2026 की टॉप5 सबसे कमाऊ फिल्में: नंबर1 ने किया 1700Cr का व्यापार, तो 6.4 रेटिंग के साथ इस मूवी ने किया दूसरे स्थान पर कब्जा

6 . The Kerala Story 2

6

सूची में पांचवें स्थान पर 'द केरल स्टोरी 2' है, जो 27 फरवरी को सिनेमाघरों में उतरी थी. कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने विवादों और चर्चाओं के बीच ₹51.92 करोड़ की कमाई की. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.3 दर्ज की गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से