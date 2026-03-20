Ustaad Bhagat Singh Box Office Collection: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' ने पहले दिन छापे इतने करोड़, 'धुरंधर 2' को चटा देंगे धूल?

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Pragya Bharti | Mar 20, 2026, 08:07 AM IST
1.Box office collection day 1 Ustaad Bhagat singh film
भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए 19 मार्च 2026 का दिन किसी उत्सव से कम नहीं रहा. एक तरफ साउथ के 'पावर स्टार' पवन कल्याण अपनी फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' के साथ पर्दे पर लौटे, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. दोनों ही फिल्में हाई-वोल्टेज एक्शन से भरपूर हैं, जिसके कारण बॉक्स ऑफिस पर एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है.
2.'उस्ताद भगत सिंह' की दमदार शुरुआत
हरीश शंकर के निर्देशन में बनी 'उस्ताद भगत सिंह' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज था. फिल्म ने अपनी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए पहले दिन भारत में 22.66 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. फिल्म को देशभर में लगभग 4,500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. एडवांस बुकिंग की बात करें तो फिल्म ने प्री-सेल्स के जरिए ही 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, जिससे इसकी मजबूत पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है.
3.'धुरंधर 2' से कितने पीछे हैं उस्ताद भगत सिंह
पवन कल्याण की फिल्म को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी सफलता मिली है, जबकि 'धुरंधर 2' ने उत्तर भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में भी रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है. हालांकि 'उस्ताद भगत सिंह' कमाई के मामले में 'धुरंधर 2' से पीछे है, लेकिन तेलुगु राज्यों में इसका दबदबा कायम है.
4.'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक सुनामी
पवन कल्याण की फिल्म ने जहां साउथ मार्केट में मजबूती दिखाई है, वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. पेड प्रिव्यू शोज से ही 43 करोड़ बटोरने वाली इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 65.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह 'धुरंधर 2' की अब तक की कुल कमाई 108.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह फिल्म 24 घंटे के भीतर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज फिल्मों में से एक बन गई है.
5.फैंस का रिएक्शन
अभी क्लैश का शोर थमा भी नहीं होगा कि 26 मार्च को 'उस्ताद भगत सिंह' रिलीज होगी. इसका बजट 130 से 250 करोड़ रुपये है. इस फिल्म की कहानी, थलापति विजय की 'थेरी' से प्रेरित एक एक्शन-कॉमेडी है, जिसमें पवन कल्याण एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. मेकर्स ने रिलीज से पहले ही इसके डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 82 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं.
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