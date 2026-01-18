FacebookTwitterYoutubeInstagram
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय

'ईरान में नए नेतृत्व को तलाशने का समय आ गया है', ट्रंप ने खामेनेई के शासन के अंत कर दिया ऐलान!

उत्तर भारत में मौसम का 'ट्रिपल अटैक': भारी बारिश, घना कोहरा और कड़ाके की ठंड; IMD ने जारी किया रेड अलर्ट

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस एशियाई देश के कब्जे में आया, जानें भारत कितने पायदान ऊपर चढ़ा

मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी

कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

कपिल शर्मा और उनकी टीम एक बार फिर नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' (The Great Indian Kapil Show) के चौथे सीजन के साथ लौट आई है. इस सीजन की स्टार कास्ट और उनकी फीस को लेकर काफी चर्चा हो रही है. यहां विस्तृत जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं...

Pragya Bharti | Jan 18, 2026, 09:27 AM IST

1.Kapil Sharma Show Season 4

Kapil Sharma Show Season 4
1

नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को हुई. प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन और भारतीय महिला क्रिकेट टीम जैसे मेहमानों के साथ यह सीजन पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शो के कलाकारों की भारी-भरकम फीस को लेकर है. शो में कपिल शर्मा सबसे महंगे कलाकार हैं. इसी के साथ आइए जानते हैं कि अन्य कलाकर प्रति एपिसोड कितना चार्ज कर रहे हैं.
 

2.Kapil Sharma Fees

Kapil Sharma Fees
2

शो के होस्ट और जान कपिल शर्मा ने अपनी फीस से सबको हैरान कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल इस शो के हर एपिसोड के लिए ₹5 करोड़ चार्ज कर रहे हैं. पिछले तीन सीजनों से उनकी कमाई लगभग ₹195 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन की सूची में टॉप पर रखती है.

3.Archana Puran Singh Fees

Archana Puran Singh Fees
3

 

शो में अपनी हंसी से जान फूंकने वाली अर्चना पूरन सिंह की फीस भी चर्चा में है. वह प्रति एपिसोड ₹10 से ₹12 लाख ले रही हैं. अर्चना की मौजूदगी शो में एक अलग तरह की ऊर्जा और माहौल बनाए रखती है.

 

4.Navjot Singh Sidhu Fees

Navjot Singh Sidhu Fees
4

Siasat.com के अनुसार, नवजोत सिंह सिद्धू नेटफ्लिक्स शो में अपनी उपस्थिति के लिए प्रति एपिसोड 30 लाख से 40 लाख रुपये कमाते हैं. इससे पहले, जब वह 2018 से 2020 के बीच 'द कपिल शर्मा शो' में दिखाई दिए थे, तब सिद्धू को 125 एपिसोड के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, यानी प्रति एपिसोड औसतन लगभग 20 लाख रुपये.

5.Sunil Grover Fees

Sunil Grover Fees
5

सुनील ग्रोवर, जो शो में 'डफली' और अन्य कई किरदारों में नजर आते हैं, कपिल के बाद दूसरे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार हैं. वह प्रति एपिसोड ₹25 लाख ले रहे हैं. हालांकि कपिल के मुकाबले उनकी फीस कम लग सकती है, लेकिन वह शो की कॉमेडी के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं.

6.Krushna Abhishek Fees

Krushna Abhishek Fees
6

शो के अन्य मुख्य चेहरे कृष्णा अभिषेक अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णा अभिषेक प्रति एपिसोड ₹10 से ₹12 लाख चार्ज कर रहे हैं.
 

7.Kiku Sharda Fees

Kiku Sharda Fees
7

शो के सबसे पुराने और भरोसेमंद कलाकारों में से एक किकू शारदा की सटीक फीस सामने नहीं आई है. हालांकि इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से शो से जुड़े होने के चलते किकू भी हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट्स की लिस्ट में शामिल हैं.

8.सीजन 4 की खास बातें और मेहमान

सीजन 4 की खास बातें और मेहमान
8

चौथे सीजन की शुरुआत ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ हुई. इसके बाद भोजपुरी सितारे (मनोज तिवारी, रवि किशन) और क्रिकेट जगत की हस्तियां भी शो की रौनक बढ़ा चुकी हैं. सुनील ग्रोवर द्वारा आमिर खान और सलमान खान की मिमिक्री इस सीजन के अब तक के सबसे बड़े आकर्षण रहे हैं.

