हिंदू धर्म छोड़ बने मुस्लिम, तो कोई ईसाई से बना हिंदू; मजहब की दीवारें तोड़ इन 5 सितारों ने अपनाया दूसरा धर्म

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Pragya Bharti | May 03, 2026, 10:52 AM IST
1.Top 5 Celebs Who broke Religious Barriers
ग्लैमर की दुनिया में सितारे अक्सर अपनी विविधताओं और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं. कई बार जीवन के सफर में सितारों को किसी दूसरे धर्म की विचारधारा, शांति या परंपराएं इतनी प्रभावित करती हैं कि वे उसे पूरी तरह अपना लेते हैं. भारतीय मनोरंजन जगत में ऐसे कई नामचीन कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जन्मजात पहचान को छोड़कर नई धार्मिक पहचान चुनी. आइए जानते हैं उन 5 मशहूर हस्तियों के बारे में जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर सुर्खियां बटोरीं.
2.धर्मेंद्र (Dharmendra)
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र की कहानी काफी अलग रही. उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था. चूंकि वे अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कानूनी अड़चनों से बचने के लिए यह रास्ता चुना. शादी के समय उन्होंने अपना नाम 'दिलावर खान' रखा था.
3.ए.आर. रहमान (A.R. Rahman)
ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका नाम ए.एस. दिलीप कुमार था. अपने पिता के निधन के बाद वे गहरे संकट से गुजर रहे थे, तभी वे एक सूफी संत के संपर्क में आए. सूफीवाद से प्रभावित होकर उन्होंने 23 साल की उम्र में इस्लाम धर्म अपना लिया. दिलचस्प बात यह है कि एक ज्योतिषी के सुझाव पर उन्होंने अपना नया नाम 'रहमान' रखा.
4.नयनतारा (Nayanthara)
साउथ फिल्म इंडस्ट्री की 'लेडी सुपरस्टार' नयनतारा का जन्म एक मलयाली ईसाई परिवार में हुआ था और उनका नाम डायना मरियम कुरियन था. साल 2011 में उन्होंने चेन्नई के एक मंदिर में हिंदू धर्म की दीक्षा ली. उन्होंने विधिवत रूप से शुद्धिकरण कराया और अब वे पूरी तरह से सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करती हैं.
5. नगमा (Nagma)
नगमा का जन्म एक हिंदू पिता और मुस्लिम माँ के घर हुआ था, जिससे उनके जीवन में पहले से ही सांस्कृतिक विविधता थी. हालांकि, साल 2007 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म अपनाने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि वे ईसा मसीह के उपदेशों से काफी प्रभावित हैं और अब वे इसी मार्ग पर चल रही हैं.
6.खुशबू सुंदर (Kushbu Sundar)
मशहूर अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ खुशबू सुंदर का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम नखत खान था. फिल्म निर्देशक सुंदर सी. से प्रेम विवाह करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया. वर्तमान में वे भारतीय जनता पार्टी की एक सक्रिय सदस्य हैं और अपनी नई धार्मिक पहचान के साथ खुश हैं.
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