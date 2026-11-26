1 . अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को किया फोन

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'कॉफी विद करण 9' के नए एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को करण जौहर ने एक टास्क दिया जहां पर अक्षय को किसी करीबी को फोन करना था. एक्टर ने शो के दौरान अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन किया. ट्विंकल से बात करते हुए फोन स्पीकर पर रखा था. (Image Credit: instagram/ jiohotstarreality)