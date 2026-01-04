शाहरुख-सलमान भी रह जाएंगे पीछे! इस एक्टर की फिल्म का बजट जानकर उड़ जाएंगे होश, बनेगी 2026 की सबसे महंगी फिल्म

एंटरटेनमेंट
राजा राम | Jan 04, 2026, 07:59 PM IST
1.बजट करीब 4000 करोड़ रुपये
2026 की सबसे महंगी फिल्म का खिताब रणबीर कपूर की रामायण के नाम जाता दिख रहा है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का बजट करीब 4000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड हो सकता है.
2.रणबीर कपूर के साथ सई पल्लवी अहम भूमिका में
फिल्म में रणबीर कपूर के साथ सई पल्लवी अहम भूमिका में हैं. भव्य सेट्स, वीएफएक्स और पौराणिक कहानी के कारण फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
3.अल्फा भी चर्चा में
वहीं, आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा भी चर्चा में है. यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा यह फिल्म करीब 400 करोड़ रुपये के बजट में बनी है.
4.किंग
शाहरुख खान की किंग भी 2026 की बड़ी फिल्मों में शामिल है. दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन के साथ इस फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ बताया जा रहा है.
5.दृश्यम 3
अजय देवगन की सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 का इंतजार भी दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 300 करोड़ रुपये है.
6.स्पिरिट
साउथ और बॉलीवुड का बड़ा कॉम्बिनेशन मानी जा रही स्पिरिट, जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं, लगभग 300 करोड़ में बन रही है.
7.धुरंधर 2
इसके अलावा रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल स्टारर धुरंधर 2 का बजट करीब 250 करोड़ बताया जा रहा है.
8.रामायण सबसे आगे
कुल मिलाकर, 2026 बड़े बजट, बड़े सितारों और बड़ी कहानियों का साल बनने जा रहा है, लेकिन बजट के मामले में फिलहाल रणबीर कपूर की रामायण सबसे आगे नजर आ रही है.