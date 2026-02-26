सुबह तेलुगु मंत्र से संपन्न हुई Vijay-Rashmika की शादी, शाम 4 बजे दोबारा होगी इस खास रीति-रिवाजों से 'Virosh' की वेडिंग

NCERT विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामले में बिना शर्त के माफी मांग रहे हैं-NCERT | शिमला-दिल्ली पुलिस में विवाद हुआ था, आरोपियों को शिमला से दिल्ली लाई पुलिस, तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया | PM मोदी के साथ नेतन्याहू भी मौजूद हैं, PM मोदी के साथ नेतन्याहू भी मौजूद, येरुशलमः होलोकॉस्ट स्मारक पर श्रद्धांजलि | CM योगी ने मैग्लेव ट्रेन में सफर किया, CM योगी के जापान दौरे का आखिरी दिन | इजरायल के राष्ट्रपति से मिले PM मोदी
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 26, 2026, 01:55 PM IST
1.Vijay and Rashmika Wedding Photos
सुबह हुए तेलुगु फेरे, अब शाम को 'कोडावा' दुल्हन बनेंगी रश्मिका; जानें क्या है इस अनोखी परंपरा की खासियत
उदयपुर: आज यानी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर का आईटीसी मेमेंटोस होटल भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित जोड़े, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का गवाह बन रहा है. इस 'विरोश' वेडिंग की सबसे बड़ी खासियत इसका पारंपरिक तालमेल है. दोनों ही सितारों ने अपनी जड़ों (रूट्स) को सम्मान देते हुए दो अलग-अलग संस्कृतियों के अनुसार शादी करने का फैसला किया है.
2.सुबह तेलुगु रस्मों से बने एक-दूजे के
शादी का पहला हिस्सा विजय देवरकोंडा के तेलुगु मूल की परंपराओं के नाम रहा. सुबह के शुभ मुहूर्त में दोनों ने तेलुगु रीति-रिवाजों के अनुसार रस्में पूरी कीं. पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच मंगलसूत्र बांधने और सुमंगलम जैसी महत्वपूर्ण रस्में निभाई गईं. इस दौरान दोनों परिवारों ने नए जोड़े को आशीर्वाद दिया. तेलुगु परंपरा की सादगी और धार्मिक महत्व ने सुबह के माहौल को भक्तिमय बना दिया.
3.शाम 4 बजे होगी 'कोडावा' शादी
तेलुगु रस्मों के बाद, अब सबकी नजरें शाम 4 बजे होने वाली रश्मिका के कोडावा (Kodava) कल्चर की शादी पर टिकी हैं. रश्मिका कर्नाटक के कोडागु जिले के एक योद्धा समुदाय से आती हैं. कोडावा शादी बॉलीवुड की आम शादियों से काफी अलग और अनूठी होती है.
4.क्या है 'कोडावा' परंपरा?
इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अग्नि के चारों ओर फेरे नहीं लिए जाते और न ही कोई पंडित मंत्र पढ़ता है. यह पूरी तरह से बड़ों के आशीर्वाद पर आधारित होती है.रश्मिका एक खास तरीके की साड़ी (Kodagu Style) में नजर आएंगी, जिसमें प्लीट्स (चुन्नट) पीछे की तरफ होती हैं. कोडावा समुदाय में तलवार से नारियल काटने जैसी रस्में होती हैं, जो उनके गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं.
5.'प्राइमल' थीम: जड़ों से जुड़ाव
रश्मिका और विजय ने अपनी शादी के लिए 'प्राइमल' थीम चुनी है. इसका मतलब है कि पूरी सजावट प्राकृतिक और पुरानी सादगी पर आधारित है. विदेशी फूलों के बजाय स्थानीय असली फूलों का उपयोग किया गया है. हल्दी में होली जैसी मस्ती के बाद, रश्मिका ने मेहमानों के लिए एक खास जापानी डिनर पार्टी भी होस्ट की थी.
6.जड़ों की ओर वापसी
इस शादी में किसी भी तरह का 'वेस्टर्न टच' या चमक-धमक वाला दिखावा करने के बजाय, विजय और रश्मिका ने अपनी संस्कृति से जुड़े रहने को प्राथमिकता दी है. अब जबकि वे आधिकारिक रूप से पति-पत्नी बन चुके हैं, शाम की कोडावा रस्म इस खूबसूरत मिलन को एक नया आयाम देगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
7.खाने में दक्षिण भारत का स्वाद
मेहमानों के लिए परोसे गए मेनू में भी दोनों राज्यों की झलक दिख रही है. जहाँ एक तरफ आंध्रा और तेलुगु स्टाइल की बिरयानी है, वहीं दूसरी तरफ कोडागु के खास व्यंजन और मशहूर मैसूर पाक भी मिठाई के तौर पर शामिल किया गया है.