इस कोर्स के लिए अक्षय कुमार के बेटे ने ठुकरा दिया था फिल्मी करियर

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Oct 18, 2025, 09:30 PM IST
1.इस कोर्स की कर रहे पढ़ाई
आरव का जुनून फैशन में है. आरव पूरी तरह से फोकस्ड होकर इस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और एक डिजाइनर बनना चाहते हैं. इसी लिए उन्होंने फिल्मी करियर से छोड़ दिया हैं.
2.आरव से साफ-साफ कहा
आरव ने साफ कहा है कि न तो वह एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते है और न ही परिवार के प्रोडक्शन हाउस को फैमली के साथ संभालना चाहते हैं.
3.अक्षय की उम्मीद
हालांकि अक्षय कहते हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि आरव भी उनके जैसे ही फिल्मों में आएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बेटे की खुशी और महत्वाकांक्षा का पूरे दिल से सपोर्ट करते हैं.
4.15 साल में छोड़ दिया था घर
फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के जुनून के चलते आरव ने बहुत छोटी उम्र में बड़ा फैसला लिया था. उन्होंने महज 15 साल की उम्र में लंदन जाने के बाद से खुद को लोगों की नजरों से दूर रखा है.
5.तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्री
फैशन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हो रही है, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर करियर ऑप्शन बढ़ा दिए हैं, अगर आप क्रिएटिव करना चाहते है, और इस तरह की ललक रखते है तो फैशन डिजाइनिंग बढ़िया करियर ऑप्शन हो सकता है.