Anushka को वक्त देने के लिए Virat Kohli ने बना ली Instagram से दूरी? जानें कैसे हुई थी Virushka के रिश्ते की शुरुआत

Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 09:23 AM IST
1.Virat Kohli and Anushka Sharma
29 जनवरी की रात भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी. सोशल मीडिया के बेताज बादशाह विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक प्लेटफॉर्म से गायब हो गया. 270 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले इस अकाउंट के डिएक्टिवेट होने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या विराट ने शांति और परिवार के लिए जानबूझकर सोशल मीडिया को अलविदा कह दिया है.
2.क्या अनुष्का और परिवार को समय देना है मुख्य वजह?
विराट कोहली हमेशा से ही अपने निजी जीवन और परिवार को प्राथमिकता देते आए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने 'रिसेट' होने की इच्छा जाहिर की थी. चर्चा है कि अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए उन्होंने 'डिजिटल डिटॉक्स' का रास्ता चुना है. बिना किसी शोर-शराबे के दुनिया की चकाचौंध से दूर रहना हमेशा से इस जोड़े की पसंद रहा है.
3.विरुष्का का शैम्पू विज्ञापन और वो पहली मुलाकात
विरुष्का की प्रेम कहानी साल 2013 में एक शैम्पू के विज्ञापन की शूटिंग के दौरान शुरू हुई थी. विराट ने खुद एक बार खुलासा किया था कि वे अनुष्का को देखकर इतने नर्वस थे कि उन्होंने मजाक में उनकी हाइट पर कमेंट कर दिया था. उस एक विज्ञापन ने दो अलग-अलग दुनिया के सितारों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया.
4.तकरार, ब्रेकअप की अफवाहें और अटूट विश्वास
विराट और अनुष्का का रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा. एक समय ऐसा भी आया जब सोशल मीडिया पर उनके ब्रेकअप की खबरें उड़ने लगी थीं. मैच में खराब प्रदर्शन के लिए अनुष्का को ट्रोल किया गया, लेकिन विराट चट्टान की तरह अपनी पार्टनर के साथ खड़े रहे. उन्होंने सरेआम ट्रोलर्स को लताड़ा, जिससे साबित हो गया कि उनका रिश्ता दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गहरे सम्मान पर टिका है.
5.फैंस की बढ़ती बेचैनी और अनुष्का से सवाल
विराट के अकाउंट गायब होने के बाद फैंस ने अनुष्का शर्मा के सोशल मीडिया का रुख किया है. प्रशंसकों की बेचैनी का आलम यह है कि वे अनुष्का के हर पोस्ट पर विराट की खैरियत पूछ रहे हैं. हालांकि, विराट का X (ट्विटर) पर मौजूद रहना इस बात का संकेत है कि वे जल्द ही वापस लौटेंगे, शायद एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ.
6.इटली की वादियों में रचाई शादी
दिसंबर 2017 में विराट और अनुष्का ने इटली के टस्कनी में एक निजी समारोह में शादी कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था. आज यह जोड़ा दो बच्चों (वामिका और अकाय) के माता-पिता हैं. क्रिकेट की व्यस्तताओं के बावजूद, विराट अपनी सफलता का श्रेय हमेशा अनुष्का के स्थिर प्रभाव को देते हैं, जिन्होंने उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद की.