विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी आखिरकार हो गई कंफर्म, एक्टर ने खुद दी खुशखबरी, नाम दिया 'VIROSH'

एंटरटेनमेंट
रईश खान | Feb 22, 2026, 11:17 PM IST
1.विजय-रश्मिका की शादी हो गई कंफर्म
एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. अभी तक इस शादी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, कोई कंफर्मेशन नहीं था. लेकिन अब एक्टर ने इस पर खुद मुहर लगा दी.
2.The Wedding of Virosh
कपल ने अपनी शादी को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है. उन्होंने इस शादी को एक खास नाम दिया है. जो अपने फैंस के लिए डेडिकेट किया है. विजय-रश्मिका ने अपनी शादी का टाइटल 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' रखा है.
3.कपल ने शादी का नाम क्यों रखा 'VIROSH'
कपल की शादी के इस खास नाम के पीछे कोई वेडिंग प्लानर नहीं है और न ही किसी पारिवारिक परंपरा के तहत रखा गया है. फैंस इस जोड़ी का लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने दोनों के नाम को मिलाकर 'VIROSH' रखा था.
4.प्यार और भावनाओं में बदला फैंस का नाम
लेकिन अब फैंस का दिया ये नाम उन्होंने अपने प्यार और भावनाओं में बदल लिया. यही वजह है कि उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े पल की पहचान 'The Wedding of VIROSH' के नाम पर रखी.
5.26 फरवरी को होगी शादी
अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कपल की शादी 26 फरवरी को जोधपुर में होगी. रश्मिका को हाल में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. पैप्स ने जब उनकी शादी को लेकर बधाई दी तो एक्ट्रेस कार में बैठकर चली गईं.