एंटरटेनमेंट

फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन बॉलीवुड सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल

Valentines Day Special Celebrity Love Stories: वैलेंटाइन डे के मौके पर जानिए बॉलीवुड की उन मशहूर जोड़ियों के बारे में, जिनका प्यार फिल्म के सेट पर परवान चढ़ा, लेकिन नियति ने उनकी प्रेम कहानी को कभी मुकम्मल नहीं होने दिया.

Pragya Bharti | Feb 14, 2026, 11:17 AM IST

1.Valentines Day Special Celebrity Love Stories

Valentines Day Special Celebrity Love Stories
1

फरवरी का महीना आते ही फिजाओं में रूमानी एहसास घुलने लगता है. खास कर वैलेंटाइन डे का दिन तो प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता है. हमारी फिल्मों ने भी प्यार के इन जज्बातों को गानों और दृश्यों के जरिए अमर बनाया है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन सितारों ने परदे पर हमें प्यार करना सिखाया, उनमें से कई की अपनी निजी प्रेम कहानियां किसी त्रासदी से कम नहीं रहीं. दरअसल, बॉलीवुड में कुछ ऐसी भी जोड़ियां हैं, जिनके बीच फिल्मों की शूटिंग के दौरान नजदीकियां तो बढ़ीं पर वे कभी एक न हो सकें. आइए हम आपको उन सितारों की लव स्टोरी बताते हैं. 

2.Salman khan and Aishwarya Rai

Salman khan and Aishwarya Rai
2

1999 में ‘हम दिल दे चुके सनम’ के सेट पर शुरू हुआ यह प्यार जितना गहरा था, उसका अंत उतना ही कड़वा रहा. साल 2002 में ऐश्वर्या ने सलमान पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूरी बना ली. ऐश्वर्या ने बाद में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली, लेकिन सलमान खान की यह प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो सकी.

3.Kareena kapoor and Shahid Kapoor

Kareena kapoor and Shahid Kapoor
3

फिल्म ‘फिदा’ से शुरू हुआ इनका रोमांस 2000 के दशक में युवाओं की पहली पसंद था. ताज्जुब की बात यह है कि जब उनकी फिल्म ‘जब वी मेट’ परदे पर प्यार की मिसाल बन रही थी, असल जिंदगी में उनका ब्रेकअप हो चुका था. आज दोनों अपनी-अपनी वैवाहिक जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उनकी जोड़ी आज भी याद की जाती है.

4.Dilip kumar and Madhubala

Dilip kumar and Madhubala
4

इनका इश्क 1951 में फिल्म ‘तराना’ के सेट से शुरू हुआ था. सगाई तक बात पहुंच चुकी थी, लेकिन 1957 में फिल्म ‘नया दौर’ से जुड़े एक कोर्ट केस और पारिवारिक हस्तक्षेप ने इस रिश्ते में दरार डाल दी. ‘मुगल-ए-आजम’ जैसी कालजयी फिल्म देने वाली यह जोड़ी असल जिंदगी में अलग हो गई. मधुबाला ने अपने आखिरी वक्त में दिलीप साहब को याद किया, पर यह कहानी अधूरी ही रही.

5.Amitabh Bachchan and Rekha

Amitabh Bachchan and Rekha
5

फिल्म ‘दो अनजाने’ के सेट पर शुरू हुई यह कहानी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में चर्चा का विषय रहती है. ‘गंगा की सौगंध’ के दौरान उनके अफेयर की खबरें चरम पर थीं. हालांकि, अमिताभ की शादीशुदा जिंदगी और जया बच्चन की दृढ़ता के कारण दोनों के रास्ते अलग हो गए. आज भी रेखा की खामोशी और उनके इशारे इस अधूरेपन की गवाही देते हैं.

6.M G Ramachandran and J Jayalalithaa

M G Ramachandran and J Jayalalithaa
6

साउथ के दिग्गज एमजीआर और जयललिता ने साथ में 28 फिल्में कीं. एमजीआर पहले से शादीशुदा थे, जिस कारण जयललिता के साथ उनका रिश्ता कभी विवाह के मंडप तक नहीं पहुंच पाया. हालांकि, दोनों के बीच अटूट सम्मान और समर्थन बना रहा. एमजीआर के निधन के बाद जयललिता ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन ताउम्र अकेली रहीं.
