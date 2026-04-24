इस हसीना के चक्कर में Varun Dhawan की जमकर हुई थी कुटाई; एक्ट्रेस ने 3 गुंडों से करवाई थी 'जुग जुग जियो' स्टार की पिटाई

2 . पहले पहाड़ पर ले गई थी एक्ट्रेस

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वरुण धवन और ये एक्ट्रेस बचपन के दोस्त हैं और दोनों ने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में साथ पढ़ाई की है. एक पॉडकास्ट के दौरान वरुण ने याद किया कि जब वे महज 8 साल के थे, तब ये हसीना उन्हें एक पहाड़ पर लेकर गई थीं. वहां एक्ट्रेस ने उन्हें प्रपोज करने के लिए एक कोड वर्ड इस्तेमाल किया और कहा- "यू लव आई" (You Love I), जिसका उल्टा मतलब "आई लव यू" होता है.

