पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम

₹7.17 लाख की फूड पॉलिसी से बचने के लिए खुद को जैन बताते हैं स्टेनफोर्ड के स्टूडेंट्स, जानें क्या है ऑप्टिमाइजेशन कल्चर जिसे लेकर मचा बवाल

लव वीक में किस दिन दें गुलाब और किस दिन चॉकलेट-टैडी, यहां पढ़ें 7 से 14 फरवरी तक का वेलेंटाइन डे प्लान

Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

कितने पढ़े-लिखे हैं ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयरमार्शल Inderpal Singh Walia? विदेश से भी ली हाई-लेवल डिफेंस ट्रेनिंग

सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी काम के लिए दर-दर भटका था ये एक्टर, फिर 53 की उम्र में किया धांसू कमबैक...

एंटरटेनमेंट

Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

Top 10 Bollywood Films in Pakistan: पाकिस्तानी सरकार के प्रतिबंध के बावजूद वहां नेटफ्लिक्स 'टॉप 10' में 6 भारतीय फिल्में छाई हुई हैं. इन दिनों रणवीर सिंह की 1300 करोड़ी 'धुरंधर' और इमरान हाशमी की 'तस्करी' नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं.

Pragya Bharti | Feb 03, 2026, 03:18 PM IST

कहते हैं कि कला और मनोरंजन को सरहदों में नहीं बांधा जा सकता, और पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों की दीवानगी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है. पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय फिल्मों की थिएटर रिलीज पर पाबंदी के बावजूद, वहां की जनता ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पसंद का सिनेमा देख रही है. हालिया आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है—पाकिस्तान के 'टॉप 10' फिल्म चार्ट में 6 पायदानों पर सिर्फ भारतीय फिल्मों का कब्जा है.

2.रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का वैश्विक धमाका

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का वैश्विक धमाका
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर इतिहास रच दिया है. 30 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इस फिल्म ने पाकिस्तान समेत 9 देशों में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया. दिलचस्प बात यह है कि यह एक जासूसी थ्रिलर है, जो भारत-पाक संबंधों और आतंकवाद विरोधी मिशन पर आधारित है, फिर भी सीमा पार इसे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है.

3.इमरान हाशमी की 'तस्करी' का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

इमरान हाशमी की 'तस्करी' का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
सिर्फ फिल्में ही नहीं, भारतीय वेब सीरीज भी पाकिस्तान में धूम मचा रही हैं. इमरान हाशमी की सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ नेटफ्लिक्स की वैश्विक 'नॉन-इंग्लिश टीवी लिस्ट' में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय सीरीज बन गई है. पाकिस्तान में भी यह सीरीज पहले पायदान पर जमी हुई है.

4.पाकिस्तान की 'टॉप 10' फिल्मों की सूची

पाकिस्तान की 'टॉप 10' फिल्मों की सूची
नेटफ्लिक्स के आधिकारिक डेटा पोर्टल 'Tudum' के अनुसार, पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों का जलवा कुछ इस प्रकार है:
तेरे इश्क में (धनुष और कृति सेनन) 
द रिप
हक (इमरान हाशमी की फिल्म)
दे दे प्यार दे 2 (अजय देवगन)
मर्दानी 2 (रानी मुखर्जी)
स्पीक नो इविल
पीपल वी मीट ऑन वेकेशन
जॉली एलएलबी 3 (अक्षय कुमार और अरशद वारसी)
सिंगल सलमा
इस सूची में 6 फिल्में सीधे तौर पर बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, जो वहां की जनता की पसंद को साफ जाहिर करती हैं.

5.ओटीटी का सहारा

ओटीटी का सहारा
पाकिस्तान में साल 2019 से भारतीय फिल्मों को सिनेमाघरों में दिखाने पर रोक है. लेकिन डिजिटल युग में दर्शक अपनी पसंद तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेते हैं. नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं, जिससे वहां की सरकार चाहकर भी इस दीवानगी को नहीं रोक पा रही है.

 

6.कपिल शर्मा और अन्य शो का क्रेज

कपिल शर्मा और अन्य शो का क्रेज
फिल्मों के अलावा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पाकिस्तान में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि कुणाल खेमू की 'सिंगल पापा' 8वें नंबर पर बनी हुई है. यह दिखाता है कि कॉमेडी से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक, हर तरह का भारतीय कंटेंट वहां टॉप ट्रेंड्स में शामिल है.

Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में
Mardaani 3 नहीं! 'हिचकी' से 'ब्लैक' तक, OTT पर देखें रानी मुखर्जी की ये 7 दमदार फिल्में
NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम
NASA ने दिखाई आसमान में चमकती 'ईश्वर की आंख', ब्रह्मांड के रहस्यमयी चेहरे में छिपा है सूर्य का अंजाम
