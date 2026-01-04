FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मैनपुरी में लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़. आरोपी के खिलाफ 25 से ज्यादा मामले दर्ज. पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और लूट का सामान भी बरामद किया.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SIR विवाद पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र, मतदाता सूची से नाम हटाने पर गंभीर आरोप

SIR विवाद पर ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र, मतदाता सूची से नाम हटाने पर गंभीर आरोप

January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

Rashifal 5 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल 

आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम

शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 

Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

साल 2026 बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस साल कई मेगा बजट फिल्में रिलीज के लिए तैयार हैं, जिनमें शाहरुख खान, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे. लेकिन इनमें से एक फिल्म ऐसी है, जिसने बजट के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है.

राजा राम | Jan 04, 2026, 07:59 PM IST

1.बजट करीब 4000 करोड़ रुपये

बजट करीब 4000 करोड़ रुपये
1

2026 की सबसे महंगी फिल्म का खिताब रणबीर कपूर की रामायण के नाम जाता दिख रहा है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड हो सकता है.
 

Advertisement

2.रणबीर कपूर के साथ सई पल्लवी अहम भूमिका में

रणबीर कपूर के साथ सई पल्लवी अहम भूमिका में
2

फिल्म में रणबीर कपूर के साथ सई पल्लवी अहम भूमिका में हैं. भव्य सेट्स, वीएफएक्स और पौराणिक कहानी के कारण फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
 

3.अल्फा भी चर्चा में

अल्फा भी चर्चा में
3

वहीं, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा भी चर्चा में है. यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म करीब 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी है.
 

4.किंग

किंग
4

शाहरुख खान की किंग भी 2026 की बड़ी फिल्मों में शामिल है. दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के साथ इस फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ बताया जा रहा है.
 

TRENDING NOW

5.दृश्यम 3

दृश्यम 3
5

अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 का इंतजार भी दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 300 करोड़ रुपये है.
 

6.स्पिरिट

स्पिरिट
6

साउथ और बॉलीवुड का बड़ा कॉम्बिनेशन मानी जा रही स्पिरिट, जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं, लगभग 300 करोड़ में बन रही है.
 

7.धुरंधर 2

धुरंधर 2
7

इसके अलावा रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल स्टारर धुरंधर 2 का बजट करीब 250 करोड़ बताया जा रहा है.

8.रामायण सबसे आगे

रामायण सबसे आगे
8

कुल मिलाकर, 2026 बड़े बजट, बड़े सितारों और बड़ी कहानियों का साल बनने जा रहा है, लेकिन बजट के मामले में फिलहाल रणबीर कपूर की रामायण सबसे आगे नजर आ रही है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी, अभी निपटा लें ये जरूरी काम
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक 
Homemade Bleach: बेसन, हल्दी और नींबू... इन 5 चीजों से ऐसे बनाए होममेड ब्लीच, बढ़ेगी चेहरे की चमक
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें 
Signs Of Diabetes: स्किन पर दिखने वाले ये 5 लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के संकेत, इग्नोर न करें
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
अमेरिका-वेनेजुएला विवाद के बीच जानिए दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली सैन्य देश, देखें किस नंबर पर है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Numerology: जन्मतिथि से जानिए क्या है आपका Money Mindset, जानें बचत करने वाले या खर्चीले हैं आप
Virar Dwarkadhish: विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
विरार और कृष्ण की द्वारका के बीच क्या संबंध है, विरार का नाम बदलकर द्वारकाधीश करने की मांग क्यों?
Wolf Moon Purnima 2026: साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
साल की पहली पूर्णिमा पर आज रात दिखेगा वुल्फ मून, जानें किन राशियों के लिए है भाग्यशाली
2026 Predictions: हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना है? जो होने वाला है उसे पढ़कर ही आपको पसीना आ जाएगा
हे भगवान! क्या 2026 इतना डरावना होने वाला है? ये भविष्यवाणियां पढ़कर पसीने से तर-बतर हो जाएंगे आप
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 3 January 2026: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज आपका दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
MORE
Advertisement