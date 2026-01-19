Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 19, 2026, 10:47 AM IST
1.Upcoming Web series in 2026
डिजिटल दौर में भारतीय वेब सीरीज ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. सादगी भरे पारिवारिक ड्रामे से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले क्राइम थ्रिलर तक, साल 2026 में कई मेगा-ब्लॉकबस्टर सीरीज वापसी कर रही हैं. इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी. 'पंचायत 5', 'मिर्जापुर 4', 'गुल्लक 5' और 'फर्जी 2' ये सभी सीक्वल्स न केवल पुरानी कहानियों के सस्पेंस को खत्म करेंगे, बल्कि नए किरदारों के साथ दर्शकों को भी आकर्षित करेंगे. इसी के साथ आइए जानते हैं कि साल 2026 में किस-किस वेब सीरीज के नए पार्ट आ रहे हैं.
2.Mirszapur 4 upcoming movie
उत्तर प्रदेश की गलियों में सत्ता और प्रतिशोध की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. 'मिर्जापुर 4' साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर है. कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच वर्चस्व की जंग इस सीजन में और अधिक हिंसक और रोमांचक होने की उम्मीद है.
3.Kohrra 2
नेटफ्लिक्स की डार्क मिस्ट्री थ्रिलर 'कोहरा' ने अपनी पहली किश्त से ही दर्शकों को चौंका दिया था. इसके दूसरे सीजन में पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक नई और जटिल आपराधिक गुत्थी को सुलझाया जाएगा.
4.Farzi 2
शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की जुगलबंदी वाली इस सीरीज ने नकली नोटों के काले कारोबार को बड़े ही रोचक ढंग से पर्दे पर उतारा था. 'फर्जी 2' में सनी (शाहिद) और फिरोज की आगे की यात्रा को दिखाया जाएगा, जिसकी रिलीज 2026 के मध्य में संभावित है.
5.Kota factory 4 upcoming movie
छात्रों के संघर्ष और 'जीतू भैया' के प्रेरणादायक संवादों के साथ 'कोटा फैक्ट्री' का चौथा सीजन नेटफ्लिक्स पर वापसी करेगा. यह शो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है.
6.Heeramandi 2 upcoming movie
संजय लीला भंसाली की भव्यता अब नेटफ्लिक्स पर एक बार फिर दिखेगी. 'हीरामंडी 2' में तवायफों की बदलती दुनिया और आजादी के बाद के संघर्षों को फिल्माया जाएगा. भंसाली की यह सीरीज अपने शाही अंदाज के लिए जानी जाती है.
7.Gullak 5
मध्यमवर्गीय मिश्रा परिवार की खट्टी-मीठी कहानियों वाला यह शो सोनी लिव पर दस्तक देगा. 'गुल्लक' के हर सीजन ने दर्शकों के दिलों को छुआ है और सीजन 5 में भी सादगी और पारिवारिक मूल्यों का वही जादू देखने को मिलेगा.
