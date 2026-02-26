सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग

1 . Vijay and Rashmika Wedding Photos

सुबह हुए तेलुगु फेरे, अब शाम को 'कोडावा' दुल्हन बनेंगी रश्मिका; जानें क्या है इस अनोखी परंपरा की खासियत

उदयपुर: आज यानी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर का आईटीसी मेमेंटोस होटल भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित जोड़े, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का गवाह बन रहा है. इस 'विरोश' वेडिंग की सबसे बड़ी खासियत इसका पारंपरिक तालमेल है. दोनों ही सितारों ने अपनी जड़ों (रूट्स) को सम्मान देते हुए दो अलग-अलग संस्कृतियों के अनुसार शादी करने का फैसला किया है.