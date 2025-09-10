FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs UAE Playing 11: सैमसन-दुबे और तिलक को मिला मौका, रिंकू-अर्शदीप बाहर; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

कौन हैं सुशीला कार्की? नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जो राजनीतिक संकट के बीच बनीं Caretaker PM

ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!

वो UPSC कपल जिन्होंने सिर्फ 2 हजार रुपये में रचाई थी शादी, जानें IAS Yuvraj Marmat और IPS P. Mounika की खूबसूरत लवस्टोरी

शादी से पहले इस शख्स के साथ हनीमून पर जा चूके हैं रिंकू सिंह, एशिया कप से पहले खुद किया खुलासा

Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े

नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़का जनता का गुस्सा, सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग, आगजनी और तोड़फोड़

T20I में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाले 10 गेंदबाज, ये भारतीय खिलाड़ी टॉप पर

Vidur Niti: जीवन में कभी भी अकेले नहीं करने चाहिए ये काम, व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Bihar SET 2025: बिहार में शिक्षक बनने के इच्छुक लोग दें ध्यान! इस तारीख से शुरू होगा बिहार एसईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

एंटरटेनमेंट

ये हैं बॉलीवुड के 6 सबसे महंगे तलाक, आखिरी वाले की एलिमनी जानकर तो उड़ जाएंगे होश!

Biggest Alimony in Bollywood: बॉलीवुड में इतनी चर्चा शादियों की नहीं हुई, जितनी उनके तलाक की हुई. बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं, जिनके तलाक की चर्चा आज भी होती है. इनमें संजय-करिश्मा कपूर और ऋतिक-सुजैन का नाम भी शामिल है.

रईश खान | Sep 10, 2025, 06:27 PM IST

1.संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद

संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद
1

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की मौत के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद थम नहीं रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा कपूर और कियान कपूर ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में हिस्सा मांगा है.

2.कब हुआ था करिश्मा कपूर का तलाक?

कब हुआ था करिश्मा कपूर का तलाक?
2

संजय और करिश्मा कपूर का 2016 में तलाक हो गया था. बताया जाता है कि उस दौरान उनको एलिमनी के तौर पर मोटी रकम मिली थी. आज हम आपको बॉलीवुड के पांच ऐसे तलाक के बारे में बताएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा एलिमनी की रकम दी गई.

3.Karisma Kapoor को कितनी मिली एलिमनी

Karisma Kapoor को कितनी मिली एलिमनी
3

संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को तलाक के दौरान एलिमनी के रूप में 70 करोड़ रुपये दिए थे. दोनों की शादी 2003 में हुई थी, लेकिन 13 साल बाद 2016 में दोनों का तलाक हो गया.

4.आमिर खान और रीना दत्ता

आमिर खान और रीना दत्ता
4

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने साल 2002 में अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता को तलाक दे दिया था. दोनों की शादी 16 साल भी नहीं टिक सकी थी. आमिर और रीना की शादी साल 1986 में हुई थी. तलाक के दौरान आमिर को रीना दत्ता को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ देने पड़े थे.

5.आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना

आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना
5

आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की शादी मात्र 8 साल भी नहीं टिक सकी थी. दोनों ने आपसी सहमति से 2009 में तलाक ले लिया था. इस दौरान आदित्य ने पायल को एलिमनी के रूप में 50 करोड़ रुपये दिए थे.

6.अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा

अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा
6

मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने साल 2017 में अरबाज खान से तलाक ले लिया था. दोनों की शादी 1998 में हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, तलाक के दौरान अरबाज ने मलाइका को 15 करोड़ की एलिमनी दी थी. हालांकि, मलाइका की तरफ से 10 करोड़ की ही मांग की गई थी.

7.संजय दत्त और रिया पिल्लई

संजय दत्त और रिया पिल्लई
7

संजय दत्त ने मान्यता दत्त (Maanayata Dutt) से शादी करने से पहले मशहूर मॉडल रिया पिल्लई (Rhea Pillai) से शादी की थी. दोनों साल 1998 में शादी के बंधन में बंधे थे. लेकिन 2005 में तलाक हो गया. इस दौरान संजय दत्त ने रिया को 8 करोड़ रुपये और एक लग्जरी कार की एलिमनी दी थी.

8.ऋतिक रोशन और सुजैन खान

ऋतिक रोशन और सुजैन खान
8

बॉलीवुड के सबसे हैंडसम मैन कहलाए जाने वाले ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) का सुजैन खान से साल 2014 में तलाक हो गया था. दोनों की शादी 2000 में हुई थी. इस दौरान ऋतिक को एलिमनी को तौर पर सुजैन को 380-400 करोड़ रुपये देने पड़े थे. यह बॉलीवुड का सबसे महंगा तलाक था.

