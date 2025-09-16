बॉयफ्रेंड को वश में करने के लिए जादू-टोना करने लगी थी ये एक्ट्रेस, ब्रेकअप के बाद खुद से कर ली थी सगाई

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय
एंटरटेनमेंट
ऋतु सिंह | Sep 16, 2025, 10:14 AM IST
1. खोया प्यार पाने के लिए लिया तंत्र का सहारा
अपनी सादगी और मुस्कान से लोगों का दिल जीतने वाली मशहूर टीवी अभिनेत्री ने कभी किसी से प्यार करने और घर बसाने का सपना देखा था. लेकिन जिसे ये सब चाहिए होता है, उसके लिए ये इतना आसान कहाँ होता है? ये प्रेम कहानी बाकी प्रेम कहानियों से थोड़ी अलग थी. इस अभिनेत्री ने अपने प्यार को पाने के लिए टोने-टोटके और काले जादू का सहारा लिया. आइए जानते हैं कौन है ये अभिनेत्री और क्यों उसे ऐसा करना पड़ा?
2.टूटे प्यार पाने के लिए दीवानगी की हद पार कर गई थीं
यह अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की संस्कारी बहुओं में से एक हैं और ये हैं दिव्यांका त्रिपाठी हैं. इस अभिनेत्री ने कई बेहतरीन सीरियल्स में काम किया और उनकी फैन फॉलोइंग भी खूब है. हाल ही में वेट लॉस कर उन्होंने लोगों को चौंका दिया क्योंकि वह अपनी उम्र से करीब 10 साल छोटी नजर आने लगी हैं. लेकिन कभी अपने टूटे प्यार और प्रेमी को पाने के लिए वह दीवानगी की हद पार कर गई थीं.
3.दिव्यांका त्रिपाठी की पहचान इन सीरियल्स से बनी है
टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' में इस एक्ट्रेस को खूब पसंद किया गया था. इसके अलावा, वह 'तेरी मेरी लव स्टोरी', 'बनूं तेरी दुल्हन' और 'अदालत' जैसे कई सीरियल्स का हिस्सा रहीं. इस एक्ट्रेस की प्रेम कहानी भी बेहद अनोखी है.
4.बनूं मैं तेरी दुल्हन' के सेट पर हुआ था पहला प्यार
दिव्यांका और शरद मल्होत्रा की मुलाकात सीरियल 'बनूं मैं तेरी दुल्हन' के सेट पर हुई थी. इसी दौरान दोनों ने एक-दूसरे को करीब से जाना. फिर उन्हें पता ही नहीं चला कि यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई. उस समय दोनों एक-दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे, इसलिए उन्होंने इसे ऑफिशियल कर दिया. इसके बाद दोनों को हर जगह साथ देखा जाने लगा.
5. 8 साल तक रिलेशनशिप में रही थीं दिव्यांका
दिव्यांका और शरद 8 साल तक रिलेशनशिप में रहे. लेकिन फिर रिश्ते में खटास आ गई. खबरों के मुताबिक, दिव्यांका इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थीं. वह शरद से शादी करके परिवार बसाना चाहती थीं. लेकिन शरद अभी शादी के लिए तैयार नहीं थे. वह अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे. इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ गईं.
6.प्यार में सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल था उनका
शरद से ब्रेकअप के बाद दिव्यांका काफी टूट गई थीं. उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि शरद को पाने के लिए वो किस हद तक चली गईं.
7.जादू-टोने का भी लिया था सहारा
दिव्यांका ने राजीव खंडेलवाल के शो में बताया कि वो चाहकर भी शरद से ब्रेकअप से उबर नहीं पाईं. एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्होंने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की. उन्होंने तांत्रिक विद्या का भी सहारा लिया. वह अंधविश्वास की हद तक पहुंच गई थी की वह जादू-टोना तक का सहारा लिया था. वह अजनबियों से मिलने लगी और उनसे पूछने लगी कि क्या किसी ने शरद को कुछ किया है. इतने सालों बाद ऐसा कैसे हो सकता है.
8.खुद से कर ली थी सगाई
दिव्यांका ने बताया कि शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप के बाद वह इस गम से उबरने के लिए एक बच्चा गोद लेना चाहती थीं. तब उनकी मां ने कहा कि तुम बाहर प्यार क्यों ढूंढ़ रही हो. खुद से प्यार करो. फिर मैं और मेरी मां एक ज्वेलरी शॉप गए. वहां से मैंने एक सगाई की अंगूठी खरीदी और खुद पहनी. मैंने खुद से सगाई कर ली थी.
9.फिर खुद हुआ एहसास ये क्या कर रही हैं वो
दिव्यांका ने बताया कि खोया प्यार पाने के लिए तंत्र का सहारा लेना एक दिन उनको खुद कचोटने लगा कि वह ये क्या कर रही हैं. जो गया वो गया और उन्हें मूव ऑन करना चाहिए. और इसके बाद वह नए जीवन की शुरुआत कीं. उन्हें समझ आ गया था ये तंत्र-मंत्र केवल एक भ्रम है और इसमें फंस कर वो अपनी दुनिया ही तबाह कर लेंतीं.
