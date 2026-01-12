Box Office Collection: 300 करोड़ बजट वाली The Raja Saab की पहले हफ्ते में कितनी हुई कमाई? क्या 'धुरंधर' और Ikkis को पछाड़ पाएंगे प्रभास..

2 . 100 करोड़ क्लब में प्रभास की एंट्री

रिलीज के महज तीन दिनों के भीतर 'द राजा साब' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ₹108.90 करोड़ (नेट) का कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही प्रभास ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी फिल्में ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने का दम रखती हैं. फिल्म ने ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेजी से 100 करोड़ क्लब में जगह बनाई है.

