Toxic Dailogues: 'तेरे भाई को जलाकर राख..' यश के खूंखार अंदाज से भी ज्यादा दमदार है ‘टॉक्सिक’ ट्रेलर के ये 5 डायलॉग्स

1 . Toxic Trailer Best 5 Dailogues

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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' का जब से ट्रेलर सामने आया है, तब से चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है. एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर का यह कॉकटेल फैंस के उत्साह को सातवें आसमान पर ले गया है. फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, और यह 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस फिल्म में यश के साथ-साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसी दिग्गज अभिनेत्रियां भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इसके खूंखार अंदाज और शानदार दृश्यों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज्यादा दर्शकों का ध्यान खींचा है, वे हैं इस फिल्म के बेहद दमदार और वजनदार डायलॉग्स. आइए जानते हैं 'टॉक्सिक' ट्रेलर के उन 5 पॉपुलर डायलॉग्स के बारे में जो इस वक्त इंटरनेट पर छाए हुए हैं.