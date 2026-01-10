जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

एंटरटेनमेंट
1.क्या है फिल्म की खास बात
खास बात है कि इसमें बड़े सितारे नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'लालो: कृष्ण सदा सहायते'
2.गुजराती भाषा की फिल्म
गुजराती भाषा कि फिल्म 'लालो' रिलीज के बाद सिनेमाघरों में छा गई है और बंपर कमाई के साथ साल 2025 की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल में से एक की लिस्ट में शामिल हो गई.
3.आईएमडीबी रेटिंग
आईएमडीबी पर 'लालो: कृष्ण सदा सहायते' को 8.6 रेटिंग मिली है. सिर्फ 50 लाख रुपये के मामूली बजट वाली लालो: कृष्ण सदा सहायते के कुछ हफ्तों से ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं थी.
4.ओपनिंग कलेक्शन
इस फिल्म का ओपनिंग कनेक्शन भी कुछ खास नहीं था. हालांकि, जब तक इसका बॉक्स ऑफिस रन खत्म हुआ. फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 120.58 करोड़ रुपये कमा लिए थे.
5.सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म
यह फिल्म आधिकारिक तौर पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म बन गई है और दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली गुजराती फिल्म है.
6.10-10-2025
फिल्म 10-10-2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने शुरूआत में अच्छी कमाई नहीं की, लेकिन तीसरे और चौथे दिन से फिल्म ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और करीब तीन महीने तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगी रही.