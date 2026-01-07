Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 02:23 PM IST
1.5 Movies Release in Theatre this Week
साल 2026 मनोरंजन के लिहाज से एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है. इस हफ्ते सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो दर्शकों को एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण परोसेंगी. जनवरी का यह हफ्ता हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. जहां 'इक्कीस' पहले से ही सिनेमाघरों में चल रही है, वहीं इन नई फिल्मों के आने से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला और भी रोचक होने वाला है.
2.The Rajasaab Movies
साउथ सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर पैन-इंडिया स्तर पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. फिल्म 'द राजा साब' एक रोमांटिक फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी है. मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म पांच भाषाओं में रिलीज होगी और इसमें बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स (VFX) का इस्तेमाल किया गया है.
3.Jana Nayagan Movies
थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म किसी उत्सव से कम नहीं है. 'जन नायकन' एक पॉलिटिकल एक्शन-ड्रामा है, जिसे एच. विनोथ ने निर्देशित किया है. फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल विलेन की भूमिका में नजर आएंगे. सामाजिक मुद्दों और दमदार डायलॉग्स से भरपूर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है.
4.Kis Kis ko pyaar karun Movies
कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' एक बार फिर पर्दे पर लौट रही है. दरअसल, दिसंबर में 'धुरंधर' की सुनामी के कारण इस फिल्म को सिनेमाघरों से हटा लिया गया था. अब मेकर्स इसे दोबारा रिलीज कर रहे हैं ताकि दर्शक कपिल के सिग्नेचर मजाकिया अंदाज का लुत्फ उठा सकें.
5.(Shambhala: A Mystical World Movie Release Date
अगर आप रहस्य और फैंटेसी के शौकीन हैं, तो आदि साईकुमार की यह फिल्म आपके लिए है. 'शम्भाला' पहले तेलुगु में सफल रही थी और अब इसे हिंदी दर्शकों के लिए डब करके रिलीज किया जा रहा है. यह एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया की कहानी है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.
6.Parasakthi Movies
शिवकार्तिकेयन स्टारर यह फिल्म 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है. सुधा कोंगारा के निर्देशन में बनी 'पराशक्ति' एक गंभीर और प्रेरणादायक कहानी है. इसमें श्रीलीला और अथर्वा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इतिहास के पन्नों को आधुनिक सिनेमा के जरिए पेश करेगी.
