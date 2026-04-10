TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत

1 . TMKOC Cast Net Worth

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भारतीय टेलीविजन के इतिहास में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है, जिसका हर किरदार घर-घर में अपनी अलग पहचान रखता है. करीब 16 सालों से दर्शकों को हंसाने वाले इन कलाकारों ने शोहरत के साथ-साथ जबरदस्त दौलत भी कमाई है. आइए जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के 5 सबसे प्रमुख कलाकारों की नेट वर्थ कितनी है.