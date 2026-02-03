Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 03, 2026, 03:18 PM IST
1.Top 10 Films In Pakistan
कहते हैं कि कला और मनोरंजन को सरहदों में नहीं बांधा जा सकता, और पाकिस्तान में बॉलीवुड फिल्मों की दीवानगी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है. पाकिस्तान सरकार द्वारा भारतीय फिल्मों की थिएटर रिलीज पर पाबंदी के बावजूद, वहां की जनता ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी पसंद का सिनेमा देख रही है. हालिया आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है—पाकिस्तान के 'टॉप 10' फिल्म चार्ट में 6 पायदानों पर सिर्फ भारतीय फिल्मों का कब्जा है.
2.रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का वैश्विक धमाका
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर इतिहास रच दिया है. 30 जनवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही इस फिल्म ने पाकिस्तान समेत 9 देशों में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया. दिलचस्प बात यह है कि यह एक जासूसी थ्रिलर है, जो भारत-पाक संबंधों और आतंकवाद विरोधी मिशन पर आधारित है, फिर भी सीमा पार इसे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है.
3.इमरान हाशमी की 'तस्करी' का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
सिर्फ फिल्में ही नहीं, भारतीय वेब सीरीज भी पाकिस्तान में धूम मचा रही हैं. इमरान हाशमी की सीरीज ‘तस्करी: द स्मगलर्स वेब’ नेटफ्लिक्स की वैश्विक 'नॉन-इंग्लिश टीवी लिस्ट' में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय सीरीज बन गई है. पाकिस्तान में भी यह सीरीज पहले पायदान पर जमी हुई है.
4.पाकिस्तान की 'टॉप 10' फिल्मों की सूची
नेटफ्लिक्स के आधिकारिक डेटा पोर्टल 'Tudum' के अनुसार, पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों का जलवा कुछ इस प्रकार है:
तेरे इश्क में (धनुष और कृति सेनन)
द रिप
हक (इमरान हाशमी की फिल्म)
दे दे प्यार दे 2 (अजय देवगन)
मर्दानी 2 (रानी मुखर्जी)
स्पीक नो इविल
पीपल वी मीट ऑन वेकेशन
जॉली एलएलबी 3 (अक्षय कुमार और अरशद वारसी)
सिंगल सलमा
इस सूची में 6 फिल्में सीधे तौर पर बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं, जो वहां की जनता की पसंद को साफ जाहिर करती हैं.
5.ओटीटी का सहारा
पाकिस्तान में साल 2019 से भारतीय फिल्मों को सिनेमाघरों में दिखाने पर रोक है. लेकिन डिजिटल युग में दर्शक अपनी पसंद तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेते हैं. नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं, जिससे वहां की सरकार चाहकर भी इस दीवानगी को नहीं रोक पा रही है.
6.कपिल शर्मा और अन्य शो का क्रेज
फिल्मों के अलावा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' पाकिस्तान में 5वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि कुणाल खेमू की 'सिंगल पापा' 8वें नंबर पर बनी हुई है. यह दिखाता है कि कॉमेडी से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक, हर तरह का भारतीय कंटेंट वहां टॉप ट्रेंड्स में शामिल है.
