FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SSC Exam Calendar 2026: SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

SSC ने जारी किया 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होंगे स्टेनोग्राफर से लेकर CGL तक के एग्जाम्स

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

तुर्कमान गेट हिंसा के बाद जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?

ऑरमैक्स मीडिया के मुताबिक, OTT पर बीते हफ्ते कुछ फिल्में दर्शकों के दिलों पर छा गईं. फिल्मों ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. आइए जातने हैं ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में कौन सी फिल्में हैं. 

सुमित तिवारी | Jan 09, 2026, 11:22 AM IST

1.थामा, अमेजन प्राइम

थामा, अमेजन प्राइम
1

अमेजन प्राइम पर रिलीज होने फिल्म थामा ने इस हफ्ते जबरदस्त पकड़ बनाकर रखी है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अहम भूमिका में हैं. 

Advertisement

2.एक दिवाने की दीवानियत

एक दिवाने की दीवानियत
2

रोमांस और ड्रामा की कहानी से लबालब भरी ‘एक दीवाने की दीवानीयत’ ने भी इस हफ्ते शानदार प्रदर्शन किया. जी5 पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 2.2 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया.

3.हक

हक
3

यामी गौतम और इमरान हाशमी अभीनीत संस्पेंस थ्रिलर ये मूवी तीसरे नंबर पर है. नेटफ्लिक्स पर रिलीज इस फिल्म ने 2.0 मिलियन दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

4.रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स 

रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स 
4

'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' ने मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर के शौकीनों को इंप्रेस कर लिया. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को 1.6 मिलियन दर्शकों ने देखा. इस हफ्ते यह फिल्म चौथे नंबर रही.

TRENDING NOW

5.मास जातारा

मास जातारा
5

'मास जातारा' एक्शन और मजेदार सीन्स का बेहतरीन मिश्रण है. जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को 1.3 मिलियन दर्शकों मे देखा. फिल्म में दिखाए गए एक्शन सीन ने सबका ध्यान अपनी तरफ खीच के रखा है. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
स्पेस स्टेशन में जब खराब हुई एस्ट्रोनॉट की तबीयत, इतिहास में पहली बार NASA को पहली बार उठाना पड़ा बड़ा कदम
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
Top 5 Most Watched OTT Films: ओटीटी पर गदर मचा रही हैं ये 5 फिल्में, आपने अभी तक नहीं देखी क्या?
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत
जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा
जेब्रा और घोड़े का हाइब्रिड है यह जानवर, जानें जीवनभर क्यों पैदा नहीं कर सकता बच्चा
'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई
'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
Makar Sankranti 2026: 14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह
Ketu Gochar 2026: मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
मायावी ग्रह केतु का गोचर बदलेगा इन 3 राशियों के लोगों की किस्मत, जानें कैसा पड़ेगा प्रभाव
MORE
Advertisement