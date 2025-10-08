एक्ट्रेस सारा खान ने 'लक्ष्मण' के बेटे से रचाई शादी, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें

15 से कम सीटें मिली तो HAM चुनावी मैदान से बाहर, NDA और जीतनराम मांझी के बीच फंसा पेंच, कैसे होगा बंटवारा?
एंटरटेनमेंट
जया पाण्डेय | Oct 08, 2025, 05:10 PM IST
1.सारा खान ने कृष पाठक से की कोर्ट मैरिज
टेलीविजन अभिनेत्री सारा खान ने टीवी धारावाहिक रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे अभिनेता-निर्माता कृष पाठक से शादी कर ली है. दोनों ने कोर्ट मैरिज की है. सारा खान ने इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीरें भी शेयर कीं जिसमें एक फ्रेम में दोनों रजिस्ट्री पेपर्स पर साइन करते और दूसरे फ्रेम में एक-दूसरे के गले में वरमाला डाले हुए दिखाई दे रहे हैं.
2.काफी खूबसूरत है सारा-कृष की लव स्टोरी
एक्ट्रेस ने अपनी लव स्टोरी और उस खास दिन के बारे में भी खुलकर बातें की हैं.एक बेबाक बातचीत में सारा खान ने उस पल के बारे में बात की जब उन्होंने हमेशा के लिए एक-दूसरे के साथ रिश्ता पक्का कर लिया था. उन्होंने बॉम्बे टाइम्स से कहा, 'मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे पेट में तितलियां दौड़ रही थीं. उसमें वह सब कुछ है जो मैंने अपने साथी में चाहा था. मुझे लगता है कि जब आप धैर्य से इंतजार करते हैं तो आपको सही इंसान मिल ही जाती है.
3.डेटिंग एप पर हुई थी मुलाकात फिर ऐसे आगे बढ़ी बात
दोनों की मुलाकात एक साल पहले एक डेटिंग ऐप पर हुई थी. सारा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने कृष की तस्वीर देखी तो उन्हें अपनापन महसूस हुआ. अगले ही दिन उनकी मुलाकात हुई और वे जल्द ही घर बसाना चाहते थे. इसके बाद उन्होंने उस पल के बारे में बात की जब उन्होंने कृष के साथ रहना शुरू किया.
4.2010 में अली मर्चेंट से हुई थी सारा की पहली शादी
अभिनेत्री ने कहा, 'मैं इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गई हूं. मैंने भी गलतियां की हैं. हम हर दिन एक-दूसरे से सीख रहे हैं और यह शादी वाकई हर मायने में साझेदारी का एहसास दिलाती है.' सपना बाबुल का...विदाई, प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाई जोड़ी और ससुराल सिमर का जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में अपने अभिनय के लिए मशहूर 36 साल की सारा ने पहले 2010 में अली मर्चेंट से शादी की थी हालांकि अगले ही साल दोनों अलग हो गए.
5.दिसंबर में कपल करेगा भव्य शादी का आयोजन
अब सारा का मानना है कि उन्हें कृष पाठक के रूप में अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है. अपने प्राइवेट कोर्ट मैरेज के बाद यह कपल इस साल दिसंबर में भव्य शादी की योजना बना रहा है.
