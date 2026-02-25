Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा

1 . उदयपुर में 'विज-रश' की शादी का आगाज

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के घर आखिरकार शहनाइयां बजने वाली हैं. उदयपुर में इस शाही शादी की रस्में पूरे जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. 26 फरवरी को यह जोड़ा सात फेरे लेकर हमेशा के लिए एक-दूसरे का हो जाएगा.

राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में मेहमानों का तांता लग चुका है. 24 फरवरी को हल्दी की रस्म के बाद, आज यानी 25 फरवरी को संगीत का भव्य कार्यक्रम रखा गया है. संगीत की शाम और भी खास होने वाली है क्योंकि खबर है कि विजय की मां रश्मिका को एक बेशकीमती खानदानी तोहफा देने वाली हैं.