440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव

3 . 5-6 बार तांडव और मंच की चुनौतियां

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सिर्फ टीवी ही नहीं, ये एक्टर थिएटर नाटक 'हमारे राम' में भी शिव का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्टेज पर परफॉर्म करना टीवी से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने साझा किया, "स्टेज पर जाने से पहले मैं पहला व्यक्ति होता हूं जो तांडव करता हूं. अगर दिन में दो शो हों, तो मुझे 5 से 6 बार या उससे भी ज्यादा बार तांडव करना पड़ता है. यह शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला होता है, लेकिन दर्शकों का प्यार ऊर्जा भर देता है."