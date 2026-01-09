Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 09, 2026, 11:22 AM IST
1.थामा, अमेजन प्राइम
अमेजन प्राइम पर रिलीज होने फिल्म थामा ने इस हफ्ते जबरदस्त पकड़ बनाकर रखी है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम भूमिका में हैं.
2.एक दिवाने की दीवानियत
रोमांस और ड्रामा की कहानी से लबालब भरी ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ ने भी इस हफ्ते शानदार प्रदर्शन किया. जी5 पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 2.2 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया.
3.हक
यामी गौतम और इमरान हाशमी अभीनीत संस्पेंस थ्रिलर ये मूवी तीसरे नंबर पर है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस फिल्म ने 2.0 मिलियन दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा.
4.रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स
'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' ने मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीनों को इंप्रेस कर लिया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को 1.6 मिलियन दर्शकों ने देखा. इस हफ्ते यह फिल्म चौथे नंबर रही.
5.मास जातारा
'मास जातारा' एक्शन और मजेदार सीन्स का बेहतरीन मिश्रण है. जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 1.3 मिलियन दर्शकों मे देखा. फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खीच के रखा है.