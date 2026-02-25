FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानें कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा

Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानें कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा

किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

एक्ट्रेस ने न केवल अपने पति की दूसरी शादी की इजाजत दी, बल्कि खुद तैयारियां भी करवाईं. आज यह पूरा परिवार एक मिसाल पेश कर रहा है. हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के इस फेमस जोड़े ने शादी तो की, पर 15 सालों के बाद इनका भी तलाक हो गया.

Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 12:44 PM IST

1.Reshma Help her Husband Sanjeev Seth in Second Marriage

Reshma Help her Husband Sanjeev Seth in Second Marriage
1

ग्लैमर की दुनिया में अक्सर रिश्तों के टूटने और विवादों की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन टीवी जगत के मशहूर अभिनेता संजीव सेठ की जिंदगी की कहानी बिल्कुल जुदा है. यह एक ऐसा उदाहरण है जहां पहली पत्नी ने न केवल अपने पति को दूसरी शादी के लिए हरी झंडी दी, बल्कि पूरे उत्साह के साथ शादी की रस्में भी निभाईं.

Advertisement

2. किस एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी

किस एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी
2

यहां हम बात कर रहे हैं-  रेशमा टिपनिस की, जिन्होंने खुद पति की दूसरी शादी कराई थी. दरअसल, किसी कारणवश पति-पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव चल रही थी. इसी बीच पति का दिल किसी और पर आ गया था. फिर पहली पत्नी रेश्मा ने ही उनकी शादी कराई थी. 
 

3. रेशमा टिपनिस के पति कौन हैं, जिन्होंने की थी दूसरी शादी?

रेशमा टिपनिस के पति कौन हैं, जिन्होंने की थी दूसरी शादी?
3

एक्ट्रेस रेशमा टिपनिस की शादी एक्टर संजीव सेठ से साल 1993 में से शादी की थी. उस वक्त रेशमा महज 20 साल की थीं और संजीव उनसे उम्र में 12 साल बड़े थे. शादी के 11 साल तक सब कुछ ठीक रहा और इनके दो बच्चे भी हुए. हालांकि, धीरे-धीरे आपसी मनमुटाव के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से तुरंत तलाक नहीं लिया था.
 

4.रील लाइफ के 'विशंभर-राजश्री' को हुआ था प्यार

रील लाइफ के 'विशंभर-राजश्री' को हुआ था प्यार
4

संजीव जब लोकप्रिय सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात अपनी को-स्टार लता सभरवाल से हुई. शो में दोनों पति-पत्नी (विशंभर और राजश्री) का किरदार निभा रहे थे. सेट पर साथ काम करते-करते दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. संजीव ने बताया कि लता उनकी पहली शादी और बच्चों के बारे में सब कुछ जानती थीं.
 

TRENDING NOW

5.पहली पत्नी की सहमति और अनोखी पहल

पहली पत्नी की सहमति और अनोखी पहल
5

संजीव सेठ एक आदर्श पिता और साथी की तरह अपनी पहली पत्नी रेशमा और बच्चों को दुखी नहीं करना चाहते थे. उन्होंने अपनी शादी की इच्छा रेशमा के सामने रखी. संजीव ने एक इंटरव्यू में साझा किया था कि रेशमा यह सुनकर बेहद खुश हुईं. इतना ही नहीं, रेशमा ने बच्चों को भी मनाया और खुद संजीव की शादी की तैयारियों की कमान संभाल ली.

6.एक खुशहाल और मिसाल बनता परिवार

एक खुशहाल और मिसाल बनता परिवार
6

साल 2010 में संजीव और लता ने शादी कर ली. इस शादी की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि लता सभरवाल ने संजीव के पहले बच्चों को भी पूरे दिल से अपनाया. रेशमा और लता के बीच भी गहरी दोस्ती है. जहां संजीव और लता अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, वहीं रेशमा ने बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की और वे अपने बच्चों के साथ एक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी रही हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानें कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानें कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा
किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर
किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर
जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज
जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज
65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर
65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
MORE
Advertisement
धर्म
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा
ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
MORE
Advertisement