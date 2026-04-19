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पाकिस्तान में जन्मीं ये 2 हसीनाएं, बॉलीवुड में जमाया सिक्का; 90s में थीं एक-दूजे की कट्टर दुश्मन, आज गुमनामी में कट रही जिंदगी

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पाकिस्तान में जन्मीं ये 2 हसीनाएं, बॉलीवुड में जमाया सिक्का; 90s में थीं एक-दूजे की कट्टर दुश्मन, आज गुमनामी में कट रही जिंदगी

Pakistan Born Two Actresses in Bollywood: 90 के दशक में फिल्मी गलियारों की गॉसिप और मैगजीन की खबरों का अपना अलग दौर था. पाकिस्तान से आई बॉलीवुड में धाक जमाने वाली इस एक्ट्रेस ने हाल ही में उस समय की मीडिया रिपोर्टिंग और अपनी प्रतिद्वंद्वी के साथ कथित 'दुश्मनी' का सच बताया है.

Pragya Bharti | Apr 19, 2026, 12:08 PM IST

1.Pakistan Born Two Actresses in Bollywood

Pakistan Born Two Actresses in Bollywood
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बॉलीवुड के 90 के दशक को अक्सर सितारों की आपसी खींचतान और प्रतिस्पर्धा के लिए याद किया जाता है. उस समय सोशल मीडिया न होने के कारण फिल्मी मैगजीन ही खबरों का मुख्य जरिया थीं. इसी दौर का एक दिलचस्प किस्सा पाकिस्तान से बॉलीवुड में आईं इस अभिनेत्री ने साझा किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म 'हिना' फेम अभिनेत्री और अपने बीच की तथाकथित दुश्मनी की हकीकत बताई है.

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2.मैगजीन ने बनाया दोनों को दुश्मन

मैगजीन ने बनाया दोनों को दुश्मन
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90 के दशक की इस एक्ट्रेस ने एक पुराने पोस्ट के जरिए बताया कि उस समय के टैब्लॉइड्स और मैगजीन सेलिब्रिटीज की जिंदगी को लेकर अपनी मर्जी से कहानियां छापते थे. उन्होंने कहा कि वह और उनकी दोस्त दोनों पाकिस्तान में जन्मी थीं, इसलिए मीडिया ने जानबूझकर उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की. दर्शकों के पास सच्चाई जानने का कोई दूसरा साधन न होने के कारण इन झूठी कहानियों को सच मान लिया गया.

3.पाकिस्तान में जन्मीं ये दोनों एक्ट्रेस कौन हैं?

पाकिस्तान में जन्मीं ये दोनों एक्ट्रेस कौन हैं?
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90 के दशक की जिन एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, बल्कि सोमी अली और जेबा बख्तियार हैं. जिन्हें एक-दूजे का दुश्मन करार किया गया था. सोमा अली ने खुलासा किया कि 90 के दशक में मैगजीन उन्हें और जेबा बख्तियार को प्रतिद्वंद्वी बताती थीं, जबकि असल में उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि गहरा सम्मान और दोस्ती थी.
 

4.1993 में हुई थी दोनों एक्ट्रेस की मुलाकात

1993 में हुई थी दोनों एक्ट्रेस की मुलाकात
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सोमा अली ने साल 1993 की अपनी और जेबा की पहली मुलाकात को याद करते हुए बताया कि उनके बीच कभी कोई कड़वाहट नहीं थी. सोमी के अनुसार, "हकीकत मैगजीन की कहानियों से बिल्कुल अलग थी. हमारे बीच हमेशा सम्मान और समझ का रिश्ता रहा. जेबा एक बेहद खूबसूरत और शानदार इंसान हैं." सोमी ने यह भी स्पष्ट किया कि मीडिया की प्रतिद्वंद्विता पैदा करने की कोशिशें कभी सफल नहीं हो सकीं.

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5.आज कहां हैं ये अभिनेत्रियां?

आज कहां हैं ये अभिनेत्रियां?
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जेबा बख्तियार ने 1991 में ऋषि कपूर के साथ फिल्म 'हिना' से रातों-रात शोहरत हासिल की थी. भारत-पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई, लेकिन आज वे बॉलीवुड और चकाचौंध से दूर अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं.
वहीं सोमी अली, जिन्होंने सलमान खान के साथ अपने रिश्तों और कई फिल्मों को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं, वे भी लंबे समय से एक्टिंग से दूर हैं. हालांकि, सोमी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और सामाजिक कार्यों के जरिए लोगों की मदद कर रही हैं. भले ही ये दोनों एक्ट्रेस आज फिल्मी पर्दे से गायब हों, लेकिन 90 के दशक के प्रशंसकों के बीच इनका जादू आज भी बरकरार है.

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