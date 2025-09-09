वो एक्टर जो अपनी हर गर्लफ्रेंड को ले जाता था पहले कब्रिस्तान, फिर वहां जो करता था सुनकर रह जाएंगे हैरान

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम
ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 08:30 AM IST
1.संजय दत्त की अनोखी आदत
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त अपनी एक्टिंग के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. उनके जीवन पर आधारित फिल्म 'संजू' में उनके कई अफेयर्स की भी चर्चा हुई थी.
2.राजकुमार हिरानी ने किया खुलासा
लेकिन, निर्देशक राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त की एक ऐसी अजीब आदत का खुलासा किया है, जिसे सुनकर फैन्स भी हैरान हो गए हैं.
3.sanjay dutt गर्लफ्रेंड्स और कब्रिस्तान का किस्सा
राजकुमार हिरानी के मुताबिक, संजय दत्त की एक अनोखी आदत थी. वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को सीधे कब्रिस्तान ले जाते थे. वहाँ वो एक कब्र की ओर इशारा करके कहते थे, "मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने लाया हूँ!"
4.संजय दत्त का गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने का राज
यह सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड्स बहुत भावुक हो जाती थीं और संजय दत्त पर ज़्यादा भरोसा करती थीं. लेकिन, बाद में हिरानी ने एक बड़ा खुलासा किया कि वह कब्र असल में उनकी माँ नरगिस दत्त की नहीं, बल्कि किसी और की थी. इस तरह संजय अपनी गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करते थे. यह किस्सा फिल्म 'संजू' में भी दिखाया गया था.
5.संजू’ फिल्म में संजय दत्त के अफेयर्स
फिल्म 'संजू' में दिखाया गया था कि संजय दत्त के 300 से ज्यादा अफेयर थे और यह बात संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार की थी.
6.रणबीर कपूर ने निभाई संजय की भूमिका
संजय दत्त के जीवन पर आधारित बायोपिक 'संजू' 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में रणबीर कपूर ने संजय दत्त की भूमिका निभाई थी, परेश रावल ने उनके पिता सुनील दत्त की भूमिका निभाई थी और मनीषा कोइराला ने उनकी मां नरगिस दत्त की भूमिका निभाई थी.
