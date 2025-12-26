FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला 

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

2025 में इन 6 बॉलीवुड फिल्मों का रहा दबदबा, कहीं आप देखना मिस तो नहीं कर गए

टाटा, गुड बाय, गया, खत्म जी हां साल 2025 को टाटा करने का समय आ गया है. ये साल फिल्मी जगत के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है. इस साल कई ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है. लेकिन वहीं कई फिल्में ऐसी है जो कि अच्छे स्टारडम के बाद भी अच्छा नहीं कर पाई.

सुमित तिवारी | Dec 26, 2025, 09:50 AM IST

1.छावा

छावा
1

इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग ₹797 करोड़ से ₹809 करोड़ के बीच रहा. विक्की कौशल की ये फिल्म साल 2025 की बड़ी हिट साबित हुई थी.

Advertisement

2.धुरंधर (Dhurandhar)

धुरंधर (Dhurandhar)
2

रणवीर सिंह और आदित्य धर की यह फिल्म, 2025 की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी. दिसंबर में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है.

3.कांतारा: चैप्टर 1

कांतारा: चैप्टर 1
3

ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत, ये फिल्म कांतारा का सीक्वल है. इस फिल्म में दैव और जंगल से जुड़ी काहानी दिखाई गई है. फिलहाल ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

4.सैयारा

सैयारा
4

साल 2025 में रिलीज हुई सैयारा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, अनीत पड्डा और अहान पांडे द्वारा अभीनीत इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी.

TRENDING NOW

5.Empuraan & Thudarum or Lokah

Empuraan & Thudarum or Lokah
5

ये भी 2025 की कुछ बड़ी भारतीय फिल्मों में शामिल थीं. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है.

6.इन फिल्मों में भी लगा पैसा

इन फिल्मों में भी लगा पैसा
6

कुछ फिल्म ऐसी भी है जिन्हें अच्छा स्टारडम मिलने के बाद भी वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई. जैसे कि- केसरी चैप्टर 2, देवा, सिकंदर, हाउसफुल 5, दे दे प्यार दे 2, धड़क 2 और भूलभुलैया 3 जैसी कई फिल्में.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
MORE
Advertisement