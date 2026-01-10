FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

‘The Raja Saab’ छोड़िए! वीकेंड पर देखिए ये 5 Horror Comedy Films, छूट जाएगी आपकी हंसी और कांप जाएगी रूह

Best Horror Comedy Films: प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' के प्रशंसकों के लिए भूल भुलैया, स्त्री और कंचना जैसी 5 बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी फिल्में मनोरंजन का एक शानदार विकल्प हैं.

Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 01:02 PM IST

1.The Raja saab horror comedy film

The Raja saab horror comedy film
1

सिनेमा जगत में हॉरर-कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो दर्शकों को एक साथ डराने और हंसाने की ताकत रखता है. हाल ही में पैन-इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' ने 9 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दी है. अगर आपको यह फिल्म पसंद आई है और आप इसी तरह के रोमांचक अनुभव की तलाश में हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी फिल्में, जिन्हें आप घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

2.Chandramukhi, 2005

Chandramukhi, 2005
2

रजनीकांत और ज्योतिका स्टारर यह फिल्म हॉरर-कॉमेडी जॉनर की मील का पत्थर मानी जाती है. कहानी एक पुश्तैनी महल और उसमें कैद 'चंद्रमुखी' की आत्मा के इर्द-गिर्द घूमती है. रजनीकांत की कॉमेडी और ज्योतिका का डरावना अवतार आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है.
कहां देखें: जियो सिनेमा और अमेज़न प्राइम वीडियो.

3.Bhool Bhulaiyaa, 2007

Bhool Bhulaiyaa, 2007
3

अक्षय कुमार, विद्या बालन और राजपाल यादव की यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे सफल हॉरर-कॉमेडी में से एक है. विद्या बालन द्वारा निभाया गया 'मंजुलिका' का किरदार और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को कल्ट क्लासिक बना दिया है. इसके गाने आज भी हर पार्टी की जान हैं.
कहां देखें: नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार.

4.Bhoothnath, 2008

Bhoothnath, 2008
4

हॉरर-कॉमेडी का मतलब सिर्फ डराना ही नहीं होता, कभी-कभी यह भावुक भी कर देता है. अमिताभ बच्चन स्टारर 'भूतनाथ' एक ऐसे भूत की कहानी है जो एक बच्चे के साथ दोस्ती करता है. यह फिल्म बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी हंसी और भावनाओं का एक बेहतरीन संगम है.
कहां देखें: अमेज़न प्राइम वीडियो.

5.Kanchana, 2011

Kanchana, 2011
5

साउथ सिनेमा की इस फिल्म ने हॉरर-कॉमेडी को एक नई परिभाषा दी. राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म में एक ऐसे डरपोक इंसान की कहानी है जिस पर तीन आत्माओं का साया आ जाता है. फिल्म का हर सीन आपको हंसाने और डराने के बीच झूला झुलाता रहेगा.
कहां देखें: जियो हॉटस्टार.

6.Stree, 2018

Stree, 2018
6

"ओ स्त्री कल आना" - इस एक संवाद ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था. राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की यह फिल्म आधुनिक हॉरर-कॉमेडी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है. यह फिल्म न केवल डराती है, बल्कि समाज के प्रति एक गहरा संदेश भी देती है.
कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार.

7.Best 5 Horror comedy Film

Best 5 Horror comedy Film
7

अगर आप सस्पेंस, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और लाइट-हार्टेड कॉमेडी के शौकीन हैं, तो ये फिल्में आपके अगले 'बिंज-वॉच' सेशन के लिए एकदम सटीक विकल्प हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

