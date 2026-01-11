Box Office Collection Day 2: घुंरधर को पछाड़ा, दूसरे दिन 100 करोड़ के करीब पहुंची प्रभास की फिल्म The Raja Saab 

5 . धुरंधर और राजासाब की कमाई में अंतर

5

रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने शनिवार को यानी रिलीज के 37वें दिन 5.75 करोड़ रुपये की कमाई की है, हालांकि राजासाब और धुरंधर की पहले दिन की कमाई में बड़ा अंतर था. पहले दिन राजासाब ने 53 करोड़ रुपये कमाएं थे, वहीं पहले दिन धुरंधर ने 30 करोड़ से कम का कलेक्शन किया था.