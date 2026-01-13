FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

SOF NSO Result 2025-26: नेशनल साइंस ओलंपियाड का रिजल्ट जारी, result@sofworld.org पर ऐसे करें चेक

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

पश्चिम बंगाल में दो नर्सों में मिले निपाह वायरस के लक्षण, केंद्र सरकार ने लिया एक्शन, भेजी एक्सपर्ट्स की टीम

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

'अंदर से मर चुकी थी मैं...' रश्मि देसाई ने बयां किया 8 साल के डिप्रेशन का दर्द, फूट-फूट कर रोईं एक्ट्रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

प्रभास की 'द राजा साब' चौथे दिन यानी सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की? ओपनिंग डे की तुलना में अभी तक कितना फर्क है? धुरंधर को टक्कर दे पाएगी या नहीं, आइए इस लेख में हम आपको द राजा साब के चौथे दिन की कमाई के बारे में बताते है.

Pragya Bharti | Jan 13, 2026, 01:56 PM IST

1.The Raja Saab BO Collection Day 4

The Raja Saab BO Collection Day 4
1

सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह था. वहीं, रिलीज के चौथे दिन फिल्म की कमाई के आंकड़ों ने मेकर्स को दंग कर दिया है. 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म अपने पहले सोमवार को धुरंधर को टक्कर नहीं दे पाई है, आइए इस लेख में आगे हम आपको बताते हैं कि द राजा साब की अर्निंग कितनी है.
 

Advertisement

2.चौथे दिन 'द राजा साब' की कमाई

चौथे दिन 'द राजा साब' की कमाई
2

वीकेंड पर फिल्म ने किसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन सोमवार को आते ही इसके बिजनेस में 71.7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन देशभर में सभी भाषाओं में महज ₹6.6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह प्रभास जैसी बड़ी स्टार पावर वाली फिल्म के लिए काफी निराशाजनक माना जा रहा है.
 

3.'द राजा साब' से अब तक का कुल कलेक्शन (भारत)

'द राजा साब' से अब तक का कुल कलेक्शन (भारत)
3

फिल्म की अब तक की दिनवार कमाई इस प्रकार रही है-
शुक्रवार (डे 1): ₹53.75 करोड़
शनिवार (डे 2): ₹26.00 करोड़
रविवार (डे 3): ₹19.10 करोड़
सोमवार (डे 4): ₹6.60 करोड़ चार दिनों के बाद फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन लगभग ₹114.60 करोड़ तक पहुंच गया है.
 

4.हिंदी बेल्ट में फिल्म की स्थिति

हिंदी बेल्ट में फिल्म की स्थिति
4

पैन-इंडिया स्टार होने के बावजूद प्रभास की यह फिल्म हिंदी दर्शकों को रिझाने में नाकाम रही है. सोमवार को फिल्म के हिंदी वर्जन ने केवल ₹1.75 करोड़ का कलेक्शन किया. हिंदी बेल्ट में फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन मात्र ₹17.5 करोड़ है, जो इसके भारी-भरकम बजट के सामने काफी कम है.

TRENDING NOW

5.वर्ल्डवाइड कलेक्शन में राहत

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में राहत
5

घरेलू बाजार में भले ही फिल्म संघर्ष कर रही हो, लेकिन दुनियाभर में इसने ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. मेकर्स के अनुसार, ओवरसीज मार्केट (विशेषकर अमेरिका) में अच्छी शुरुआत की वजह से फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब ₹201 करोड़ के आसपास है.
 

6.भारी-भरकम बजट और मुनाफे की चुनौती

भारी-भरकम बजट और मुनाफे की चुनौती
6

लगभग ₹400 से ₹450 करोड़ के विशाल बजट में बनी इस फिल्म के लिए अपना बजट वसूलना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है. फिल्म को समीक्षकों से भी मिली-जुली और नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. कमजोर स्क्रीनप्ले और 3 घंटे से ज्यादा लंबी अवधि दर्शकों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है.
 

7.क्या 'द राजा साब' दे पाएगी 'धुरंधर' को टक्कर?

क्या 'द राजा साब' दे पाएगी 'धुरंधर' को टक्कर?
7

सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपने 39वें दिन भी शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसने 'द राजा साब' के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आने वाले दिनों में रवि तेजा और नवीन पॉलीशेट्टी की नई फिल्मों की रिलीज के साथ 'द राजा साब' की स्क्रीन काउंट में और कमी आने की संभावना है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
Extrovert Person: ये 5 आदतें होती हैं एक्सट्रोवर्ट लोगों की पहचान, आपके अंदर है या नहीं?
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
कैसे केरल के एक चर्च से शुरू हुई भारत की अंतरिक्ष यात्रा? जानें ISRO की अनसुनी कहानी
Vastu For Roti:घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग
Lohri In Bollywood Film: 'वीर-जारा' से 'गुड न्यूज' तक, इन फिल्मों ने दिखाया लोहड़ी और भांगड़ा का असली रंग
MORE
Advertisement
धर्म
Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको नहीं मिल रहा लाभ, जानिए इसकी वजह और चालीसा पाठ के नियम
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी नहीं करते सौदा, सम्मान के लिए पैसा-करियर-प्यार सब छोड़ देते हैं
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर
Shukra Gochar 2026: इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
Rashifal 12 January 2026: कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement