NSA अजित डोवल का बड़ा बयान, 'इतिहास का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहना चाहिए', हमें खुदको शक्तिशाली बनाना है- डोवल, हमने इतिहास से सबक सीखा, हमें खुदको शक्तिशाली बनाना है- अजित डोवल

बॉलीवुड पर चढ़ा भोजपुरी का रंग! कार्तिक आर्यन के बाद पवन सिंह के 'लॉलीपॉप लागेलू' पर थिरकीं कृति सेनन, नूपुर के संगीत का VIDEO VIRAL

खामेनेई सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर चलवाई गोलियां, तेहरान में 200 से अधिक लोगों के जान जाने की खबर

भीषण सर्दी और घने कोहरे की दोहरी मार: दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में बर्फ जैसी जमी शीतलहर

पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति

प्रियंका चोपड़ा बनीं गोल्डन ग्लोब 2026 की प्रेजेंटर, 83 वें अवॉर्ड शो को भारत में कब और कहां देखें लाइव?

जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

जब छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों का था जलवा, तब मात्र 50 लाख में बनी इस फिल्म ने कमाएं 120 करोड़, क्या आपने देखी?

साल 2025 में बहुत ही बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज हुईं. छावा, सैयारा, धुरंधर जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर महीनों तक राज किया. लेकिन इसी बीच एक ऐसी कम बजट में बनी फिल्म रिलीज हुई जिसने करोड़ों का बिजनेस किया. 

| Jan 10, 2026, 09:12 AM IST

1.क्या है फिल्म की खास बात

क्या है फिल्म की खास बात
1

खास बात है कि इसमें बड़े सितारे नहीं हैं, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला दिया. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है 'लालो: कृष्ण सदा सहायते'
 

2.गुजराती भाषा की फिल्म

गुजराती भाषा की फिल्म
2

गुजराती भाषा कि फिल्म 'लालो' रिलीज के बाद सिनेमाघरों में छा गई है और बंपर कमाई के साथ साल 2025 की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल में से एक की लिस्ट में शामिल हो गई.

3.आईएमडीबी रेटिंग

आईएमडीबी रेटिंग
3

आईएमडीबी पर 'लालो: कृष्ण सदा सहायते' को 8.6 रेटिंग मिली है. सिर्फ 50 लाख रुपये के मामूली बजट वाली लालो: कृष्ण सदा सहायते के कुछ हफ्तों से ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं थी.

4.ओपनिंग कलेक्शन

ओपनिंग कलेक्शन
4

 इस फिल्म का ओपनिंग कनेक्शन भी कुछ खास नहीं था. हालांकि, जब तक इसका बॉक्स ऑफिस रन खत्म हुआ. फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 120.58 करोड़ रुपये कमा लिए थे.

5.सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म
5

यह फिल्म आधिकारिक तौर पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गुजराती फिल्म बन गई है और दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली गुजराती फिल्म है.

6.10-10-2025

10-10-2025
6

फिल्म 10-10-2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने शुरूआत में अच्छी कमाई नहीं की, लेकिन तीसरे और चौथे दिन से फिल्म ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी और करीब तीन महीने तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगी रही. 

