हिंदू धर्म छोड़ बने मुस्लिम, तो कोई ईसाई से बना हिंदू; मजहब की दीवारें तोड़ इन 5 सितारों ने अपनाया दूसरा धर्म

1 . Top 5 Celebs Who broke Religious Barriers

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ग्लैमर की दुनिया में सितारे अक्सर अपनी विविधताओं और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं. कई बार जीवन के सफर में सितारों को किसी दूसरे धर्म की विचारधारा, शांति या परंपराएं इतनी प्रभावित करती हैं कि वे उसे पूरी तरह अपना लेते हैं. भारतीय मनोरंजन जगत में ऐसे कई नामचीन कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जन्मजात पहचान को छोड़कर नई धार्मिक पहचान चुनी. आइए जानते हैं उन 5 मशहूर हस्तियों के बारे में जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर सुर्खियां बटोरीं.