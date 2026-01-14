Box Office Collection: शॉकिंग रही 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब' की कमाई, क्या 5वें दिन 'धुरंधर' से आगे निकल गई प्रभास की फिल्म?

7 . घरेलू मार्केट में रेंग रही फिल्म

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की स्थिति और भी खराब है. साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो हिंदी बेल्ट और अन्य क्षेत्रों में फिल्म दर्शकों के लिए तरस रही है. फिल्म को मिल रही नकारात्मक समीक्षाओं ने इसकी कमाई पर ब्रेक लगा दिया है.

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'आदिपुरुष' के बाद प्रभास का करियर ग्राफ लगातार नीचे की ओर जा रहा है. फैंस को 'द राजा साब' से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कमजोर कहानी और खराब निर्देशन ने इस फिल्म का भी खेल बिगाड़ दिया है.

