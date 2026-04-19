पाकिस्तान में जन्मीं ये 2 हसीनाएं, बॉलीवुड में जमाया सिक्का; 90s में थीं एक-दूजे की कट्टर दुश्मन, आज गुमनामी में कट रही जिंदगी

5 . आज कहां हैं ये अभिनेत्रियां?

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जेबा बख्तियार ने 1991 में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'हिना' से रातों-रात शोहरत हासिल की थी. भारत-पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई, लेकिन आज वे बॉलीवुड और चकाचौंध से दूर अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं.

वहीं सोमी अली, जिन्होंने सलमान खान के साथ अपने रिश्तों और कई फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं, वे भी लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं. हालांकि, सोमी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की मदद कर रही हैं. भले ही ये दोनों एक्ट्रेस आज फिल्मी पर्दे से गायब हों, लेकिन 90 के दशक के प्रशंसकों के बीच इनका जादू आज भी बरकरार है.

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