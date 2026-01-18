कपिल शर्मा-सुनील ग्रोवर से कीकू शारदा तक, जानिए The Great Indian Kapil Show 4 में कौन ले रहा कितनी फीस?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 18, 2026, 09:27 AM IST
1.Kapil Sharma Show Season 4
नेटफ्लिक्स पर 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन की शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को हुई. प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन और भारतीय महिला क्रिकेट टीम जैसे मेहमानों के साथ यह सीजन पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शो के कलाकारों की भारी-भरकम फीस को लेकर है. शो में कपिल शर्मा सबसे महंगे कलाकार हैं. इसी के साथ आइए जानते हैं कि अन्य कलाकर प्रति एपिसोड कितना चार्ज कर रहे हैं.
2.Kapil Sharma Fees
शो के होस्ट और जान कपिल शर्मा ने अपनी फीस से सबको हैरान कर दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कपिल इस शो के हर एपिसोड के लिए ₹5 करोड़ चार्ज कर रहे हैं. पिछले तीन सीजनों से उनकी कमाई लगभग ₹195 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, जो उन्हें भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन की सूची में टॉप पर रखती है.
3.Archana Puran Singh Fees
शो में अपनी हंसी से जान फूंकने वाली अर्चना पूरन सिंह की फीस भी चर्चा में है. वह प्रति एपिसोड ₹10 से ₹12 लाख ले रही हैं. अर्चना की मौजूदगी शो में एक अलग तरह की ऊर्जा और माहौल बनाए रखती है.
4.Navjot Singh Sidhu Fees
Siasat.com के अनुसार, नवजोत सिंह सिद्धू नेटफ्लिक्स शो में अपनी उपस्थिति के लिए प्रति एपिसोड 30 लाख से 40 लाख रुपये कमाते हैं. इससे पहले, जब वह 2018 से 2020 के बीच 'द कपिल शर्मा शो' में दिखाई दिए थे, तब सिद्धू को 125 एपिसोड के लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, यानी प्रति एपिसोड औसतन लगभग 20 लाख रुपये.
5.Sunil Grover Fees
सुनील ग्रोवर, जो शो में 'डफली' और अन्य कई किरदारों में नजर आते हैं, कपिल के बाद दूसरे सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कलाकार हैं. वह प्रति एपिसोड ₹25 लाख ले रहे हैं. हालांकि कपिल के मुकाबले उनकी फीस कम लग सकती है, लेकिन वह शो की कॉमेडी के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं.
6.Krushna Abhishek Fees
शो के अन्य मुख्य चेहरे कृष्णा अभिषेक अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कृष्णा अभिषेक प्रति एपिसोड ₹10 से ₹12 लाख चार्ज कर रहे हैं.
7.Kiku Sharda Fees
शो के सबसे पुराने और भरोसेमंद कलाकारों में से एक किकू शारदा की सटीक फीस सामने नहीं आई है. हालांकि इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से शो से जुड़े होने के चलते किकू भी हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट्स की लिस्ट में शामिल हैं.
8.सीजन 4 की खास बातें और मेहमान
चौथे सीजन की शुरुआत ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ हुई. इसके बाद भोजपुरी सितारे (मनोज तिवारी, रवि किशन) और क्रिकेट जगत की हस्तियां भी शो की रौनक बढ़ा चुकी हैं. सुनील ग्रोवर द्वारा आमिर खान और सलमान खान की मिमिक्री इस सीजन के अब तक के सबसे बड़े आकर्षण रहे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से