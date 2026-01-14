Box Office Collection: शॉकिंग रही 4000000000 बजट वाली 'द राजा साब' की कमाई, क्या 5वें दिन 'धुरंधर' से आगे निकल गई प्रभास की फिल्म?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 14, 2026, 11:08 AM IST
1.The Raja Saab BO Collection day 5
साउथ सुपरस्टार प्रभास की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' का जादू अब फीका पड़ता नजर आ रहा है. शुरुआती शानदार ओपनिंग के बाद, फिल्म की रफ्तार मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी हो गई है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के दबदबे ने 'द राजा साब' की कमाई के समीकरण बिगाड़ दिए हैं.
2.मंडे के बाद 'ट्यूजडे टेस्ट' में कैसी रही कमाई
वीकेंड पर फिल्म ने किसी तरह अपनी साख बचाई थी, लेकिन वर्किंग डेज शुरू होते ही इसके कलेक्शन में भारी गिरावट आई है. मंगलवार यानी 5वें दिन को फिल्म ने दुनिया भर में महज ₹8 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया. यह प्रभास जैसे बड़े स्टार की फिल्म के लिए काफी चिंताजनक आंकड़ा है.
3.अब तक का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फिल्म ने अपने पहले 5 दिनों में ग्लोबल स्तर पर कुल ₹169.25 करोड़ की कमाई की है. फिल्म की दिनवार वर्ल्डवाइड यात्रा कुछ इस तरह रही-
पहले 4 दिन का कलेक्शन: ₹161.25 करोड़ (लगभग)
5वें दिन (मंगलवार) की कमाई: ₹8 करोड़
कुल 5 दिनों का ग्रॉस कलेक्शन: ₹169.25 करोड़
4.'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' से बड़ी चुनौती
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' पहले से ही सिनेमाघरों में राज कर रही है, जिसने 'द राजा साब' के कलेक्शन में सेंध लगा दी है. वहीं, आने वाले 8 दिनों में सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' भी रिलीज होने वाली है, जिसके बाद प्रभास की फिल्म का सिनेमाघरों में टिके रहना और भी मुश्किल हो जाएगा.
5.200 करोड़ के क्लब से अभी भी दूर
फिल्म को दुनिया भर में ₹200 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए अभी भी ₹31 करोड़ की दरकार है. जिस धीमी गति से फिल्म आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह आंकड़ा छूना तो संभव लग रहा है, लेकिन मुनाफे की राह कठिन है.
6.450 करोड़ी बजट ने बढ़ाई मेकर्स की धड़कनें
मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट ₹400 से ₹450 करोड़ के बीच बताया जा रहा है. फिल्म को अपना बजट वसूलने के लिए कम से कम ₹500 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड बिजनेस करना होगा, जो मौजूदा रुझानों को देखते हुए नामुमकिन सा लग रहा है.
7.घरेलू मार्केट में रेंग रही फिल्म
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की स्थिति और भी खराब है. साउथ के कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो हिंदी बेल्ट और अन्य क्षेत्रों में फिल्म दर्शकों के लिए तरस रही है. फिल्म को मिल रही नकारात्मक समीक्षाओं ने इसकी कमाई पर ब्रेक लगा दिया है.
ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'आदिपुरुष' के बाद प्रभास का करियर ग्राफ लगातार नीचे की ओर जा रहा है. फैंस को 'द राजा साब' से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन कमजोर कहानी और खराब निर्देशन ने इस फिल्म का भी खेल बिगाड़ दिया है.
