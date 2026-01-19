Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

1 . Upcoming Web series in 2026

डिजिटल दौर में भारतीय वेब सीरीज ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. सादगी भरे पारिवारिक ड्रामे से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम थ्रिलर तक, साल 2026 में कई मेगा-ब्लॉकबस्टर सीरीज वापसी कर रही हैं. इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी. 'पंचायत 5', 'मिर्जापुर 4', 'गुल्लक 5' और 'फर्जी 2' ये सभी सीक्वल्स न केवल पुरानी कहानियों के सस्पेंस को खत्म करेंगे, बल्कि नए किरदारों के साथ दर्शकों को भी आकर्षित करेंगे. इसी के साथ आइए जानते हैं कि साल 2026 में किस-किस वेब सीरीज के नए पार्ट आ रहे हैं.

