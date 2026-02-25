जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 12:44 PM IST
1.Reshma Help her Husband Sanjeev Seth in Second Marriage
ग्लैमर की दुनिया में अक्सर रिश्तों के टूटने और विवादों की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन टीवी जगत के मशहूर अभिनेता संजीव सेठ की जिंदगी की कहानी बिल्कुल जुदा है. यह एक ऐसा उदाहरण है जहां पहली पत्नी ने न केवल अपने पति को दूसरी शादी के लिए हरी झंडी दी, बल्कि पूरे उत्साह के साथ शादी की रस्में भी निभाईं.
2. किस एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी
यहां हम बात कर रहे हैं- रेशमा टिपनिस की, जिन्होंने खुद पति की दूसरी शादी कराई थी. दरअसल, किसी कारणवश पति-पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव चल रही थी. इसी बीच पति का दिल किसी और पर आ गया था. फिर पहली पत्नी रेश्मा ने ही उनकी शादी कराई थी.
3. रेशमा टिपनिस के पति कौन हैं, जिन्होंने की थी दूसरी शादी?
एक्ट्रेस रेशमा टिपनिस की शादी एक्टर संजीव सेठ से साल 1993 में से शादी की थी. उस वक्त रेशमा महज 20 साल की थीं और संजीव उनसे उम्र में 12 साल बड़े थे. शादी के 11 साल तक सब कुछ ठीक रहा और इनके दो बच्चे भी हुए. हालांकि, धीरे-धीरे आपसी मनमुटाव के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से तुरंत तलाक नहीं लिया था.
4.रील लाइफ के 'विशंभर-राजश्री' को हुआ था प्यार
संजीव जब लोकप्रिय सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात अपनी को-स्टार लता सभरवाल से हुई. शो में दोनों पति-पत्नी (विशंभर और राजश्री) का किरदार निभा रहे थे. सेट पर साथ काम करते-करते दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. संजीव ने बताया कि लता उनकी पहली शादी और बच्चों के बारे में सब कुछ जानती थीं.
5.पहली पत्नी की सहमति और अनोखी पहल
संजीव सेठ एक आदर्श पिता और साथी की तरह अपनी पहली पत्नी रेशमा और बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते थे. उन्होंने अपनी शादी की इच्छा रेशमा के सामने रखी. संजीव ने एक इंटरव्यू में साझा किया था कि रेशमा यह सुनकर बेहद खुश हुईं. इतना ही नहीं, रेशमा ने बच्चों को भी मनाया और खुद संजीव की शादी की तैयारियों की कमान संभाल ली.
6.एक खुशहाल और मिसाल बनता परिवार
साल 2010 में संजीव और लता ने शादी कर ली. इस शादी की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि लता सभरवाल ने संजीव के पहले बच्चों को भी पूरे दिल से अपनाया. रेशमा और लता के बीच भी गहरी दोस्ती है. जहां संजीव और लता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, वहीं रेशमा ने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की और वे अपने बच्चों के साथ एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी रही हैं.
