Theatre Release: 'द राजा साहब' से लेकर 'जन नायकन' तक, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 दमदार फिल्में

साल 2026 मनोरंजन के लिहाज से एक ऐतिहासिक साल साबित होने वाला है. इस हफ्ते सिनेमाघरों में अलग-अलग जॉनर की फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो दर्शकों को एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण परोसेंगी. जनवरी का यह हफ्ता हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. जहां 'इक्कीस' पहले से ही सिनेमाघरों में चल रही है, वहीं इन नई फिल्मों के आने से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला और भी रोचक होने वाला है.