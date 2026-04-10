TMKOC: करोड़ों में खेलते हैं जेठालाल, पर भिड़े-बबीता जी भी नहीं हैं पीछे; जानें गोकुलधाम के किस सितारे के पास है सबसे ज्यादा दौलत

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 10, 2026, 05:14 PM IST
1.TMKOC Cast Net Worth
भारतीय टेलीविजन के इतिहास में 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' एक ऐसा शो है, जिसका हर किरदार घर-घर में अपनी अलग पहचान रखता है. करीब 16 सालों से दर्शकों को हंसाने वाले इन कलाकारों ने शोहरत के साथ-साथ जबरदस्त दौलत भी कमाई है. आइए जानते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के 5 सबसे प्रमुख कलाकारों की नेट वर्थ कितनी है.
2.सोनालिका जोशी (माधवी भिड़े)
शो में आत्माराम भिड़े की पत्नी और अचार-पापड़ का बिजनेस संभालने वाली माधवी यानी सोनालिका जोशी असल जिंदगी में भी एक सफल बिजनेसवुमन हैं. उनकी कुल संपत्ति कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये के करीब है.
3.अमित भट्ट (चंपकलाल गड़ा)
जेठालाल के बापूजी यानी चंपकलाल गड़ा का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट असल जिंदगी में काफी युवा हैं, लेकिन पर्दे पर उन्होंने बुजुर्ग का रोल बखूबी निभाया है. उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 16.4 करोड़ रुपये है.
4.मुनमुन दत्ता (बबीता जी)
शो की सबसे ग्लैमरस सदस्य 'बबीता जी' यानी मुनमुन दत्ता अपनी एक्टिंग और विज्ञापनों के जरिए काफी सफल रही हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जाती है. सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.
5.मंदार चंदवाडकर (आत्माराम तुकाराम भिड़े)
गोकुलधाम के 'एकमेव' सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाडकर कमाई के मामले में जेठालाल को कड़ी टक्कर देते हैं. उनकी कुल नेट वर्थ करीब 42 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो उन्हें शो का दूसरा सबसे अमीर कलाकार बनाती है.
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6.दिलीप जोशी (जेठालाल गड़ा)
शो की जान कहे जाने वाले दिलीप जोशी यानी 'जेठालाल' इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. अपनी कॉमिक टाइमिंग और बेमिसाल अदाकारी के दम पर उन्होंने लगभग 47 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति बनाई है. वह टीवी जगत के सबसे महंगे और अमीर अभिनेताओं में गिने जाते हैं.