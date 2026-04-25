400+ गाने देने वाला वो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट, जो 2013 में रातोंरात बन गया स्टार; आज 'आशिकी' ऐसी कि इसके बिना अधूरा है Romantic Song

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Pragya Bharti | Apr 25, 2026, 01:46 PM IST
1.Popular Singer Who Rejected from TV Reality Show
25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जन्मे इस सिंगर को संगीत विरासत में मिला. घर में मां-दादी की गायकी और मामा के तबले की थाप ने उन्हें बचपन से ही सुरों की समझ दे दी थी. शास्त्रीय संगीत की कड़ी मेहनत और तालीम ने उनकी आवाज में वह गहराई पैदा की, जो आज करोड़ों दिलों को सुकून देती है.
2.संघर्ष और रियलिटी शो का वो रिजेक्शन
इस सिंगर का फिल्मी सफर इतना आसान नहीं था. 2005 में उन्होंने 'फेम गुरुकुल' रियलिटी शो से शुरुआत की. उनकी प्रतिभा के बावजूद कम वोट मिलने के कारण उन्हें शो से बाहर होना पड़ा. लेकिन इस हार ने उनके हौसले को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्हें और भी निखरने का मौका दिया.
3.2013 में रातों-रात बदली किस्मत
साल 2013 सिंगर के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. फिल्म 'आशिकी 2' का गाना रिलीज होते ही देश की धड़कन बन गया. इस एक गाने ने अरिजीत को सुपरस्टार बना दिया और बॉलीवुड को एक ऐसा गायक मिला जिसकी आवाज में दर्द भी था और प्यार भी.
4.400 से ज्यादा गाने को आवाज देने वाला यह रिजेक्टेड सिंगर कौन है?
जिस सिंगर की यहां बात हो रही, वह कोई और नहीं बल्कि अरिजीत सिंह हैं. 'चन्ना मेरेया' से लेकर 'केसरिया' तक, अरिजीत ने 400 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी है. 2013 में अरिजीत के 'तुम ही हो' गाने ने उन्हें रातोंरात सितारा बना दिया. फैंस के बीच आशिकी 2 के इस गाने का इतना क्रेज है कि लोगों को अब अरिजीत के बिना रोमांटिक गाने पसंद नहीं आते हैं.
5.प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा?
हाल ही में 27 जनवरी 2026 को अरिजीत ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके फैंस को स्तब्ध कर दिया. उन्होंने घोषणा की कि वे अब फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. हालांकि, संगीत प्रेमियों के लिए राहत की बात यह है कि वे पूरी तरह संगीत से दूर नहीं हो रहे हैं और स्वतंत्र रूप से अपने फैंस के लिए गाने बनाते रहेंगे.
6.सुरों का अमर विरासत
अरिजीत सिंह सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक भावना हैं. उनकी आवाज़ में वो जादू है जो हर उम्र के व्यक्ति को जोड़ता है. भले ही वे फिल्मों के लिए न गाएं, लेकिन उनके द्वारा गाए गए सैकड़ों गाने आने वाली कई पीढ़ियों तक संगीत प्रेमियों के कानों में रस घोलते रहेंगे.
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