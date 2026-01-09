Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

4 . रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स

4

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' ने मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीनों को इंप्रेस कर लिया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को 1.6 मिलियन दर्शकों ने देखा. इस हफ्ते यह फिल्म चौथे नंबर रही.