धर्मेंद्र की वो 10 फिल्में, जिन्हें देखने का बार-बार करता है मन, एक ने तो तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड!

1 . शोले

1

उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक ‘शोले’ रही, जहां उन्होंने ‘वीरू’ के किरदार को अपने अंदाज़ से अमर बना दिया. उनकी मस्तीभरी अदाएं और मशहूर डायलॉग आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी थी. शोले फिल्म ने उस समय तोड़ दिए थे सारे रिकॉर्ड.