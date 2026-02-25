जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

3 . रेशमा टिपनिस के पति कौन हैं, जिन्होंने की थी दूसरी शादी?

3

एक्ट्रेस रेशमा टिपनिस की शादी एक्टर संजीव सेठ से साल 1993 में से शादी की थी. उस वक्त रेशमा महज 20 साल की थीं और संजीव उनसे उम्र में 12 साल बड़े थे. शादी के 11 साल तक सब कुछ ठीक रहा और इनके दो बच्चे भी हुए. हालांकि, धीरे-धीरे आपसी मनमुटाव के कारण दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्होंने कानूनी रूप से तुरंत तलाक नहीं लिया था.

