FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'कोहली ने टेस्ट से जल्दी संन्यास लिया...' पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने Virat Kohli पर दिया बड़ा बयान

'कोहली ने टेस्ट से जल्दी संन्यास लिया...' पूर्व साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने Virat Kohli पर दिया बड़ा बयान

IND vs NZ: भारत को लगा बड़ा झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत; रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान

IND vs NZ: भारत को लगा बड़ा झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत; रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान

दुनिया का इकलौता देश जहां जन्म देना और मरना दोनों सख्त मना है, बिना वीजा रह सकते हैं अगर मान लें ये रूल

दुनिया का इकलौता देश जहां जन्म देना और मरना दोनों सख्त मना है, बिना वीजा रह सकते हैं अगर मान लें ये रूल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 

Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab

Uric Acid Control: ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी

ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी

OTT Trending Movie: 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म Netflix पर कर रही ट्रेंड; ससुर-दामाद की जंग वाली ये मूवी आपने देखी क्या?

OTT Trending Movie: 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म Netflix पर कर रही ट्रेंड; ससुर-दामाद की जंग वाली ये मूवी आपने देखी क्या?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 

अब तक बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का दबदबा था लेकिन अब 9 जनवरी को रिलीज हुई प्रभास की फिल्म द राजासाब ने जलवा बना कायम कर लिया है. फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हो चुके हैं. आइए जानते है कि फिल्म ने दूसरे दिन कितरे रुपये की कमाई की है.

सुमित तिवारी | Jan 11, 2026, 01:10 PM IST

1.द राजासाब

द राजासाब
1

प्रभास की फिल्म द राजासाब इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये लगातार कमाई करती ज रही है. वहीं ‘इक्कीस’ भी सिनेमाघरों में मौजूद है लेकिन इसका कलेक्शन कम हो रहा है.

Advertisement

2.शानदार रही थी ओपनिंग

शानदार रही थी ओपनिंग
2

फिल्म 'द राजा साब' ने ओपनिंग डे पर बढ़िया कमाई की थी. इसने 53.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ खाता खोला था. इतना ही नहीं प्री रिलीज भी इस  फिल्म ने 9.15 करोड़ रुपये कमाए थे.

3.दूसरे दिन की कमाई

दूसरे दिन की कमाई
3

शनिवार को इस फिल्म के कलेक्शन में गिरावट दर्ज हुई है. दूसरे दिन यानी शनिवार को 'द राजा साब' का कलेक्शन सिर्फ 27.83  करोड़ रुपये रहा है.
 

4.कुल कलेक्शन

कुल कलेक्शन
4

इस फिल्म का कुल कलेक्शन जरूर 90.9 करोड़ रुपये हो चुका है, अगर इस फिल्म ने रविवार को बढ़िया कमाई की तो ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगाी.

TRENDING NOW

5.धुरंधर और राजासाब की कमाई में अंतर

धुरंधर और राजासाब की कमाई में अंतर
5

 रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने शनिवार को यानी रिलीज के 37वें दिन 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की है, हालांकि राजासाब और धुरंधर की पहले दिन की कमाई में बड़ा अंतर था. पहले दिन राजासाब ने 53 करोड़ रुपये कमाएं थे, वहीं पहले दिन धुरंधर ने 30 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 
Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab
Uric Acid Control: ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
ये 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हड्डियों में घुसे यूरिक एसिड को भी निकल देंगे बाहर, प्यूरीन फ्री हो जाएगी बॉडी
OTT Trending Movie: 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म Netflix पर कर रही ट्रेंड; ससुर-दामाद की जंग वाली ये मूवी आपने देखी क्या?
OTT Trending Movie: 2 घंटे 26 मिनट की ये फिल्म Netflix पर कर रही ट्रेंड; ससुर-दामाद की जंग वाली ये मूवी आपने देखी क्या?
Indias Highest Paid Actors: थलापति विजय से शाहरुख तक, इन 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स की फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने
Highest Paid Actors in India: ये हैं भारत के 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स; फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा 
इन 6 तारीखों पर जन्मीं लड़कियां होती हैं प्योर सोल, इसलिए इनके पास होती है सुपरनेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग कार्मिक औरा
Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
MORE
Advertisement