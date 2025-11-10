FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

एंटरटेनमेंट

धर्मेंद्र की वो 10 फिल्में, जिन्हें देखने का बार-बार करता है मन, एक ने तो तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड!

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं. बीते कुछ दिनों से वे अस्वस्थ चल रहे हैं. धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है. रोमांस हो या एक्शन, कॉमेडी हो या इमोशन, उन्होंने हर किरदार को जिया, न कि केवल निभाया.

राजा राम | Nov 10, 2025, 05:23 PM IST

1.शोले

शोले
1

उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक ‘शोले’ रही, जहां उन्होंने ‘वीरू’ के किरदार को अपने अंदाज़ से अमर बना दिया. उनकी मस्तीभरी अदाएं और मशहूर डायलॉग आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं.  इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी थी. शोले फिल्म ने उस समय तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड. 

2.फूल और पत्थर

फूल और पत्थर
2

‘फूल और पत्थर’ ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था. इस फिल्म ने धर्मेंद्र को सिनेमा का ‘ही-मैन’ बना दिया और उनकी लोकप्रियता आसमान छू गई.
 

3.मेरा गांव मेरा देश

मेरा गांव मेरा देश
3

‘मेरा गांव मेरा देश’ में उन्होंने एक्शन और इमोशन का ऐसा संगम दिखाया जो आज भी मिसाल माना जाता है.
 

4.सीता और गीता

सीता और गीता
4

‘सीता और गीता’ में हेमा मालिनी और संजीव कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को यादगार बना दिया.

5.ईमानदार अंदाज़ दर्शकों के दिलों में बस गया

ईमानदार अंदाज़ दर्शकों के दिलों में बस गया
5

‘शराफत’ और ‘प्यार ही प्यार’ जैसी फिल्मों में उनका रोमांटिक और ईमानदार अंदाज़ दर्शकों के दिलों में बस गया.

6.धर्म और कानून

धर्म और कानून
6

‘धर्म और कानून’ में धर्मेंद्र ने इंसाफ के लिए लड़ने वाले किरदार से सामाजिक संदेश भी दिया.

7.तुम हसीन मैं जवान

तुम हसीन मैं जवान
7

‘तुम हसीन मैं जवान’ में हेमा मालिनी संग उनकी जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया और रोमांस का नया स्वाद दिया.
 

8.अभिनय की चमक हमेशा अमर रहेगी

अभिनय की चमक हमेशा अमर रहेगी
8

धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक युग थे. उनकी मुस्कान, सादगी और अभिनय की चमक हमेशा अमर रहेगी.

