The Raja Saab Box Office Collection Day 4: 'धुरंधर' के सामने फेल है 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब'? जानें चौथे दिन की कमाई

7 . क्या 'द राजा साब' दे पाएगी 'धुरंधर' को टक्कर?

सिनेमाघरों में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपने 39वें दिन भी शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसने 'द राजा साब' के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं. आने वाले दिनों में रवि तेजा और नवीन पॉलीशेट्टी की नई फिल्मों की रिलीज के साथ 'द राजा साब' की स्क्रीन काउंट में और कमी आने की संभावना है.



