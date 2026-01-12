FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Box Office Collection: 300 करोड़ बजट वाली The Raja Saab की पहले हफ्ते में कितनी हुई कमाई? क्या 'धुरंधर' और Ikkis को पछाड़ पाएंगे प्रभास..

The Raja Saab Box Office Collection: प्रभास की 'द राजा साब' ने 3 दिनों में भारत में ₹108.90 करोड़ कमाकर 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है, हालांकि रविवार को फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई.

Pragya Bharti | Jan 12, 2026, 08:41 AM IST

1.The Raja Saab BO Collection Day 3

The Raja Saab BO Collection Day 3
1

पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' इन दिनों चर्चा के केंद्र में है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत तो की, लेकिन पहले वीकेंड के खत्म होते-होते इसके कलेक्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. मारुति द्वारा निर्देशित यह फिल्म अपनी स्टार पावर के दम पर रिकॉर्ड तो बना रही है, लेकिन क्रिटिक्स के मिले-जुले रिस्पॉन्स का असर इसकी कमाई पर साफ दिख रहा है.

2. 100 करोड़ क्लब में प्रभास की एंट्री

100 करोड़ क्लब में प्रभास की एंट्री
2

रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर 'द राजा साब' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹108.90 करोड़ (नेट) का कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी फिल्में ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने का दम रखती हैं. फिल्म ने ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से 100 करोड़ क्लब में जगह बनाई है.
 

3.रविवार को कमाई में भारी गिरावट

रविवार को कमाई में भारी गिरावट
3

आमतौर पर किसी भी बड़ी फिल्म के लिए रविवार का दिन कमाई के मामले में सबसे बड़ा होता है, लेकिन 'द राजा साब' के साथ ऐसा नहीं हुआ. शुक्रवार को ₹53.75 करोड़ की बंपर ओपनिंग और शनिवार को ₹26 करोड़ कमाने के बाद, रविवार को फिल्म का कलेक्शन गिरकर ₹20-21 करोड़ (शुरुआती आंकड़े) पर सिमट गया. यह शुक्रवार के मुकाबले लगभग 62% की गिरावट है.
 

4.वर्ल्डवाइड कलेक्शन का हाल

वर्ल्डवाइड कलेक्शन का हाल
4

दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन बेहतर बना हुआ है. 'द राजा साब' ने तीन दिनों में वर्ल्डवाइड ₹158.50 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है. विदेशी बाजारों (Overseas) में प्रभास की तगड़ी फैन फॉलोइंग की वजह से फिल्म को अच्छी पकड़ मिली है, खासकर अमेरिका और खाड़ी देशों में फिल्म को पसंद किया जा रहा है.

5.हिंदी बेल्ट में संघर्ष जारी

हिंदी बेल्ट में संघर्ष जारी
5

फिल्म को तेलुगु मार्केट में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में इसका जादू थोड़ा फीका नजर आ रहा है. 3 दिनों में हिंदी वर्जन ने केवल ₹11.20 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है. 'धुरंधर' जैसी फिल्मों की मौजूदगी और हिंदी दर्शकों के बीच हॉरर-कॉमेडी के इस जोनर को लेकर मिली-जुली राय ने इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया है.

6.मारुति का निर्देशन और कलाकारों का प्रदर्शन

मारुति का निर्देशन और कलाकारों का प्रदर्शन
6

निर्देशक मारुति ने इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का तड़का लगाने की कोशिश की है. फिल्म में प्रभास के अलावा संजय दत्त, बोमन ईरानी और निधि अग्रवाल मुख्य भूमिकाओं में हैं. संजय दत्त का 'भूत' वाला अवतार दर्शकों के लिए एक नया अनुभव है, वहीं प्रभास के डांस और स्टाइल की फैंस तारीफ कर रहे हैं.

7.भारी बजट और सफलता की चुनौती

भारी बजट और सफलता की चुनौती
7

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'द राजा साब' का बजट करीब ₹400-450 करोड़ बताया जा रहा है. बॉक्स ऑफिस के नियमों के हिसाब से फिल्म को 'हिट' का टैग पाने के लिए करीब ₹700-800 करोड़ का बिजनेस करना होगा. फिल्म ने अब तक अपने बजट का केवल 30-35% हिस्सा ही रिकवर किया है, जो आने वाले दिनों में मेकर्स के लिए चिंता का विषय हो सकता है.

8.क्या मंडे टेस्ट पास कर पाएगी फिल्म?

क्या मंडे टेस्ट पास कर पाएगी फिल्म?
8

वीकेंड के बाद अब फिल्म की असली परीक्षा 'मंडे टेस्ट' (सोमवार) से शुरू होगी. अगर फिल्म कामकाजी दिनों में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहती है, तो यह 2026 की पहली ब्लॉकबस्टर बन सकती है. हालांकि, 'धुरंधर' और अन्य आने वाली फिल्मों से इसे कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है.

