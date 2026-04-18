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2026 की टॉप5 सबसे कमाऊ फिल्में: नंबर1 ने किया 1700Cr का व्यापार, तो 6.4 रेटिंग के साथ इस मूवी ने किया दूसरे स्थान पर कब्जा

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2026 की टॉप5 सबसे कमाऊ फिल्में: नंबर1 ने किया 1700Cr का व्यापार, तो 6.4 रेटिंग के साथ इस मूवी ने किया दूसरे स्थान पर कब्जा

Top 5 Highest Grossing Movies of 2026: साल 2026 के शुरुआती तीन महीनों ने भारतीय बॉक्स ऑफिस को नई ऊंचाइयां दी हैं. रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने अब तक दुनिया भर में ₹1742 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ इस साल की निर्विवाद विजेता बनी हुई है. इसके साथ चलिए हम आपको 2026 की टॉप 5 सबसे कमाऊ फिल्मों के बारे मे

Pragya Bharti | Apr 18, 2026, 11:20 AM IST

1.Top 5 Highest Grossing Films of 2026

Top 5 Highest Grossing Films of 2026
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 साल 2026 भारतीय सिनेमा के लिए ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है. शुरुआती तीन महीनों में ही बॉलीवुड ने कई ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश भी की. आइए जानते हैं इस साल की अब तक की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में..

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2.Dhurandhar 2

Dhurandhar 2
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज कुछ ही दिनों में भारत में  ₹1742 करोड़  से अधिक का नेट कलेक्शन कर लिया है. रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर. माधवन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को 8.6 की शानदार आईएमडीबी रेटिंग भी मिली है.

3.Border 2

Border 2
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लिस्ट में दूसरे पायदान पर सनी देओल और वरुण धवन की 'बॉर्डर 2' है. 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस वॉर-ड्रामा फिल्म ने दर्शकों की देशभक्ति के जज्बे को फिर से जगा दिया. अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारतीय बाजार में ₹362.76 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है.

4.O Romeo

O Romeo
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शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी एक बार फिर 'ओ रोमियो' के साथ बड़े पर्दे पर लौटी. 13 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत रखी और भारत में ₹83.35 करोड़ का कलेक्शन किया. हालांकि, इसकी रेटिंग 5.6 रही, लेकिन शाहिद के अभिनय को काफी सराहा गया.

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5.Mardaani 3

Mardaani 3
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रानी मुखर्जी की पावरफुल 'मर्दानी' सीरीज के तीसरे भाग ने भी टॉप 5 में जगह बनाई है. अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने ₹52.99 करोड़ का कारोबार किया. 30 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने 6.9 की अच्छी रेटिंग दी है.

6.The Kerala Story 2

The Kerala Story 2
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सूची में पांचवें स्थान पर 'द केरल स्टोरी 2' है, जो 27 फरवरी को सिनेमाघरों में उतरी थी. कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने विवादों और चर्चाओं के बीच ₹51.92 करोड़ की कमाई की. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.3 दर्ज की गई है.
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