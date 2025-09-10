ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!

4 . आमिर खान और रीना दत्ता

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को तलाक दे दिया था. दोनों की शादी 16 साल भी नहीं टिक सकी थी. आमिर और रीना की शादी साल 1986 में हुई थी. तलाक के दौरान आमिर को रीना दत्ता को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ देने पड़े थे.