Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 11, 2026, 01:10 PM IST
1.द राजासाब
प्रभास की फिल्म द राजासाब इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये लगातार कमाई करती ज रही है. वहीं ‘इक्कीस’ भी सिनेमाघरों में मौजूद है लेकिन इसका कलेक्शन कम हो रहा है.
2.शानदार रही थी ओपनिंग
फिल्म 'द राजा साब' ने ओपनिंग डे पर बढ़िया कमाई की थी. इसने 53.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था. इतना ही नहीं प्री रिलीज भी इस फिल्म ने 9.15 करोड़ रुपये कमाए थे.
3.दूसरे दिन की कमाई
शनिवार को इस फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज हुई है. दूसरे दिन यानी शनिवार को 'द राजा साब' का कलेक्शन सिर्फ 27.83 करोड़ रुपये रहा है.
4.कुल कलेक्शन
इस फिल्म का कुल कलेक्शन जरूर 90.9 करोड़ रुपये हो चुका है, अगर इस फिल्म ने रविवार को बढ़िया कमाई की तो ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगाी.
5.धुरंधर और राजासाब की कमाई में अंतर
रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने शनिवार को यानी रिलीज के 37वें दिन 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की है, हालांकि राजासाब और धुरंधर की पहले दिन की कमाई में बड़ा अंतर था. पहले दिन राजासाब ने 53 करोड़ रुपये कमाएं थे, वहीं पहले दिन धुरंधर ने 30 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था.