम आपको आज बताते हैं.
2.कैसा है थलपति विजय का परिवार?
विजय का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका सिनेमाई दुनिया से बहुत ही गहरा और पुराना नाता रहा है. उनके घर में कला और अनुशासन का अद्भुत संगम मिलता है, जिसने उन्हें न केवल एक सफल अभिनेता बल्कि एक धैर्यवान नेता के रूप में भी तैयार किया.
3.थलपति विजय के माता-क्या करते हैं?
विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर (S.A. Chandrasekhar) तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहद मशहूर और सफल फिल्म निर्देशक रहे हैं. उन्होंने विजय को बतौर बाल कलाकार और बाद में मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
उनकी मां शोभा चंद्रशेखर भी कला के क्षेत्र से गहराई से जुड़ी हैं. वे एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका (Playback Singer) और कर्नाटक संगीतकार हैं. विजय की विनम्रता और शांत स्वभाव का श्रेय अक्सर उनकी मां के संस्कारों को दिया जाता है.
4.छोटी बहन की कम उम्र में मृत्यु
विजय के परिवार में उनकी एक छोटी बहन विद्या भी थीं, जिनका मात्र दो वर्ष की आयु में निधन हो गया था. कहा जाता है कि इस घटना ने विजय के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे वे बचपन में काफी शांत हो गए थे. आज विजय अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के मार्गदर्शन को देते हैं. उनके परिवार के इसी कलात्मक और अनुशासित माहौल ने विजय के व्यक्तित्व और उनके शानदार फिल्मी व राजनीतिक करियर की मजबूत नींव रखी है.
5.Thalapathy Vijay का असली नाम क्या है?
तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलपति विजय का असली नाम 'जोसेफ विजय चंद्रशेखर' है. वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से आते हैं, जहां उनके पिता मशहूर निर्देशक और मां प्रसिद्ध गायिका हैं.
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