वो एक्टर जो अपनी हर गर्लफ्रेंड को ले जाता था पहले कब्रिस्तान, फिर वहां जो करता था सुनकर रह जाएंगे हैरान

4 . संजय दत्त का गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने का राज

यह सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत भावुक हो जाती थीं और संजय दत्त पर ज़्यादा भरोसा करती थीं. लेकिन, बाद में हिरानी ने एक बड़ा खुलासा किया कि वह कब्र असल में उनकी माँ नरगिस दत्त की नहीं, बल्कि किसी और की थी. इस तरह संजय अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करते थे. यह किस्सा फिल्म 'संजू' में भी दिखाया गया था.

