एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें

2 . काफी खूबसूरत है सारा-कृष की लव स्टोरी

2

एक्ट्रेस ने अपनी लव स्टोरी और उस खास दिन के बारे में भी खुलकर बातें की हैं.एक बेबाक बातचीत में सारा खान ने उस पल के बारे में बात की जब उन्होंने हमेशा के लिए एक-दूसरे के साथ रिश्ता पक्का कर लिया था. उन्होंने बॉम्बे टाइम्स से कहा, 'मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे पेट में तितलियां दौड़ रही थीं. उसमें वह सब कुछ है जो मैंने अपने साथी में चाहा था. मुझे लगता है कि जब आप धैर्य से इंतजार करते हैं तो आपको सही इंसान मिल ही जाती है.