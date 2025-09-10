ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!

IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Sep 10, 2025, 06:27 PM IST
1.संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद थम नहीं रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा मांगा है.
2.कब हुआ था करिश्मा कपूर का तलाक?
संजय और करिश्मा कपूर का 2016 में तलाक हो गया था. बताया जाता है कि उस दौरान उनको एलिमनी के तौर पर मोटी रकम मिली थी. आज हम आपको बॉलीवुड के पांच ऐसे तलाक के बारे में बताएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा एलिमनी की रकम दी गई.
3.Karisma Kapoor को कितनी मिली एलिमनी
संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को तलाक के दौरान एलिमनी के रूप में 70 करोड़ रुपये दिए थे. दोनों की शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 13 साल बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया.
4.आमिर खान और रीना दत्ता
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को तलाक दे दिया था. दोनों की शादी 16 साल भी नहीं टिक सकी थी. आमिर और रीना की शादी साल 1986 में हुई थी. तलाक के दौरान आमिर को रीना दत्ता को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ देने पड़े थे.
5.आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना
आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की शादी मात्र 8 साल भी नहीं टिक सकी थी. दोनों ने आपसी सहमति से 2009 में तलाक ले लिया था. इस दौरान आदित्य ने पायल को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ रुपये दिए थे.
6.अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा
मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने साल 2017 में अरबाज खान से तलाक ले लिया था. दोनों की शादी 1998 में हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाक के दौरान अरबाज ने मलाइका को 15 करोड़ की एलिमनी दी थी. हालांकि, मलाइका की तरफ से 10 करोड़ की ही मांग की गई थी.
7.संजय दत्त और रिया पिल्लई
संजय दत्त ने मान्यता दत्त (Maanayata Dutt) से शादी करने से पहले मशहूर मॉडल रिया पिल्लई (Rhea Pillai) से शादी की थी. दोनों साल 1998 में शादी के बंधन में बंधे थे. लेकिन 2005 में तलाक हो गया. इस दौरान संजय दत्त ने रिया को 8 करोड़ रुपये और एक लग्जरी कार की एलिमनी दी थी.
8.ऋतिक रोशन और सुजैन खान
बॉलीवुड के सबसे हैंडसम मैन कहलाए जाने वाले ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का सुजैन खान से साल 2014 में तलाक हो गया था. दोनों की शादी 2000 में हुई थी. इस दौरान ऋतिक को एलिमनी को तौर पर सुजैन को 380-400 करोड़ रुपये देने पड़े थे. यह बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक था.