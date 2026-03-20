Ustaad Bhagat Singh Box Office Collection: पवन कल्याण की 'उस्ताद भगत सिंह' ने पहले दिन छापे इतने करोड़, 'धुरंधर 2' को चटा देंगे धूल?

4 . 'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक सुनामी

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पवन कल्याण की फिल्म ने जहां साउथ मार्केट में मजबूती दिखाई है, वहीं रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. पेड प्रिव्यू शोज से ही 43 करोड़ बटोरने वाली इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 65.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह 'धुरंधर 2' की अब तक की कुल कमाई 108.54 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह फिल्म 24 घंटे के भीतर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज फिल्मों में से एक बन गई है.