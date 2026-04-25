400+ गाने देने वाला वो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट, जो 2013 में रातोंरात बन गया स्टार; आज 'आशिकी' ऐसी कि इसके बिना अधूरा है Romantic Song

4 . 400 से ज्यादा गाने को आवाज देने वाला यह रिजेक्टेड सिंगर कौन है?

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जिस सिंगर की यहां बात हो रही, वह कोई और नहीं बल्कि अरिजीत सिंह हैं. 'चन्ना मेरेया' से लेकर 'केसरिया' तक, अरिजीत ने 400 से ज्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी है. 2013 में अरिजीत के 'तुम ही हो' गाने ने उन्हें रातोंरात सितारा बना दिया. फैंस के बीच आशिकी 2 के इस गाने का इतना क्रेज है कि लोगों को अब अरिजीत के बिना रोमांटिक गाने पसंद नहीं आते हैं.

