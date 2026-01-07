FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये 8 गलतियां जिसे कभी ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, वरना नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी

'मिशन कर्मयोगी' को लेकर CM योगी आदित्यनाथ का अहम निर्देश, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को करना होगा ये काम

AIBE 20 Exam Final Answer Key: AIBE 20 की आंसर की जारी, जानें कब जारी होगा रिजल्ट

'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

दुनिया का वो देश जो पानी पर टिका है, जानें किस Country को कहते हैं समुद्र की भूमि

14 या 15 जनवरी कब है मकर संक्रांति, जानिए स्नान दान से लेकर विशेष संयोग और महत्व

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता सिनेमाप्रेमियों के लिए खास है, क्योंकि इस सप्ताह में ही प्रभास की 'द राजा साब', थलपति विजय की 'जन नायकन' और भी कई फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही हैं.

Pragya Bharti | Jan 07, 2026, 02:23 PM IST

1.5 Movies Release in Theatre this Week

5 Movies Release in Theatre this Week
1

साल 2026 मनोरंजन के लिहाज से एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है. इस हफ्ते सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो दर्शकों को एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण परोसेंगी. जनवरी का यह हफ्ता हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. जहां 'इक्कीस' पहले से ही सिनेमाघरों में चल रही है, वहीं इन नई फिल्मों के आने से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला और भी रोचक होने वाला है.

2.The Rajasaab Movies

The Rajasaab Movies
2

साउथ सुपरस्टार प्रभास एक बार फिर पैन-इंडिया स्तर पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. फिल्म 'द राजा साब' एक रोमांटिक फैंटेसी हॉरर-कॉमेडी है. मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म पांच भाषाओं में रिलीज होगी और इसमें बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स (VFX) का इस्तेमाल किया गया है.

3.Jana Nayagan Movies

Jana Nayagan Movies
3

थलपति विजय के फैंस के लिए यह फिल्म किसी उत्सव से कम नहीं है. 'जन नायकन' एक पॉलिटिकल एक्शन-ड्रामा है, जिसे एच. विनोथ ने निर्देशित किया है. फिल्म में विजय के साथ बॉबी देओल विलेन की भूमिका में नजर आएंगे. सामाजिक मुद्दों और दमदार डायलॉग्स से भरपूर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है.

4.Kis Kis ko pyaar karun Movies

Kis Kis ko pyaar karun Movies
4

कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' एक बार फिर पर्दे पर लौट रही है. दरअसल, दिसंबर में 'धुरंधर' की सुनामी के कारण इस फिल्म को सिनेमाघरों से हटा लिया गया था. अब मेकर्स इसे दोबारा रिलीज कर रहे हैं ताकि दर्शक कपिल के सिग्नेचर मजाकिया अंदाज का लुत्फ उठा सकें.

5.(Shambhala: A Mystical World Movie Release Date

(Shambhala: A Mystical World Movie Release Date
5

अगर आप रहस्य और फैंटेसी के शौकीन हैं, तो आदि साईकुमार की यह फिल्म आपके लिए है. 'शम्भाला' पहले तेलुगु में सफल रही थी और अब इसे हिंदी दर्शकों के लिए डब करके रिलीज किया जा रहा है. यह एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया की कहानी है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.

6.Parasakthi Movies

Parasakthi Movies
6

शिवकार्तिकेयन स्टारर यह फिल्म 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है. सुधा कोंगारा के निर्देशन में बनी 'पराशक्ति' एक गंभीर और प्रेरणादायक कहानी है. इसमें श्रीलीला और अथर्वा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इतिहास के पन्नों को आधुनिक सिनेमा के जरिए पेश करेगी.

