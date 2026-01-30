Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

2 . क्या अनुष्का और परिवार को समय देना है मुख्य वजह?

विराट कोहली हमेशा से ही अपने निजी जीवन और परिवार को प्राथमिकता देते आए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने 'रिसेट' होने की इच्छा जाहिर की थी. चर्चा है कि अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए उन्होंने 'डिजिटल डिटॉक्स' का रास्ता चुना है. बिना किसी शोर-शराबे के दुनिया की चकाचौंध से दूर रहना हमेशा से इस जोड़े की पसंद रहा है.