हेमा मालिनी को पहली बार देखकर धर्मेंद्र ने शशि कपूर से जो कहा था... उसे सुनकर एक्ट्रेस शर्म से हो गई थीं लाल

एंटरटेनमेंट
ऋतु सिंह | Nov 11, 2025, 11:02 AM IST
1.फिल्म के प्रीमियर पर धर्मेंद्र मिले थे पहली बार
धर्मेंद्र (Dhrmendra) ने जब हेमा मालिनी (Hema Malini) की पहली एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी और यहीं उन्होंने शशि कपूर से कुछ ऐसा बोला था जिसे हेमा ने सुन लिया था और वह शर्मा गई थीं. तब राज कपूर (Raj Kapoor) साथ हेमा की पहली फिल्म सौदागर रिलीज भी नहीं हुई थी.
2.धर्मेंद्र-हेमा की लव स्टोरी
बॉलीवुड इंडस्ट्री के ‘हीमैन’ यानी धर्मेंद्र (Dharmendra) और ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी (Hema Malini) की लव स्टोरी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी पहली मुलाकात जब हुई तो धर्मेंद्र का रिएक्शन कैसा था? धर्मेंद्र ने शशि कपूर से हेमा को देखते ही जो कुछ कहा, वह हेमा भी वहां से गुजरते समय सुन ली थीं.
3. पहली ही नजर में देखकर प्रभावित हो गए थे धर्मेंद्र
धर्मेंद्र, हेमा मालिनी को पहली ही नजर में देखकर प्रभावित हो गए थे. धर्मेंद्र और हेमा पहली बार केए अब्बास की फिल्म ‘आसमान महल’ के प्रीमियर के दौरान मिले थे.
4.‘हेमा मालिनी-बियॉन्ड द ड्रीमगर्ल’ में खुला राज
हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी ‘हेमा मालिनी-बियॉन्ड द ड्रीमगर्ल’ में धर्मेंद्र संग अपनी पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया है.
5.हेमा को दिया था पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए गुरु मंत्र
‘द क्विंट’ से हेमा मालिनी ने बताया था कि उनके प्रोड्यसर बी अनंतस्वामी ने उनकी मां को सलाह दी थी कि उन्हें पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए बड़ी फिल्मों के प्रीमियर शो में भाग लेना शुरू कर देना चाहिए.
6.हेमा ने कांजीवरम साड़ी और आंखों में काजल व बालों में गजरा लगाया था
इसी बीच एक प्रीमियर शो में जाने का मौका उन्हें मिला तो उनकी मां ने उनको पारंपरिक कांजीवरम साड़ी पहनाई और आंखों में काजल व बालों में गजरा लगाकर सजाया था.
7.धर्मेंद्र और शशि कपूर को देख हेमा घबरा गई थीं
हेमा ने बताया था कि फिल्म के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था. उस वक्त धर्मेंद्र और शशि कपूर दोनों स्टेज पर ही मौजूद थे और वह अकेले स्टेज पर जाने में मैं काफी शरमा रही थी.
8.कुड़ी बड़ी चंगी है
हेमा ने बताया था उनकी पहली फिल्म सौदागर राज कपूर के साथ भी और वह उस समय रिलीज नहीं हुई थी. इसलिए उन्हें कोई जानता नहीं था. हेमा का कहना था कि जब वह मंच की ओर बढ़ रही थी तभी उनके कान में धरम जी की बात सुनाई थी. धरम जी शशि कपूर से बोल रहे थे कि ‘कुड़ी बड़ी चंगी है.’
9. हेमा यहीं पर वह पहली बार धरम जी से मिली थीं
हेमा ने बताया कि वह इसे अनसुना कर दी लेकिन वह अंदर से बहुत शरमा गई थीं. इसके बाद मुझे जब स्टेज पर सबसे परिचित कराया गया, तब मुझे राज कपूर की ‘ड्रीम गर्ल’ के रूप में पेश किया गया था. यहीं पर वह पहली बार धरम जी से मिली थीं.
