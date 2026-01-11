OTT Trending Movie: 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म Netflix पर कर रही ट्रेंड; ससुर-दामाद की जंग वाली ये मूवी आपने देखी क्या?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 11, 2026, 12:52 PM IST
1.OTT Trending movie on netflix
बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्मों का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है. हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी फिल्म ने साबित कर दिया है कि पारिवारिक मनोरंजन की मांग आज भी सबसे ज्यादा है. 2 घंटे 26 मिनट की यह फिल्म वर्तमान में नेटफ्लिक्स इंडिया के चार्ट्स में शीर्ष पर बनी हुई है. आइए इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं....
2.नेटफ्लिक्स पर धमाकेदार शुरुआत
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक देते ही इस फिल्म देखने वालों की होड़ लग गई. फिल्म ने रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में पहला स्थान हासिल कर लिया. लंबे समय के बाद दर्शकों को एक ऐसी फिल्म मिली है जिसे वे पूरे परिवार के साथ बैठकर एन्जॉय कर रहे हैं.
3.ससुर-दामाद की अनोखी जंग वाली इस फिल्म का नाम क्या है?
इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी अजय देवगन और अनिल कपूर के बीच की नोकझोंक है. फिल्म में अजय देवगन अपनी उम्र से काफी छोटी लड़की (रकुल प्रीत सिंह) के प्यार में हैं, लेकिन इस बार उन्हें लड़की के पिता यानी अनिल कपूर को मनाना है. अनिल कपूर ने एक गुस्सैल और मजाकिया ससुर के रूप में फिल्म में जान फूंक दी है.
4.रकुल प्रीत और अजय की शानदार केमिस्ट्री
फिल्म के पहले भाग की तरह इस बार भी अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आ रही है. आशीष और आयशा के रूप में दोनों की जोड़ी ने इमोशन और रोमांस का बेहतरीन तालमेल पेश किया है. रकुल का चुलबुला अंदाज फिल्म की रफ्तार को बनाए रखता है.
5. 2 घंटे 26 मिनट का फुल एंटरटेनमेंट
फिल्म की अवधि लगभग 2 घंटे 26 मिनट है, लेकिन इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि दर्शक कहीं भी बोरियत महसूस नहीं करते. फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ पारिवारिक ड्रामा और कुछ गंभीर संवादों का भी समावेश है, जो फिल्म को एक कम्पलीट पैकेज बनाते हैं.
6.'टॉम एंड जेरी' वाली लड़ाई
फिल्म के दूसरे भाग में अनिल कपूर की एंट्री ने फिल्म की ऊर्जा को दोगुना कर दिया है. जहाँ पहले भाग में तब्बू के साथ अजय का तालमेल था, वहीं इस बार अनिल कपूर के साथ उनकी 'टॉम एंड जेरी' वाली लड़ाई फिल्म का मुख्य आकर्षण है. अनिल कपूर की कॉमेडी टाइमिंग लाजवाब है.
7. म्यूजिक और लोकेशन का जादू
फिल्म का संगीत युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. इसके साथ ही फिल्म की लोकेशन्स और सिनेमैटोग्राफी बेहद खूबसूरत है, जो दर्शकों को एक बेहतरीन विजुअल अनुभव प्रदान करती है. गानों का प्लेसमेंट भी कहानी के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है.
8.बिंज-वॉच के लिए परफेक्ट चॉइस
अगर आप वीकेंड पर किसी अच्छी कॉमेडी फिल्म की तलाश में हैं, तो 'दे दे प्यार दे 2' से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. नेटफ्लिक्स पर इसकी नंबर 1 पोजीशन यह दर्शाती है कि दर्शक एक बार फिर साफ-सुथरी और मजेदार कहानियों की ओर लौट रहे हैं.
