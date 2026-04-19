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440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव

440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव

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440 बार बने 'महादेव'! TV स्क्रीन के वो भगवान शिव, जो 12 घंटे विग और भारी कॉस्ट्यूम पहनकर 5-6 बार लगातार कर सकते हैं तांडव

परदे पर भगवान शिव का किरदार निभाना कोई साधारण काम नहीं है, लेकिन इस अभिनेता ने रोल को एक मिशन बना लिया है. उनकी मेहनत और भक्ति का आलम यह है कि वे अब तक के सबसे ज्यादा 'महादेव' बनने वाले अभिनेता बन गए हैं.

Pragya Bharti | Apr 19, 2026, 10:28 AM IST

1.TV Actor Who Played Lord Shiva Role 440 Times

TV Actor Who Played Lord Shiva Role 440 Times
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भारतीय टेलीविजन पर भगवान शिव के किरदार को समर जय सिंह और मोहित रैना जैसे कलाकारों ने घर-घर पहुंचाया है. लेकिन इसी बीच एक ऐसा नाम भी शामिल हुआ है, जिसने इस भूमिका को निभाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. दरअसल, हम बात कर रहे हैं टीवी के एक मशहूर अभिनेता की, जिन्होंने दावा किया है कि वे अब तक विभिन्न माध्यमों पर 440 से ज्यादा बार महादेव का रूप धारण कर चुके हैं.

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2.विनम्रता और धैर्य का संचार

विनम्रता और धैर्य का संचार
2

इस एक्टर ने बताया कि इतने वर्षों तक शिव का किरदार निभाने से उनके व्यक्तित्व में गहरा बदलाव आया है. 'कर्म फल दाता शनि', 'राधा कृष्ण' और 'संतोषी मां' जैसे कई पौराणिक शोज में महादेव बने यह अभिनेता कहते हैं कि इस भूमिका ने उनमें गजब का धैर्य पैदा किया है और उनकी खोई हुई विनम्रता को वापस लौटा दिया है.

3.5-6 बार तांडव और मंच की चुनौतियां

5-6 बार तांडव और मंच की चुनौतियां
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सिर्फ टीवी ही नहीं, ये एक्टर थिएटर नाटक 'हमारे राम' में भी शिव का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्टेज पर परफॉर्म करना टीवी से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है. उन्होंने साझा किया, "स्टेज पर जाने से पहले मैं पहला व्यक्ति होता हूं जो तांडव करता हूं. अगर दिन में दो शो हों, तो मुझे 5 से 6 बार या उससे भी ज्यादा बार तांडव करना पड़ता है. यह शारीरिक रूप से काफी थका देने वाला होता है, लेकिन दर्शकों का प्यार ऊर्जा भर देता है."

4.12 घंटे करते हैं कड़ी तपस्या

12 घंटे करते हैं कड़ी तपस्या
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अभिनेता के अनुसार, टीवी की शूटिंग के दौरान उन्हें लगातार 12-12 घंटे तक भारी विग और कॉस्ट्यूम पहने रहना पड़ता है. यह असुविधाजनक होने के साथ-साथ सिर और गर्दन पर काफी दबाव भी डालता है. इसके बावजूद, वे भगवान शिव की गरिमा और उनके तेज को बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं.

TRENDING NOW

5.कौन हैं वो एक्टर जो 440 बार बन चुके हैं महादेव?

कौन हैं वो एक्टर जो 440 बार बन चुके हैं महादेव?
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दरअसल, हम बात कर रहे हैं अभिनेता तरुण खन्ना की. जिन्होंने टीवी और थिएटर में 440 से अधिक बार भगवान शिव का किरदार निभाया है. भारी विग और तांडव के कठिन अभ्यास के साथ उन्होंने इस भूमिका को आत्मसात कर लिया है.
 

6.भूल की कोई गुंजाइश नहीं

भूल की कोई गुंजाइश नहीं
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एक्टर का कहना है कि वे हर बार परफॉर्मेंस से पहले काफी नर्वस होते हैं. उन्हें डर रहता है कि कहीं उनसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे महादेव की छवि को ठेस पहुंचे. यही कारण है कि वे स्टेज पर उतरने से पहले खुद को पूरी तरह किरदार में झोंक देते हैं. आज उनकी पहचान एक ऐसे कलाकार की बन चुकी है जिसके लिए अभिनय सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया है.

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