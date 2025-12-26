2025 में इन 6 बॉलीवुड फिल्मों का रहा दबदबा, कहीं आप देखना मिस तो नहीं कर गए

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन
सुमित तिवारी | Dec 26, 2025, 09:50 AM IST
1.छावा
इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग ₹797 करोड़ से ₹809 करोड़ के बीच रहा. विक्की कौशल की ये फिल्म साल 2025 की बड़ी हिट साबित हुई थी.
2.धुरंधर (Dhurandhar)
रणवीर सिंह और आदित्य धर की यह फिल्म, 2025 की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बनी. दिसंबर में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है.
3.कांतारा: चैप्टर 1
ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत, ये फिल्म कांतारा का सीक्वल है. इस फिल्म में दैव और जंगल से जुड़ी काहानी दिखाई गई है. फिलहाल ये फिल्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
4.सैयारा
साल 2025 में रिलीज हुई सैयारा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया, अनीत पड्डा और अहान पांडे द्वारा अभीनीत इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी.
5.Empuraan & Thudarum or Lokah
ये भी 2025 की कुछ बड़ी भारतीय फिल्मों में शामिल थीं. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है.
6.इन फिल्मों में भी लगा पैसा
कुछ फिल्म ऐसी भी है जिन्हें अच्छा स्टारडम मिलने के बाद भी वो कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई. जैसे कि- केसरी चैप्टर 2, देवा, सिकंदर, हाउसफुल 5, दे दे प्यार दे 2, धड़क 2 और भूलभुलैया 3 जैसी कई फिल्में.