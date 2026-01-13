The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 13, 2026, 01:56 PM IST
1.The Raja Saab BO Collection Day 4
सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह था. वहीं, रिलीज के चौथे दिन फिल्म की कमाई के आंकड़ों ने मेकर्स को दंग कर दिया है. 9 जनवरी 2026 को रिलीज हुई यह फिल्म अपने पहले सोमवार को धुरंधर को टक्कर नहीं दे पाई है, आइए इस लेख में आगे हम आपको बताते हैं कि द राजा साब की अर्निंग कितनी है.
2.चौथे दिन 'द राजा साब' की कमाई
वीकेंड पर फिल्म ने किसी तरह अपनी पकड़ बनाए रखी थी, लेकिन सोमवार को आते ही इसके बिजनेस में 71.7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने चौथे दिन देशभर में सभी भाषाओं में महज ₹6.6 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. यह प्रभास जैसी बड़ी स्टार पावर वाली फिल्म के लिए काफी निराशाजनक माना जा रहा है.
3.'द राजा साब' से अब तक का कुल कलेक्शन (भारत)
फिल्म की अब तक की दिनवार कमाई इस प्रकार रही है-
शुक्रवार (डे 1): ₹53.75 करोड़
शनिवार (डे 2): ₹26.00 करोड़
रविवार (डे 3): ₹19.10 करोड़
सोमवार (डे 4): ₹6.60 करोड़ चार दिनों के बाद फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन लगभग ₹114.60 करोड़ तक पहुंच गया है.
4.हिंदी बेल्ट में फिल्म की स्थिति
पैन-इंडिया स्टार होने के बावजूद प्रभास की यह फिल्म हिंदी दर्शकों को रिझाने में नाकाम रही है. सोमवार को फिल्म के हिंदी वर्जन ने केवल ₹1.75 करोड़ का कलेक्शन किया. हिंदी बेल्ट में फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन मात्र ₹17.5 करोड़ है, जो इसके भारी-भरकम बजट के सामने काफी कम है.
5.वर्ल्डवाइड कलेक्शन में राहत
घरेलू बाजार में भले ही फिल्म संघर्ष कर रही हो, लेकिन दुनियाभर में इसने ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. मेकर्स के अनुसार, ओवरसीज मार्केट (विशेषकर अमेरिका) में अच्छी शुरुआत की वजह से फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब ₹201 करोड़ के आसपास है.
6.भारी-भरकम बजट और मुनाफे की चुनौती
लगभग ₹400 से ₹450 करोड़ के विशाल बजट में बनी इस फिल्म के लिए अपना बजट वसूलना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है. फिल्म को समीक्षकों से भी मिली-जुली और नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. कमजोर स्क्रीनप्ले और 3 घंटे से ज्यादा लंबी अवधि दर्शकों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है.
7.क्या 'द राजा साब' दे पाएगी 'धुरंधर' को टक्कर?
सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपने 39वें दिन भी शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसने 'द राजा साब' के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आने वाले दिनों में रवि तेजा और नवीन पॉलीशेट्टी की नई फिल्मों की रिलीज के साथ 'द राजा साब' की स्क्रीन काउंट में और कमी आने की संभावना है.
