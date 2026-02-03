Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

4 . पाकिस्तान की 'टॉप 10' फिल्मों की सूची

4

नेटफ्लिक्स के आधिकारिक डेटा पोर्टल 'Tudum' के अनुसार, पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों का जलवा कुछ इस प्रकार है:

तेरे इश्क में (धनुष और कृति सेनन)

द रिप

हक (इमरान हाशमी की फिल्म)

दे दे प्यार दे 2 (अजय देवगन)

मर्दानी 2 (रानी मुखर्जी)

स्पीक नो इविल

पीपल वी मीट ऑन वेकेशन

जॉली एलएलबी 3 (अक्षय कुमार और अरशद वारसी)

सिंगल सलमा

इस सूची में 6 फिल्में सीधे तौर पर बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, जो वहां की जनता की पसंद को साफ जाहिर करती हैं.