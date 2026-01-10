‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह

1 . The Raja saab horror comedy film

1

सिनेमा जगत में हॉरर-कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो दर्शकों को एक साथ डराने और हंसाने की ताकत रखता है. हाल ही में पैन-इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' ने 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. अगर आपको यह फिल्म पसंद आई है और आप इसी तरह के रोमांचक अनुभव की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी फिल्में, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.