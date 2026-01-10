‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 01:02 PM IST
1.The Raja saab horror comedy film
सिनेमा जगत में हॉरर-कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो दर्शकों को एक साथ डराने और हंसाने की ताकत रखता है. हाल ही में पैन-इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' ने 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. अगर आपको यह फिल्म पसंद आई है और आप इसी तरह के रोमांचक अनुभव की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी फिल्में, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.
2.Chandramukhi, 2005
रजनीकांत और ज्योतिका स्टारर यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी जॉनर की मील का पत्थर मानी जाती है. कहानी एक पुश्तैनी महल और उसमें कैद 'चंद्रमुखी' की आत्मा के इर्द-गिर्द घूमती है. रजनीकांत की कॉमेडी और ज्योतिका का डरावना अवतार आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है.
कहां देखें: जियो सिनेमा और अमेज़न प्राइम वीडियो.
3.Bhool Bhulaiyaa, 2007
अक्षय कुमार, विद्या बालन और राजपाल यादव की यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल हॉरर-कॉमेडी में से एक है. विद्या बालन द्वारा निभाया गया 'मंजुलिका' का किरदार और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया है. इसके गाने आज भी हर पार्टी की जान हैं.
कहां देखें: नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार.
4.Bhoothnath, 2008
हॉरर-कॉमेडी का मतलब सिर्फ डराना ही नहीं होता, कभी-कभी यह भावुक भी कर देता है. अमिताभ बच्चन स्टारर 'भूतनाथ' एक ऐसे भूत की कहानी है जो एक बच्चे के साथ दोस्ती करता है. यह फिल्म बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी हंसी और भावनाओं का एक बेहतरीन संगम है.
कहां देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो.
5.Kanchana, 2011
साउथ सिनेमा की इस फिल्म ने हॉरर-कॉमेडी को एक नई परिभाषा दी. राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म में एक ऐसे डरपोक इंसान की कहानी है जिस पर तीन आत्माओं का साया आ जाता है. फिल्म का हर सीन आपको हंसाने और डराने के बीच झूला झुलाता रहेगा.
कहां देखें: जियो हॉटस्टार.
6.Stree, 2018
"ओ स्त्री कल आना" - इस एक संवाद ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था. राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की यह फिल्म आधुनिक हॉरर-कॉमेडी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है. यह फिल्म न केवल डराती है, बल्कि समाज के प्रति एक गहरा संदेश भी देती है.
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार.