FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जस्टिस यशवंत वर्मा को कितनी पेंशन मिलेगी? घर में लगी आग के बाद मिले थे करोड़ों के नोट, अब इस्तीफा

जस्टिस यशवंत वर्मा को कितनी पेंशन मिलेगी? घर में लगी आग के बाद मिले थे करोड़ों के नोट, अब इस्तीफा

F-16, JF-17 से लेकर AWACS एयरक्राफ्ट तक... फारस की खाड़ी में पाकिस्तान ने क्यों झोंक दिए सारे हथियार?

F-16, JF-17 से लेकर AWACS एयरक्राफ्ट तक... फारस की खाड़ी में पाकिस्तान ने क्यों झोंक दिए सारे हथियार?

Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

Randeep Hooda और लिन लैशराम ने अपनी लिटिल प्रिंसेस के लिए चुना सबसे हटकर नाम, अर्थ इतना गहरा कि फैंस हुए कायल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सिर्फ अभय सिंह नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ साधु बने थे ये भी IITians, जानें किसने-किस ब्रांच से की थी पढ़ाई

सिर्फ अभय सिंह नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ साधु बने थे ये भी IITians, जानें किसने-किस ब्रांच से की थी पढ़ाई

Test में 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी

Test में 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी

Numerology: UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट

UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत

TMKOC Cast Net Worth: दिलीप जोशी करोड़ों की संपत्ति के साथ तारक मेहता शो के सबसे अमीर कलाकार कौन हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा. मंदार चंदवाडकर और मुनमुन दत्ता कितने नंबर पर हैं, यह भी बताएंगे.

Pragya Bharti | Apr 10, 2026, 05:14 PM IST

1.TMKOC Cast Net Worth

TMKOC Cast Net Worth
1

भारतीय टेलीविजन के इतिहास में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है, जिसका हर किरदार घर-घर में अपनी अलग पहचान रखता है. करीब 16 सालों से दर्शकों को हंसाने वाले इन कलाकारों ने शोहरत के साथ-साथ जबरदस्त दौलत भी कमाई है. आइए जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के 5 सबसे प्रमुख कलाकारों की नेट वर्थ कितनी है.

Advertisement

2.सोनालिका जोशी (माधवी भिड़े)

सोनालिका जोशी (माधवी भिड़े)
2

शो में आत्माराम भिड़े की पत्नी और अचार-पापड़ का बिजनेस संभालने वाली माधवी यानी सोनालिका जोशी असल जिंदगी में भी एक सफल बिजनेसवुमन हैं. उनकी कुल संपत्ति कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये के करीब है.
 

3.अमित भट्ट (चंपकलाल गड़ा)

अमित भट्ट (चंपकलाल गड़ा)
3

जेठालाल के बापूजी यानी चंपकलाल गड़ा का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट असल जिंदगी में काफी युवा हैं, लेकिन पर्दे पर उन्होंने बुजुर्ग का रोल बखूबी निभाया है. उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 16.4 करोड़ रुपये है.

4.मुनमुन दत्ता (बबीता जी)

मुनमुन दत्ता (बबीता जी)
4

शो की सबसे ग्लैमरस सदस्य 'बबीता जी' यानी मुनमुन दत्ता अपनी एक्टिंग और विज्ञापनों के जरिए काफी सफल रही हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जाती है. सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.

TRENDING NOW

5.मंदार चंदवाडकर (आत्माराम तुकाराम भिड़े)

मंदार चंदवाडकर (आत्माराम तुकाराम भिड़े)
5

गोकुलधाम के 'एकमेव' सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाडकर कमाई के मामले में जेठालाल को कड़ी टक्कर देते हैं. उनकी कुल नेट वर्थ करीब 42 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो उन्हें शो का दूसरा सबसे अमीर कलाकार बनाती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

6.दिलीप जोशी (जेठालाल गड़ा)

दिलीप जोशी (जेठालाल गड़ा)
6

शो की जान कहे जाने वाले दिलीप जोशी यानी 'जेठालाल' इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. अपनी कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल अदाकारी के दम पर उन्होंने लगभग 47 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति बनाई है. वह टीवी जगत के सबसे महंगे और अमीर अभिनेताओं में गिने जाते हैं.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिर्फ अभय सिंह नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ साधु बने थे ये भी IITians, जानें किसने-किस ब्रांच से की थी पढ़ाई
सिर्फ अभय सिंह नहीं, इंजीनियरिंग छोड़ साधु बने थे ये भी IITians, जानें किसने-किस ब्रांच से की थी पढ़ाई
Test में 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
Test में 99 रनों पर आउट होने वाले 10 महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
Numerology: UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट
UPI PIN में ये 4 नंबर डालते ही बढ़ेगा बैंक बैलेंस! खाली नहीं होगा आपका अकाउंट
Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा
Israel-America से युद्ध के बाद अब Iran के पास कितनी मिसाइलें बची? खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा
TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत
TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह
Nails Color Indication: नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
नाखूनों से जानिए सेहत से लेकर किस्मत और वैवाहिक जीवन का कनेक्शन, गुलाबी रंग देता है ऐसा संकेत
Vaidhriti Yog 2026: मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
मेष संक्रांति पर बना ये अशुभ योग मचाएगा तबाही, इन 3 राशियों के लोग रहें सतर्क
Numerology: इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
इन मूलांक के लोगों का होता है गजब का औरा, सामने वाले को करते हैं आकर्षित, हर कोई बनना चाहता है दोस्त
Krishna Vamana Dwadashi 2026: कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
कब है कृष्ण वामन द्वादशी, जानें इसके व्रत नियम से लेकर कथा, शुभ मुहूर्त और महत्व
MORE
Advertisement