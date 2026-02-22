FacebookTwitterYoutubeInstagram
विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की शादी आखिरकार हो गई कंफर्म, एक्टर ने खुद दी खुशखबरी, नाम दिया 'VIROSH'

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding: एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की शादी इस साल सबसे चर्चित शादियों में से एक मानी जा रही है. जिसको लेकर फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

रईश खान | Feb 22, 2026, 11:17 PM IST

1.विजय-रश्मिका की शादी हो गई कंफर्म

विजय-रश्मिका की शादी हो गई कंफर्म
1

एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी को लेकर बड़ा अपडेट आया है. अभी तक इस शादी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, कोई कंफर्मेशन नहीं था. लेकिन अब एक्टर ने इस पर खुद मुहर लगा दी. 
 

2.The Wedding of Virosh

The Wedding of Virosh
2

कपल ने अपनी शादी को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है. उन्होंने इस शादी को एक खास नाम दिया है. जो अपने फैंस के लिए डेडिकेट किया है. विजय-रश्मिका ने अपनी शादी का टाइटल 'द वेडिंग ऑफ VIROSH' रखा है.
 

3.कपल ने शादी का नाम क्यों रखा 'VIROSH'

कपल ने शादी का नाम क्यों रखा 'VIROSH'
3

कपल की शादी के इस खास नाम के पीछे कोई वेडिंग प्लानर नहीं है और न ही किसी पारिवारिक परंपरा के तहत रखा गया है. फैंस इस जोड़ी का लंबे समय से पसंद करते आ रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने दोनों के नाम को मिलाकर 'VIROSH' रखा था. 
 

4.प्यार और भावनाओं में बदला फैंस का नाम

प्यार और भावनाओं में बदला फैंस का नाम
4

लेकिन अब फैंस का दिया ये नाम उन्होंने अपने प्यार और भावनाओं में बदल लिया. यही वजह है कि उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े पल की पहचान 'The Wedding of VIROSH' के नाम पर रखी. 
 

5.26 फरवरी को होगी शादी

26 फरवरी को होगी शादी
5

अटकलें लगाए जा रहे हैं कि कपल की शादी 26 फरवरी को जोधपुर में होगी. रश्मिका को हाल में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था. पैप्स ने जब उनकी शादी को लेकर बधाई दी तो एक्ट्रेस कार में बैठकर चली गईं.
 

