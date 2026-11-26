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Ritika | Nov 26, 2026, 01:25 PM IST
1.अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को किया फोन
'कॉफी विद करण 9' के नए एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को करण जौहर ने एक टास्क दिया जहां पर अक्षय को किसी करीबी को फोन करना था. एक्टर ने शो के दौरान अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन किया. ट्विंकल से बात करते हुए फोन स्पीकर पर रखा था. (Image Credit: instagram/ jiohotstarreality)
2.ट्विंकल को रैपिड फायर राउंड के लिए जज
अक्षय ने जैसे ही ट्विंकल से कहा कि वह 'कॉफी विद करण' शो में आए हैं. ट्विंकल फिर आगे कहती हैं, 'मेरी कल ही करण से बात हुई थी. उन्होंने मुझसे रैपिड फायर राउंड को जज करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम आज शो में जा रहे हो'.
3.ट्विंकल ने जताई हैरानी
ट्विंकल ने कहा, 'तुम फोकट में काम कर रहे हो, मुझे तो हैरानी हो रही है'. करण ने तुरंत जवाब दिया, 'अच्छा, सच में? तो क्या आपको हर चीज के लिए पैसे चाहिए?'. फिर ट्विंकल बोलीं, 'अरे, वो भी सुन रहे हैं'.
4.करण जौहर ने ट्विंकल खन्ना की करी खिंचाई
करण आगे मजाकिया अंदाज में ट्विंकल से कहते हैं, 'आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि 'कॉफी विद करण' में आने के लिए मुझे आपके पति को पैसे देने चाहिए? मैं ये वाली बातों को बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा और ये एपिसोड में रहेगा'.
5.अक्षय कुमार के साथ शो में पहुंचे थे रवि किशन
'कॉफी विद करण 9' के इस एपिसोड में अक्षय कुमार अकेले नहीं पहुंचे थे. उनके साथ भोजपुरी सिनेमा के मशहूर एक्टर और सांसद रवि किशन भी थे. शो में अक्षय, रवि और करण ने खूब मस्ती भी की. इसके अलावा करण जौहर ने दोनों से कई मजेदार सवाल भी पूछे.