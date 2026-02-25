Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 01:58 PM IST
1.उदयपुर में 'विज-रश' की शादी का आगाज
दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के घर आखिरकार शहनाइयां बजने वाली हैं. उदयपुर में इस शाही शादी की रस्में पूरे जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. 26 फरवरी को यह जोड़ा सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूसरे का हो जाएगा.
राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में मेहमानों का तांता लग चुका है. 24 फरवरी को हल्दी की रस्म के बाद, आज यानी 25 फरवरी को संगीत का भव्य कार्यक्रम रखा गया है. संगीत की शाम और भी खास होने वाली है क्योंकि खबर है कि विजय की मां रश्मिका को एक बेशकीमती खानदानी तोहफा देने वाली हैं.
2.16 साल छोटी साली बढ़ाएंगी रौनक
रश्मिका मंदाना की शादी में उनकी छोटी बहन शिमन मंदाना सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. शिमन, रश्मिका से उम्र में 16 साल छोटी हैं और वह अपनी दीदी की शादी को लेकर बेहद उत्साहित हैं. अपनी मां के साथ उदयपुर पहुंची शिमन की मौजूदगी ने शादी के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया है.
3.जूता-चुराई की रस्म के लिए खास तैयारी
शादी में साली और जीजा की नोक-झोंक के बिना उत्सव अधूरा है. रश्मिका की छोटी बहन शिमन ने जीजा विजय देवरकोंडा के जूते चुराने और उसके बदले भारी नेक वसूलने की पूरी तैयारी कर ली है. छोटी होने के नाते शिमन घर की लाड़ली हैं और अब वह विजय की आधिकारिक साली बनने जा रही हैं.
4.लाइमलाइट से दूर रहती हैं शिमन
रश्मिका मंदाना ने अपनी बहन शिमन को हमेशा चकाचौंध और स्टारडम से दूर रखा है. एक्ट्रेस और उनके माता-पिता की यह कोशिश रही है कि शिमन एक सामान्य बचपन जी सकें. यही वजह है कि फैंस के बीच शिमन की ज्यादा तस्वीरें या जानकारी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन इस शादी ने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया है.
5.रश्मिका का अपनी बहन के लिए छलका दर्द
एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए रश्मिका ने बताया था कि फिल्मों की व्यस्तता के कारण वह अपनी बहन के साथ बहुत कम वक्त बिता पाती हैं. रश्मिका ने भावुक होते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी बहन की 'लाइफ जर्नी' ठीक से नहीं देखी क्योंकि जब तक वह शूटिंग से वापस आती थीं, शिमन बड़ी हो चुकी होती थी.
6.कौन हैं विजय देवरकोंडा की साली साहिबा?
रश्मिका मंदाना की शादी में उनकी छोटी बहन शिमन मंदाना सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. क्योंकि बहन की शादी में जूते-चुराई की रस्म वही निभाने वाली हैं. इसमें उन्हें अच्छी खासी नेग भी मिलेगी.
7. उम्र का फासला और गजब की केमिस्ट्री
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना के बीच उम्र का अच्छा-खासा फासला है. विजय, रश्मिका से 7 साल बड़े हैं, लेकिन 'गीता गोविंदम' जैसी फिल्मों में उनकी केमिस्ट्री को देखकर कभी ऐसा महसूस नहीं होता. दोनों के बीच की बॉन्डिंग और समझ ही उन्हें इंडस्ट्री का पावर कपल बनाती है.
कपल 26 फरवरी को सात फेरे लेने के बाद 4 मार्च को एक भव्य रिसेप्शन आयोजित करेगा. सोशल मीडिया पर हल्दी और संगीत की तस्वीरें पहले ही वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर फैंस 'VIROSH' (विजय और रश्मिका) पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
